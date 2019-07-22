Финансы
Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексовФинмаркет вчера в 03:05
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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Происшествия
Самолёт Azur Air, летевший в Москву, вернулся в Анталью
Пассажирский самолёт российской авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Антальи в Москву, после взлёта был вынужден вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено в 05:28
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Политика
Правительство предложило создать единую базу данных россиян
Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
19 июля Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей. Такой доход в месяц получают 11 287 граждан.
Обновлено вчера в 19:29
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Политика
В Харькове работали тайные тюрьмы СБУ
Секретные тюрьмы СБУ работали по всей линии соприкосновения в Донбассе, а также в Харькове, Краматорске и Красноармейске.
Обновлено в 05:00
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено вчера в 13:43
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Совфед освободил Владимира Малиновского от должности замгенпрокурора
Как сообщил в понедельник в Совфеде замгенпрокурора Юрий Пономарев, Малиновский останется работать в Генпрокуратуре на должности советника генпрокурора.
Обновлено в 03:47
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Общество
В трех районах Магаданской области выпал снег
Мокрый снег шел ночью в Сусаманском, Омсукчанском и Ягоднинском районах Магаданской области, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Колымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено вчера в 22:33
Политика
Соловьев высмеял реакцию украинцев на трансляцию его передачи в Киеве
Ведущий Владимир Соловьев прокомментировал новость о том, что украинцев возмутила трансляция его передачи в одном из букмекерских клубов столичного Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Музыка
Ольга Бузова записала песню в стиле 90-х
Ольга Бузова выпустила новую песню в стилистике 90-х.
Обновлено в 06:10
Технологии
Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля
Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Происшествия
Один человек погиб при перестрелке на границе Таджикистана и Киргизии
Один гражданин Таджикистана погиб, десять пострадали в результате конфликта на границе с Киргизией.
Обновлено в 00:47
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи, об этом сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 00:48
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего жителя Белореченска, который посадил на цепь в сарае своего 10-летнего сына, сообщили журналистам в понедельник в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
У компании Haval всё-таки будут льготы от Правительства России
Ранее было известно, что компания Haval не успела до 1 июля подписать специнвестконтракт (СПИК) с Правительством РФ.
Обновлено в 02:57
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33