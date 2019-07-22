Финансы
Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексовФинмаркет вчера в 03:05
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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Авто
Обновленный Audi Q7 для России: останется только дизель
Бензиновые моторы 2.0 TFSI (252 л.с.) и 3.0 TFSI (333 л.с.) отправятся в отставку, а единственным двигателем для российских «ку-седьмых» останется турбодизель V6 3.0 TDI (249 л.с.). Причем нам положен не модернизированный агрегат со вспомогательным стартер-генератором, как у версий для Европы, а нынешний мотор CVMD.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Германии тревожатся из-за выборов в Раду
Напомним, по предварительным итогам парламентских выборов на Украине, лидирующее положение занимает «Слуга народа».
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
В Махачкале четырехлетняя девочка умерла в результате побоев, ее мачеха задержана, говорится в сообщении в инстаграме МВД по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 18:13
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Музыка
Гитарист «Кино» оценил кавер Metallica на «Группу крови»
Гитарист и один из основателей рок-группы «Кино» Алексей Рыбин назвал приятным жестом исполнение хита Виктора Цоя «Группа крови» на концерте Metallica в «Лужниках».
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Летевший в Москву самолет Azur Air вернулся в Анталью
Самолет российской Azur Air, следовавший по маршруту Анталья — Москва, вернулся в аэропорт вылета «с целью обеспечения безопасности полетов», сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 03:31
Футбол
Ибрагимович сломал скулу сопернику в матче MLS
Шведский нападающий Златан Ибрагимович нанёс травму сопернику во время матча американской Высшей футбольной лиги (MLS).
Обновлено вчера в 15:36
Экономика
В России увеличилось число мигрантов из Армении и Украины
Чаще всего приезжают мигранты из Армении и Украины, а вот показатели по представителям Белоруссии и Молдавии сократились.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
В Huawei объявили о массовом сокращении сотрудников в США
Китайская компания Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в своем подразделении Futurewei Technologies, которое находится на территории Соединенных Штатов, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:08
Политика
Партия Зеленского анонсировала новые выборы
Главным аргументом принятия решения стали результаты партии Зеленского «Слуга народа» на досрочных выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 01:57
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Экономика
«Полюс» в первом полугодии увеличил производство золота на 16%
Объём производства золота группы «Полюс» составил в первом полугодии 2019 года 1285 тыс. унций, что на 16% превышает показатель в аналогичном периоде прошлого года.
Обновлено в 01:28
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Вагоны с углем сошли с рельсов в Коми
В Коми с рельсов сошли вагоны с углем, в результате было нарушено движение пассажирских поездов.
Обновлено 21 июля в 21:22
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
Зарплата большинства россиян составила 23,5 тысячи рублей
Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Кино
Warner Bros. экранизирует комикс о супермене из СССР
Графическая повесть «Супермен: Красный сын» вышла в 2003 году в трёх частях, она переведена на русский язык.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Загорелось здание на проспекте Стачек в Петербурге
Во вторник, 23 июля, на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге начался крупный пожар. Пламя охватило старинное пятиэтажное здание.
Обновлено в 02:33
Авто
А давайте энергию для электромобилей брать от… ДВС!
Берлинский стартап ME Energy разработал станцию быстрой зарядки, на которой электричество вырабатывается прямо на месте с помощью двигателя внутреннего сгорания, работающего на биометаноле, который производят не из нефти, а из органических отходов или растений.
Обновлено вчера в 09:41
Кино
Министерство культуры выделит средства на производство 50 мультфильмов
Министерство культуры России утвердило список из 50 мультипликационных фильмов, на производство которых будут выделены средства в 2019 году.
Обновлено в 02:52
Происшествия
В Москве арестовали четверых за похищение человека
В Москве арестованы четверо мужчин, которые под видом полицейских похитили человека и вымогали у него крупную сумму.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
Кедми объяснил, почему США пугает существование России
Американцам, которые смеялись над «мультиками», где Россия демонстрировала свои успехи в области нового вооружения, уже не смешно, они видят угрозу даже просто в существовании РФ, заявил израильский политолог Яков Кедми.
Обновлено вчера в 15:32
Политика
Команда Зеленского отказалась от минских соглашений
Команда президента Украины Владимира Зеленского исключает возможность проведения амнистии для участников боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 02:31
Политика
На выборах в Раду обработали более 90% протоколов
Обновлено вчера в 21:04
Транспорт
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Экономика
Российские банки стали чаще выдавать кредитные карты 18-летним
С 2019 года российские банки стали в 2,5 раза чаще выдавать кредитные карты 18-летним заемщикам.
Обновлено в 01:53
Политика
Трамп заявил о возможности за неделю закончить войну в Афганистане
США могли бы за несколько дней завершить войну в Афганистане в свою пользу, но это привело бы к гибели 10 млн человек.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Сирийские комплексы С-300 впервые оказались под ударом боевиков
Отмечается, что размещенные в районе С-300 впервые оказались под атакой.
Обновлено в 02:54