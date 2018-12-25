Финансы

Фондовый рынок России начал торги резким падением индексов
Финмаркет
02:05

Сегодняшние торги российский рынок акций начал резким падением индексов вслед за обвалившимися мировыми площадками и нефтью в канун католического Рождества на фоне сохраняющихся опасений замедления мировой экономики. Европейские рынки акций завершили предрождественскую сессию в минусе.
Финмаркет02:05

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Российский рынок акций сегодня упал на фоне обвалившихся мировых площадок в канун западного Рождества

Эхо Москвы10:10

Рынок акций РФ днем отыграл часть утренних потерь благодаря ослаблению рубля

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РТС рухнул, отправив курс рубля вниз. Что ждать от рубля в январе

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Фондовый рынок России начал торги резким падением индексов

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Российские торги открылись падением индексов Мосбиржи и РТС

DP.RU03:07
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Финансы

ЦБ сохранил лимит по операциям репо на уровне $15 млрд

Максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям репо в иностранной валюте на 2019 год установлен на уровне, эквивалентном $15 млрд, как и годом ранее.
Обновлено в 10:04
Финансы

Силуанов: Профицит бюджета России в 2018 году составит 2,5% ВВП

Уровень инфляции по итогам 2018 года составит 4-4, 1 % ВВП, тогда как рост валового внутреннего продукта будет равняться 1,8%.
Обновлено в 07:20
Финансы

Ажиотажный спрос на рынке ипотеки в России продолжается

Ажиотажный спрос на рынке ипотеки в России продолжается. В ноябре россияне взяли ипотечных кредитов на сумму 300 млрд рублей.
Обновлено в 02:41
Финансы

Силуанов рассказал о проблемах с долларовыми расчетами

Из-за санкций и чрезмерного комплаенса в отношении России доллары российским компаниям за поставленную экспортную продукцию часто приходят с задержками, особенно усердствуют в проверках азиатские компании, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 02:00
Финансы

Сбербанк в 2018 году отразил 25 мощных DDoS-атак

Сбербанк в 2018 году отразил 90 DDoS-атак. 25 из них были высокой мощности, говорится в отчете банка «Банковские тренды-2018».
Обновлено в 08:34
Финансы

Банк «ФК Открытие» рассчитывает получить 95 млрд рублей прибыли

По итогам 2018 года чистая прибыль банка «ФК Открытие» ожидается на уровне 95 млрд рублей.
Обновлено в 01:14
Финансы

Церих отмечает аномальную устойчивость курса рубля

Курс рубля совершенно не отреагировал на обвальное снижение цен на нефть. Аналитики считают, что поддержкой мог выступить налоговый период.
Обновлено в 07:10
Финансы

Райффайзенбанк сообщил о росте объемов обмена валюты в декабре на 30%

Оборот операций по обмену валюты в декабре 2018 года вырос по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 30%, сообщили RNS в пресс-службе Райффайзенбанка.
Обновлено в 06:45
Финансы

За 11 месяцев активы страховых компаний в Казахстане выросли на 8,6%

По состоянию на 1 декабря 2018 года совокупный объем активов страховых компаний Казахстана составил 1 трлн тенге ($2,71 млрд), что на 8,6% больше, чем в начале 2018 года, сообщили 25 декабря в пресс-службе Национального банка республики.
Обновлено в 05:17
Финансы

В ЦБ Китая рассчитывают, что темпы роста экономики стабилизируются

Накануне эксперты Академии общественных наук Китая (АОН КНР) не исключают, что в следующем году темпы роста ВВП страны могут замедлиться до 6,3%. По предварительным оценкам АОН, рост экономики КНР по итогам 2018 года составит около 6,6%.
Обновлено в 03:48
Финансы

На крипторынке началось предновогоднее ралли

По мнению финансовых скаутов, на крипторынке началось "предновогоднее ралли": курс биткоина может подняться до 4500 долларов, Ethereum - до 200 долларов, XRP - до 0,55 доллара, Litecoin - до 40 долларов.
Обновлено вчера в 03:33
Финансы

Работа банка «Открытие» в онлайн будет ограничена в праздники

Банк «Открытие» предупредил клиентов об ограничениях в работе интернет-банка и мобильного приложения в праздничные дни.
Обновлено вчера в 09:14
Финансы

Эфиопия намерена реформировать налоговую систему

Аданех Абеббе, которая заняла пост министра по доходам и сборам Эфиопии в октябре 2018 года, заявила о необходимости перестроить налоговую систему страны, чтобы эффективно бороться с уклонением от уплаты налогов и мошенничеством, разрушающими всю экономическую систему.
Обновлено вчера в 13:02
Финансы

Эксперт спрогнозировал рост курса доллара на сегодня до 68,7 рубля

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 68—68,75 рубля за единицу американской валюты.
Обновлено в 01:59
Финансы

Котировки Brent протестируют отметку $50 за барр, после чего перейдут в консолидацию с дальнейшим восстановлением

Котировки Brent находятся в нисходящем тренде на фоне продолжения распродаж на глобальных рынках из-за опасений относительно замедления мировой экономики и ужесточения монетарной политики ФРС.
Обновлено в 01:02
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