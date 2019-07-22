Финансы
Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексовФинмаркет 03:05
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 15:02, Вашингтон
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