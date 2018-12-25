Сегодняшние торги российский рынок акций начал резким падением индексов вслед за обвалившимися мировыми площадками и нефтью в канун католического Рождества на фоне сохраняющихся опасений замедления мировой экономики. Европейские рынки акций завершили предрождественскую сессию в минусе.

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Финансы Финансы Силуанов: Профицит бюджета России в 2018 году составит 2,5% ВВП Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 4-4, 1 % ВВП, тогда как рост валового внутреннего продукта будет равняться 1,8%.

Финансы Финансы Ажиотажный спрос на рынке ипотеки в России продолжается Ажиотажный спрос на рынке ипотеки в России продолжается. В ноябре россияне взяли ипотечных кредитов на сумму 300 млрд рублей.

Финансы Финансы Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчетами Из-за санкций и чрезмерного комплаенса в отношении России доллары российским компаниям за поставленную экспортную продукцию часто приходят с задержками, особенно усердствуют в проверках азиатские компании, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Финансы Финансы Сбербанк в 2018 году отразил 25 мощных DDoS-атак Сбербанк в 2018 году отразил 90 DDoS-атак. 25 из них были высокой мощности, говорится в отчете банка «Банковские тренды-2018».

Финансы Финансы Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей.

Финансы Финансы Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.

Финансы Финансы Райффайзенбанк сообщил о росте объемов обмена валюты в декабре на 30% Оборот операций по обмену валюты в декабре 2018 года вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 30%, сообщили RNS в пресс-службе Райффайзенбанка.

Финансы Финансы За 11 месяцев активы страховых компаний в Казахстане выросли на 8,6% По состоянию на 1 декабря 2018 года совокупный объем активов страховых компаний Казахстана составил 1 трлн тенге ($2,71 млрд), что на 8,6% больше, чем в начале 2018 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Национального банка республики.

Финансы Финансы В ЦБ Китая рассчитывают, что темпы роста экономики стабилизируются Накануне эксперты Академии общественных наук Китая (АОН КНР) не исключают, что в следующем году темпы роста ВВП страны могут замедлиться до 6,3%. По предварительным оценкам АОН, рост экономики КНР по итогам 2018 года составит около 6,6%.

Финансы Финансы На крипторынке началось предновогоднее ралли По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.

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Финансы Финансы Эфиопия намерена реформировать налоговую систему Аданех Абеббе, которая заняла пост министра по доходам и сборам Эфиопии в октябре 2018 года, заявила о необходимости перестроить налоговую систему страны, чтобы эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, разрушающими всю экономическую систему.

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