Финансы
Фондовый рынок России начал торги в положительной зонеФинмаркет вчера в 03:03
Американские фондовые индексы завершили умеренным снижением торги в пятницу на слабых статданных, однако выросли по итогам недели на ожиданиях смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Индекс МосБиржи за минуту торгов прибавил 0,21% и составил 2766,92 пункта.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 18:15, Вашингтон
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Футбол
Томас Цорн: «Глушакову заплатили меньше 100 миллионов»
Безусловно, РПЛ сложнее и аргентинцу предстоит многое доказать в России, но, если отталкиваться от суммы, которую должен был заплатить за него АЕК, чтобы выкупить, то мы совершили удачную сделку.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Происшествия
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест
Мартин Кочесоко вышел из СИЗО под домашний арест Верховный суд Кабардино-Балкарии во вторник перевел активиста черкесской организации «Хабзэ» Мартина Кочесоко из-под стражи под домашний арест.
Обновлено в 14:47
Недвижимость
Жители Дальнего Востока смогут оформить ипотеку под 2% годовых
Правительство РФ разрабатывает механизм льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока, ставка по ней будет составлять 2% годовых.
Обновлено в 05:05
Политика
Названы поддержавшие возвращение России в ПАСЕ страны
Телеканал RT опубликовал статистику голосования за резолюцию, позволяющую российской делегации участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Жертвами московского отравителя стали десять человек
Более десяти человек пострадали от рук предполагаемого отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Обновлено в 15:20
Происшествия
Начальник СИЗО Ярославля уволился на фоне жалоб от арестантов
Евгений Соловьев, начальник СИЗО № 1 Ярославля, покинул пост по собственному желанию, сообщила РБК пресс-секретарь регионального управления ФСИН Анна Частухина.
Обновлено в 13:49
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Общество
Ростов признали самым агрессивным городом России
Обновлено в 03:59
Экономика
Курс грузинской валюты упал до исторического минимума
Национальный банк Грузии во вторник установил официальный обменный курс грузинской национальной валюты, который составил 2,82 лари за $1.
Обновлено в 09:39
Политика
Украинского олигарха Фирташа могут экстрадировать в США
В Вене начался суд над украинским олигархом Дмитрием Фирташем, решается вопрос о его экстрадиции в США, сообщило 25 июня издание «Экономическая правда».
Обновлено в 07:02
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В прошлом году в аналогичных материалах Минфина не выделялись ассигнования на реализацию ежегодного послания президента.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Футбол
Гол Азмуна принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес
У отца Началовой рак кишечника, сообщили на Первом канале
У отца Юлии Началовой был обнаружен рак кишечника.
Обновлено в 13:36
Экономика
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики.
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова высмеяла отзыв украинского посла из ПАСЕ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отзыв посла Украины при Совете Европы для консультаций.
Обновлено в 12:00
Транспорт
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД
Пленум Верховного суда своим постановлением разъяснил нижестоящим судам нюансы применения 12-й главы КоАП, в которой прописаны санкции за нарушения ПДД.
Обновлено в 05:20
Энергетика
В России решили не продлевать ограничение цен на топливо
Решение не продлевать соглашения было принято на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова и Козака с представителями нефтяных компаний 17 июня.
Обновлено в 13:52
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Экономика
Нацбанк Украины анонсировал эмиссию банкноты 1000 гривен
Национальный банк Украины сообщил о планах ввести новую банкноту номиналом в 1000 гривен. Об этом информирует Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:32
Политика
«Коммерсантъ» сообщил о возможном запрете на импорт в РФ вин из Грузии
Государственные органы начали собирать у торговых сетей информацию о доле грузинских вин в российских магазинах, таким образом может готовиться запрет на их ввоз в РФ, пишет газета "Коммерсантъ" во вторник.
Обновлено в 17:34
Здоровье
Минздрав: в 2018 году за помощью обратились 250 тыс. наркоманов
Как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав РФ, по итогам прошлого года 250 634 пациента с диагнозом "наркомания" обратились в медучреждения за амбулаторной помощью.
Обновлено в 17:41
Политика
Кремль официально отказался освобождать украинских моряков
В Кремле заявили, что не собираются исполнять требование морского трибунала ООН по освобождению украинских моряков, задержанных в Керченском проливе за нарушение морской границы РФ в ноябре прошлого года.
Обновлено в 12:06
Политика
Замгубернатора Мурманской области уволили после прямой линии Путина
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис уволил своего зама Инну Погребняк после того, как во время прямой линии Владимира Путина прозвучала информация о низких зарплатах врачей в регионе.
Обновлено вчера в 04:52
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23