Финансы

Фондовый рынок США: Индекс S&P установил новый рекордREGNUM вчера в 13:57

Основные индексы фондового рынка США находятся вблизи стартовых значений, 21 июня передаёт агентство Reuters.
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Биржи США закрылись в «красной» зоне

Газета.Ruвчера в 16:57

Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАСС20 июня в 14:12

Биржи США закрылись в «красной» зоне на росте геополитической напряженности

ПРАЙМвчера в 16:52

US STOCKS-Фьючерсы падают на фоне напряженности между США и Ираном

Financial Oneвчера в 08:19

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимума

РБКвчера в 02:07

Индексы Уолл-стрит просели к концу торгов

REGNUMвчера в 16:45

Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкам

Ведомости20 июня в 11:06
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика

Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию

Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах

Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Вокалист System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа

Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Политика

Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин

Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Футбол

Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче

Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию

Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко

Обновлено вчера в 08:09
Футбол

Де Лигт может перейти в «Ювентус»

Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Футбол

СМИ узнали о переговорах по трансферу футболиста «Урала» в «Спартак»

Обновлено в 05:48
Политика

В Тбилиси во время акции протеста задержали более 300 человек

Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол

Футболиста Аяза Гулиева оштрафовали за превышение скорости после лишения водительских прав

Аяз Гулиев, полузащитник московского футбольного клуба «Спартак», был оштрафован столичной полицией.
Обновлено в 05:41
Происшествия

Трое подростков выпали из аттракциона в парке «Сокольники»

Обновлено в 05:34
Политика

Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Армия и оружие

Российский Су-24 пролетел вблизи испанского авианосца на Балтике

Обновлено в 01:51
Происшествия

Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях

На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Общество

Рогозин подтвердил заливку бетона под стартовым столом на Восточном

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный.
Обновлено в 05:43
Наука

Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще

Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика

Стоимость биткоина превысила 10000 долларов

В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Екатерина Климова довела народ после слухов о разводе

Обновлено в 04:02
Политика

Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны

Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика

Зеленский призвал предотвратить новые войны

Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной

PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Общество

Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда

Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
ЖКХ

«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях

Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля

Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Технологии

В США одобрена "женская "Виагра"

Специалисты относятся к препарату скептически - у пониженного либидо может быть много причин, в том числе психологических, и решать их нужно с врачами соответствующего профиля, а не с помощью препаратов.
Обновлено в 05:51
Авто

BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности

Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика

Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании

Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Гаджеты

Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q

Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено вчера в 06:12
Как работают Яндекс.Новости?
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