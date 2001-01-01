Финансы
Фондовый рынок России начал торги в красной зонеФинмаркет 03:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением, поскольку внешние площадки перед выходными начали подавать негативные сигналы. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с утра.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Глава Пушкинского района Евгений Жирков покинет свой пост
Пост главы подмосковной Балашихи Жирков покинул в июне 2017 года на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино».
Обновлено в 10:38
Политика
Спецкорреспондента «Коммерсанта» не пустили в Грузию
Пограничная полиция не пустила в Грузию специального корреспондента "Коммерсанта" Владимира Соловьева.
Обновлено в 11:56
Политика
В администрации Зеленского ответили на обвинения в давлении на судей
Администрация президента (АП) Украины Владимира Зеленского собирается подать в суд на главу украинского Совета судей Олега Ткачука из-за того, что он обвинил АП в давлении на судебную власть.
Обновлено в 10:26
Политика
В Крыму зафиксировали рост турпотока с Украины
Обновлено в 06:15
Происшествия
Следствие по делу сестер Хачатурян завершено
Расследование в отношении сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, завершено.
Обновлено в 09:26
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев объяснил, почему не публикует фото с сыном
Дмитрий Шепелев рассказал, почему старается не выкладывать в сеть фото сына. В последнее время телеведущего буквально атаковали хейтеры.
Обновлено в 06:55
Религия
В РПЦ заявили, что оружие массового поражения не должно освящаться
Оружие массового поражения не должно освящаться священнослужителями, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Обновлено в 06:28
Музыка
Внуки Андрея Макаревича не знают русского языка
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич сообщил, что его внуки, живущие в США, не знают русского языка.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Племянник Аллы Пугачевой женился на жительнице Казани
Племянник примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой женился во второй раз. Избранницу Влада Пугачева зовут Гузель .
Обновлено в 08:36
Спорт
СБР снял Кугаевского с поста главы тренерского совета
Правление Союза биатлонистов России (СБР) приняло решение о назначении Евгения Редькина на пост председателя тренерского совета вместо Максима Кугаевского.
Обновлено в 09:18
Общество
Роскомнадзор «психанул» в Twitter из-за нецензурной лексики
В пятницу, 21 июня, в Twitter разгорелся настоящий скандал между российскими пользователями и Роскомнадзором (РКН).
Обновлено в 11:31
Футбол
Коутиньо может вернуться в «Ливерпуль»
По данным Le10Sport, интерес к 27-летнему бразильцу проявляет "Ливерпуль", за который он выступал до переезда на "Камп Ноу".
Обновлено в 03:48
Общество
Дроздов жалуется на унижения при съемках «В мире животных»
В день своего 82-летия телеведущий Николай Дроздов рассказал о съемках в передаче "В мире животных", из которой недавно ушел.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Здоровье
Госдума подготовит рекомендации по проблеме хронической боли
Комитет Госдумы России по охране здоровья подготовит и представит в Минздрав рекомендации по совершенствованию алгоритмов лечения хронической боли.
Обновлено в 09:48
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 13 рейсов на субботу из-за непогоды
«Аэрофлот» отменяет 26 запланированных на субботу, 22 июня, внутренних и международных рейсов, которые выполняются из московского аэропорта Шереметьево или прилетают туда, в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Обновлено в 11:05
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Экономика
В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор
Обновлено в 10:00
Политика
Россия и Хорватия договорились об облегченном визовом режиме
Россия и Хорватия подписали соглашение о праве на безвизовый въезд для экипажей самолетов и кораблей, спасателей и владельцев служебных паспортов.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Локализован пожар на свалке у храма в Москве
Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве локализован.
Обновлено в 05:11
Политика
В США вновь предложили ввести санкции против госдолга России
Политики предлагают ввести санкции против российских банков, запретить инвестиции в российские СПГ-проекты за рубежом, ввести ограничения против суверенного долга России и против российского киберсектора.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Минкомсвязи планирует разрабатывать ПО с Huawei
Минкомсвязь РФ ведет переговоры о сотрудничестве с китайской компанией Huawei.
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган официально развелись
Ксения Собчак и Максим Виторган официально развелись, сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 05:04
Авто
На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray
На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Иран пощадил американский военный самолет
Обновлено в 07:59