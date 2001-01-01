Финансы

Фондовый рынок России начал торги в красной зонеФинмаркет 03:04

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Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением, поскольку внешние площадки перед выходными начали подавать негативные сигналы. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с утра.
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Российский рынок: этот рост не остановить

Вести.Финанс15:09

Фондовый рынок России начал торги в красной зоне

Финмаркет03:04

Утренний комментарий Промсвязьбанка по рынку акций (21 июня 2019 г.)

Глас Народа01:53
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:29, Вашингтон
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес

Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием

Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Культура

Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре

Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес

Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова

Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика

Путин обсудил с Совбезом РФ русофобскую провокацию радикалов в Грузии

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 09:13
Политика

Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому

Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество

В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей

Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика

Президент США выбрал кандидата на пост главы Пентагона

Как сообщает телеканал CNN, именно Эспера собирается выдвинуть президент США Дональд Трамп кандидатом на пост главы Минобороны и уже попросил своих сторонников поддержать его.
Обновлено в 16:20
Политика

Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Политика

Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен

В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Общество

Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Спорт

Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию

Обновлено в 14:29
Футбол

Самедов уходит из «Крыльев Советов»

Обновлено в 14:56
Технологии

Роскачество проверило приложения по доставке продуктов

Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan

Стоимость спецверсии Jimny Gan пока не объявили. Напомним, на российском рынке появление обычной версии Suzuki Jimny ожидается осенью.
Обновлено в 13:32
Политика

США предупредили Иран о планируемом ударе

Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Футбол

Фернандо Торрес завершил карьеру футболиста

Обновлено в 08:49
Футбол

«Зенит» разгромил австрийский «Ваккер» благодаря дублю Заболотного

Обновлено в 14:02
Политика

Полиция назвала число задержанных во время протестов в Грузии

Правоохранительные органы задержали за участие в беспорядках в Тбилиси 305 человек, сообщается на сайте МВД Грузии.
Обновлено в 10:18
Происшествия

МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

Подразделения собственной безопасности Главного управления министерства внутренних дел России по Москве нашли нарушения в работе полицейских, проводивших оперативные мероприятия по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 09:51
Экономика

Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям

Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес

Родственники принца Гарри уверены, что его брак продлится недолго

Обновлено в 11:25
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
Шоу-бизнес

Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики

Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03
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