Финансы
Фондовый рынок России начал торги в красной зонеФинмаркет 03:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал снижением, поскольку внешние площадки перед выходными начали подавать негативные сигналы. Сегодня фондовая Азия торгуется без единой динамики. Котировки фьючерсов на индексы США минусуют с утра.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:29, Вашингтон
Политика
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию
Президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля осуществлять перевозки из России в Грузию.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Суд повторно арестовал экс-главу Раменского района
Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Московской области Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве своей знакомой, информирует ТАСС.
Обновлено в 14:55
Шоу-бизнес
Британцы поздравляют принца Уильяма с 37-летием
Принц Уильям отмечает сегодня свой 37-й день рождения.
Обновлено в 07:51
Культура
Мединский заявил об отсутствии внешней цензуры в российской культуре
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что в российской культуре нет внешней цензуры, есть только та, что "у каждого внутри".
Обновлено в 10:36
Общество
«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей
Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании
Журналистка американского журнала Elle Джин Кэррол обвинила президента США Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 13:28
Шоу-бизнес
Психиатры прокомментировали неадекватное поведение Алибасова
Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, пришли к выводу, что продюсер не симулирует сумасшествие.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин обсудил с Совбезом РФ русофобскую провокацию радикалов в Грузии
Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ ситуацию в Тбилиси.
Обновлено в 09:13
Политика
Коломойский согласился покрасить ларьки в Донбассе в ответ Зеленскому
Накануне президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом в Киеве заявил, что Коломойский будет вкладывать в инфраструктуру Донбасса значительные суммы, "но он об этом еще не знает".
Обновлено в 12:47
Авто
Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты
Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Общество
В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей
Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:26
Политика
Президент США выбрал кандидата на пост главы Пентагона
Как сообщает телеканал CNN, именно Эспера собирается выдвинуть президент США Дональд Трамп кандидатом на пост главы Минобороны и уже попросил своих сторонников поддержать его.
Обновлено в 16:20
Политика
Президент Грузии обвинила Россию в массовых беспорядках в Тбилиси
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «очень большим преступлением» массовый митинг, который произошел сегодня вблизи парламента в Тбилиси.
Обновлено вчера в 18:26
Политика
Сбор подписей за выдвижение Беглова на пост главы Петербурга завершен
В штабе отметили, что сбор подписей в поддержку выдвижения Беглова происходит только и исключительно в порядке и в местах, предусмотренных действующим законодательством Сбор проходил в пикетах на улицах, вестибюллях станций метрополитена и торговых центрах, а так же поквартирно, в местах проживания избирателей.
Обновлено в 14:50
Общество
Роскомнадзор объяснился за нецензурный твит
Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский объяснил твит с нецензурной лексикой в адрес пользователя Twitter, передает RNS.
Обновлено в 14:12
Спорт
Российские рапиристки завоевали золото ЧЕ по фехтованию
Обновлено в 14:29
Футбол
Самедов уходит из «Крыльев Советов»
Обновлено в 14:56
Технологии
Роскачество проверило приложения по доставке продуктов
Роскачество опубликовало новое исследование, в рамках которого эксперты проверили приложения сервисов по доставке продуктов.
Обновлено в 03:39
Авто
Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan
Стоимость спецверсии Jimny Gan пока не объявили. Напомним, на российском рынке появление обычной версии Suzuki Jimny ожидается осенью.
Обновлено в 13:32
Политика
США предупредили Иран о планируемом ударе
Агентство Reuters со ссылкой на правительственные источники в Иране сообщило, что президент США Дональд Трамп предупредил иранские власти в ночь на пятницу о планируемом ударе американских вооруженных сил по их территории.
Обновлено в 09:00
Футбол
Фернандо Торрес завершил карьеру футболиста
Обновлено в 08:49
Политика
Полиция назвала число задержанных во время протестов в Грузии
Правоохранительные органы задержали за участие в беспорядках в Тбилиси 305 человек, сообщается на сайте МВД Грузии.
Обновлено в 10:18
Происшествия
МВД выявило нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
Подразделения собственной безопасности Главного управления министерства внутренних дел России по Москве нашли нарушения в работе полицейских, проводивших оперативные мероприятия по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
Обновлено в 09:51
Экономика
Мордашов передал часть своей доли в туроператоре TUI сыновьям
Миллиардер Алексей Мордашов передал сыновьям Кириллу и Никите часть своей доли в европейском туроператоре TUI AG, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение туроператора и «Севергрупп» (управляет активами бизнесмена).
Обновлено в 12:54
Шоу-бизнес
Шепелев признался, почему скрывает сына Фриске от публики
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал, почему не публикует фотографии их общего с Жанной Фриске сына Платона.
Обновлено в 14:03