Финансы

Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексовФинмаркет 03:05

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Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексов

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