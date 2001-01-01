Экономика

Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет 03:03

Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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US STOCKS-Уолл-стрит торгуется со смешанной динамикой

Financial One12:16

Фондовый рынок России начал торги в положительной зоне

Финмаркет03:03

В ожидании новых переговоров. Как фондовые рынки начинают неделю

РБК02:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:52, Вашингтон
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Украина ответила России по транзиту газа

Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Обновлено в 09:59
Политика

Глава Ингушетии подает в отставку

Юнус-Бек Евкуров в эфире Национальной телерадиокомпании Ингушетии объявил, что попросит президента России о своей досрочной отставке с поста главы республики.
Обновлено в 12:11
Политика

Премьер Грузии гарантировал туристам безопасность

Бахтадзе утверждает, что все путешественники хорошо знают о безопасности страны для российских туристов и «любого гостя», который приезжает в Грузию.
Обновлено в 14:06
Общество

В Петербурге прошёл праздник выпускников «Алые паруса»

В Санкт-Петербурге состоялся традиционный праздник «Алые паруса».
Обновлено в 04:01
Футбол

Зе Луиш может перейти в китайский клуб

28-летний нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в китайский клуб, сообщили в «Спорт-Экспрессе», не уточнив название претендента на форварда из Кабо-Верде.
Обновлено в 12:52
Политика

В ПАСЕ проголосовали против обсуждения темы взносов России

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала против обсуждения на сессии темы о взносах России в Совет Европы.
Обновлено в 12:27
Футбол

«Аякс» объявил о переходе Квинси Промеса

Обновлено в 14:33
Гаджеты

Вышла первая публичная бета-версия iOS 13

Apple выпустила первые публичные бета-версии iOS 13, iPadOS, macOS Catalina, watchOS 6 и tvOS 13 для всех пользователей, которые приняли участие в программе по тестированию ПО.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Валентин Гафт винит себя в смерти дочери

Советский и российский артист театра и кино Валентин Гафт рассказал, что винит себя в самоубийстве единственной дочери Ольги.
Обновлено в 13:20
Политика

Порошенко предложил переименовать Грузию

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Министерству иностранных дел Украины нужно начать переговоры о смене официального названия Грузии на Сакартвело.
Обновлено в 14:45
Общество

Голикова назвала самые популярные ЕГЭ по выбору

Обществознание, физика, биология, история, химия и информатика стали самыми популярными предметами по выбору в ходе Единого государсвтенного экзамена (ЕГЭ) в 2019 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на пресс-конференции «Об итогах основного периода периода ЕГЭ-2019».
Обновлено в 08:00
Культура

Шифрин обвинил Алибасова в плагиате сцены исцеления

Обновлено в 08:54
Футбол

Глушаков описал «Спартак» тремя словами

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, покинувший команду, охарактеризовал клуб тремя словами.
Обновлено в 13:18
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено в 12:30
Наука

Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое

Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Происшествия

В Донбассе ВСУ понесли массовые потери при подрыве военного авто на противотанковой мине

В зоне проведения карательной операции Киева в Донбассе трое украинских оккупантов погибли и еще шесть получили ранения при подрыве военного автомобиля на противотанковой мине в районе села Трехизбенка.
Обновлено в 11:47
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд Карелии в понедельник признал невменяемым подростка по делу о поджоге Успенской церкви в августе 2018 года и отправил его на принудительное лечение, сообщается на сайте прокуратуры республики.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

«Калашников» представил беспилотник-камикадзе

«Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет».
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Дана Борисова уверена, что Хлебникову нужно спасать от алкоголизма

Обновлено в 14:33
Политика

Трамп ввел санкции против духовного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение ввести санкции против духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Обновлено в 12:21
Происшествия

В Калифорнии при стрельбе погибли пять человек

Пять человек погибли при стрельбе в калифорнийском городе Сан-Хосе, среди них предполагаемый злоумышленник, сообщил местный телеканал АВС7.
Обновлено в 14:16
Наука

Полуметровую голову древнего волка нашли в вечной мерзлоте в Якутии

Обновлено в 13:20
Политика

Замгубернатора Мурманска уволили после «прямой линии»

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил свою заместительницу Инну Погребняк после "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:19
Экономика

Тариф системы «Платон» будет увеличен с 1 июля

С 1 июля тариф госсистемы «Платон» поднимется на 14 коп.
Обновлено в 14:14
Экономика

Эксперты рассказали о падении доходов среднего класса в России

С 2014 по 2018 год процентные платежи по долгу для среднего класса в номинальном выражении выросли примерно на 20%, отмечают эксперты.
Обновлено в 09:16
Технологии

МТС поменяла логотип впервые за 13 лет

Последний раз МТС провела масштабный ребрендинг в 2006 году.
Обновлено в 11:43
Политика

Грузинские депутаты собрались в Москву

Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Гаджеты

Опубликован график выхода EMUI 9.1 для 23 смартфонов Huawei

Среди первых смартфонов, которые получат серьезное обновление, окажутся Huawei 20 RS Porsche Design, Huawei Mate 20 Pro, Huawei 20 X и Huawei Mate 20.
Обновлено в 12:58
Общество

После признания в любви суд отложил жалобу на арест Абызова

Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста бывшего министра Открытого правительства Российской Федерации Михаила Абызова, который обвиняется в мошенничестве на четыре миллиарда рублей.
Обновлено в 11:42
Как работают Яндекс.Новости?
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