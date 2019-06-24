Финансы
Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет 03:03
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:02, Вашингтон
Путешествия
Ростуризм объяснил порядок возврата денег за туры в Грузию
Самостоятельные и организованные туристы смогут вернуть деньги за туры и авиабилеты в Грузию, говорится в сообщении Ростуризма.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Армия РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»
Минобороны РФ приняло решение о принятии на вооружение зенитно-ракетного комплекса «Сосна».
Обновлено вчера в 22:47
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Общество
Большой театр меняет схему продажи билетов
Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ Фото Рособрнадзора. Даниил Дрябин на фото крайний слева.
Обновлено в 09:43
Культура
Роман Бабаян стал главредом радиостанции «Говорит Москва»
Коллеги выдержали паузу, а сегодня стало известно, что Роман Бабаян, журналист и ведущий программы "Право голоса" на канале "ТВ Центр", приступит к выполнению обязанностей, которыми ранее занимался Доренко, то есть займет пост главреда.
Обновлено в 09:43
Авто
Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada
Обновлено в 06:15
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в канадском самолете после посадки
Пассажирка самолета Квебек – Торонто уснула во время полета. Однако девушку никто не разбудил после посадки.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Политика
Евросоюз задумался об альтернативе ВТО
Европейский союз задумался о создании органа, альтернативного арбитражу ВТО, работу которого пытается блокировать американский лидер Дональд Трамп (введение штрафных пошлин Дональдом Трампом на товары из стран, являющихся крупными игроками ВТО).
Обновлено вчера в 15:44
Экономика
Дольщикам могут разрешить пополнять счета эскроу частями
Проблема раскрытия части средств покупателей новостроек для застройщиков состоит в том, что банки пока не имеют опыта в оценке стадий готовности проектов, пояснил министр.
Обновлено в 08:28
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Политика
Команда Зеленского назвала 20 достижений президента за месяц работы
Команда президента Украины Владимира Зеленского опубликовала видео, в котором перечислены 20 достижений украинского лидера за первый месяц его работы.
Обновлено в 08:54
Политика
Путин разрешил транзит украинских товаров через РФ
Российский лидер Владимир Путин подписал указ на открытие транзита украинских товаров через территорию РФ в третьи страны.
Обновлено в 07:33
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество
Суд рассмотрит иск о запрете BlaBlaCar в России
Обновлено в 08:57
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В здании управы Басманного района обнаружили тело бездомного
Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили 23 июня в полуподвальном помещении на Новой Басманной улице.
Обновлено в 07:21
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37
Общество
В Москве появился гигантский стеклянный купол
В зоне променада тематического парка "остров мечты", что возводится в Нагатинской пойме Москвы, смонтирован самый большой в России стеклянный купол.
Обновлено в 07:26
Общество
Минпросвещения хочет освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ внесут поправки, которые сократят до четырех число отчетных документов для учителей в школах.
Обновлено в 08:14
Политика
Соловьев объяснил свое попадание в список «пропагандистов РФ» в ПАСЕ
Среди прочего авторы списка обвинили Владимира Соловьева в создании документального фильма о президенте РФ Владимире Путине под названием «Президент».
Обновлено в 08:53
Политика
МИД Турции: С-400 куплены у России вопреки угрозам США
Российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 приобретены Турцией вопреки угрозам со стороны США.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Новые бронебойные снаряды покажут на «Армии-2019»
Обновлено в 06:29