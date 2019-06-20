Финансы
Фондовый рынок США: Индекс S&P установил новый рекордREGNUM вчера в 13:57
Основные индексы фондового рынка США находятся вблизи стартовых значений, 21 июня передаёт агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:12, Вашингтон
Политика
Российским авиакомпаниям запретили летать в Грузию
Согласно документу, «с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
Для водителей создадут «островки безопасности» на дорогах
Министерство внутренних дел РФ и Росавтодор изучают вопрос организации так называемых островков безопасности на базе бывших постов ДПС.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Анжелика Агурбаш рассказала об изменах первого мужа
Недавно девушка стала участницей известной программы «Судьба человека», где немного приоткрыла завесу своей личной жизни.
Обновлено вчера в 12:51
Политика
Российский флаг над Курилами не спустят, заявил Путин
Президент Владимир Путин заявил, что, несмотря на территориальные претензии Японии, Россия не намерена спускать свой флаг над Курилами.
Обновлено в 05:02
Футбол
Московский «Спартак» разгромил «Сочи» в контрольном матче
Московский "Спартак" провел на тренировочном поле "Открытие Арены" контрольной матч с ФК "Сочи" и одержал уверенную победу со счетом 7:1.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Соседи Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию
Соседи бывшего главы британского МИДа и вероятного будущего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пожаловались на него в полицию, 21 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Нашелся настоящий владелец миллиардов Захарченко
Обновлено вчера в 08:09
Футбол
Де Лигт может перейти в «Ювентус»
Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт близок к переходу в туринский «Ювентус», как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 01:07
Политика
В Тбилиси во время акции протеста задержали более 300 человек
Министерство внутренних дел Грузии сообщило о задержании 305 человек за время проведения акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 08:51
Футбол
Футболиста Аяза Гулиева оштрафовали за превышение скорости после лишения водительских прав
Аяз Гулиев, полузащитник московского футбольного клуба «Спартак», был оштрафован столичной полицией.
Обновлено в 05:41
Политика
Georgian Airways продолжает продавать билеты в Россию
Грузинская авиакомпания Georgian Airways продолжает продавать билеты на рейсы из Грузии в направлении России и обратно.
Обновлено в 04:59
Происшествия
Девять человек погибли из-за падения самолета на Гавайях
На севере острова Оах упал возле аэропорта двухматорный самолет, в результате чего погибли девять человек.
Обновлено в 03:44
Общество
Рогозин подтвердил заливку бетона под стартовым столом на Восточном
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный.
Обновлено в 05:43
Наука
Потерянные кошельки с крупными деньгами возвращают владельцам чаще
Потерянные кошельки и бумажники с крупными денежными суммами возвращают их владельцам чаще.
Обновлено вчера в 16:07
Экономика
Стоимость биткоина превысила 10000 долларов
В ночь с 21 на 22 июня биткоин преодолел психологическую отметку в 10 тысяч долларов. Это произошло впервые с мая 2018 года.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Екатерина Климова довела народ после слухов о разводе
Обновлено в 04:02
Политика
Департамент туризма Грузии заверил в безопасности посещения страны
Все местные достопримечательности по-прежнему открыты для посещения.
Обновлено в 03:28
Политика
Зеленский призвал предотвратить новые войны
Необходимо сделать все возможное, чтобы война не стала привычным явлением для будущих поколений.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Представитель Алибасова сообщил о состоянии Федосеевой-Шукшиной
PR-директор Бари Алибасова и группы «На-на» Вадим Горжанкин рассказал РБК о причинах госпитализации супруги продюсера Лидии Федосеевой-Шукшиной.
Обновлено в 06:08
Общество
Инспекторам ГИБДД могут разрешить лишать водительских прав без суда
Еще одно предложение касается расширения полномочий инспекторов ГИБДД. Им хотят разрешить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 02:36
ЖКХ
«Укрэнерго» предупредило украинцев о массовых отключениях
Компания "Укрэнерго" предупредила украинцев о том, что вскоре возможно отключения электричества в стране из-за непогоды.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля
Президент РФ Владимир Путин в 78-ю годовщину нападения гитлеровских войск на СССР почтил память павших в Великой Отечественной войне советских воинов, возложив венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата.
Обновлено в 05:35
Технологии
В США одобрена "женская "Виагра"
Специалисты относятся к препарату скептически - у пониженного либидо может быть много причин, в том числе психологических, и решать их нужно с врачами соответствующего профиля, а не с помощью препаратов.
Обновлено в 05:51
Авто
BMW отозвал 200 флагманских кроссоверов X7 из-за подушек безопасности
Немецкий автоконцерн BMW принял решение отозвать в Китае 209 автомобилей модели X7 из-за некачественной сборки.
Обновлено в 05:39
Политика
Путин заявил о готовности работать с любым премьером Великобритании
Единственным условием является желание и готовность британской стороны работать в Россией.
Обновлено в 04:57
Гаджеты
Huawei назвала смартфоны, которые получат Android 10 Q
Компания Huawei официально раскрыла список смартфонов, для которых будет выпущена новая версия операционной системы Android 10 Q.
Обновлено вчера в 06:12