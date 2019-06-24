Финансы
Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:03
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Рынок акций в понедельник подрос вслед за США, подъем сдерживала просевшая нефть
Финмаркетвчера в 12:28
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено вчера в 05:52
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено вчера в 02:22
Баскетбол
Яннис Адетокунбо стал MVP сезона в НБА
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо признан самым ценным игроком (MVP) по итогам регулярного сезона НБА-2018/19.
Обновлено вчера в 23:21
Энергетика
Правительство задумалось о непродлении заморозки цен на топливо
Правительство достигло нового соглашения с нефтяниками о заморозке цен на бензин в начале апреля.
Обновлено вчера в 14:51
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено вчера в 10:39
Гаджеты
За неделю продано более 1 миллиона фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4
Обновлено вчера в 03:06
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку
Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали законопроект, предусматривающий отмену штрафа за тонировку стекол автомобиля.
Обновлено вчера в 00:27
Общество
В ГМИИ зафиксировали ажиотаж на выставки-«блокбастеры»
По словам Жучковой, нынешние выставки превосходят показатели прошлых лет.
Обновлено вчера в 23:05
Космос
«Союз МС-11» с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане
Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-11" с тремя членами экипажа Международной космической станции (МКС) совершил посадку в казахстанской степи в 145 км юго-восточнее города Жезказган.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
Жительница Красноярска родила ребенка в автобусе
Кондуктор и пассажиры приняли роды прямо в салоне движущего автобуса в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:58
Общество
«Билайн» начал премировать своих абонентов за чтение книг дополнительным трафиком
В прошлом году "Билайн" предложил клиентам акцию "Гиги за шаги", способную конвертировать привычные шаги в дополнительные гигабайты интернета.
Обновлено вчера в 00:00
Политика
Тереза Мэй поддержала возвращение России в ПАСЕ
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у инициативы возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) есть ряд преимуществ.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Учёные решили возродить древнюю систему борьбы с засухой на перуанском побережье
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Трамп ввел санкции против верховного лидера Ирана
Новые санкции США против Ирана призваны лишить верховного лидера страны Али Хаменеи и других доступа к финансовым инструментам, заявил президент США Дональд Трамп.
Обновлено вчера в 12:27
Космос
Китай успешно вывел на орбиту спутник навигационной системы Beidou-3
Спутник глобальной навигационной системы Beidou-3 IGSO-2 благополучно выведен Китаем на орбиту.
Обновлено вчера в 23:28
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая тяжело переживала смерть мамы
Становление музыкальной карьеры певицы Дианы Гурцкой пришелся на начало 2000-х, тогда исполнение хита «Ты здесь» буквально вынесло ее на вершину российского музыкального.
Обновлено вчера в 23:09
Наука
В России создали новый анальгетик быстрого действия
В России создали анальгетик быстрого действия в виде назального спрея, передаёт газета «Известия» со ссылкой на начальника лаборатории нанокапсул и адресной доставки лекарственных средств Курчатовского института Татьяну Букрееву.
Обновлено вчера в 22:04
Футбол
Бузова предложила Глушакову работу
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
Вандалы сломали новый фонтан на площади Ленина в Чите
Обновлено вчера в 22:36
Здоровье
Врачи подозревают Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев в беседе с сайтом kp.ru заявил, что продюсера Бари Алибасова не могли выписать так скоро, если поставленный ему диагноз был верен.
Обновлено вчера в 18:38
Армия и оружие
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Досье
Глава Ингушетии Должность главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров получил в 2008 году, когда в отставку досрочно ушёл его предшественник Мурат Зязиков.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
Владимир Елистратов оставляет пост мэра Челябинска
Обновлено вчера в 00:55
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Сочи возросло до девяти человек
Обновлено вчера в 16:02
Наука
Ученые назвали главную причину отказа сердца
В случае сердечной недостаточности отключение одного из генов способно предотвратить опасное для жизни состояние и спасти пациентов, которым в ином случае потребовалась бы пересадка органа.
Обновлено вчера в 22:00
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян сообщил, что стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
Из тюрьмы в Уругвае сбежал известный итальянский мафиози
Известный итальянский мафиозо Рокко Морабито и еще трое заключенных сбежали в ночь на понедельник из тюрьмы в Уругвае, сообщает МВД южноамериканской страны.
Обновлено вчера в 13:16
Футбол
Овермарс: стиль игры «Аякса» подойдёт Промесу как нельзя лучше
Технический директор «Аякса» Марк Овермарс поделился впечатлениями от перехода полузащитника Квинси Промеса из «Севильи» в амстердамский клуб.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Голикова опровергла сокращение бюджетных мест в российских вузах
Ранее в СМИ появилась информация о сокращении бюджетных мест в вузах со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Причину кризиса в отношениях РФ и Грузии назвали в Тбилиси
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой.
Обновлено вчера в 22:28