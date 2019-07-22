Финансы
Фондовый рынок России начал торги разнонаправленной динамикой индексовФинмаркет 03:05
Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются сегодня, следуя за динамикой американского рынка акций, опустившегося в пятницу в связи с ослаблением ожиданий резкого снижения базовой ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 16:32, Вашингтон
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:21
Общество
Правительство одобрило единые запреты для табака и электронных сигарет
Правительство России поддержало проект о распространении на табак и электронные сигареты единого закона, регулирующего их оборот, потребление и рекламу, сообщает «РИА Новости» в понедельник, 22 июля.
Обновлено в 13:43
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Политика
В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 10:14
Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:19
Политика
Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране
Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США.
Обновлено в 10:04
Технологии
Стало известно, кто будет делать очки Google Glass третьего поколения
По сообщениям представителей цепочки поставок, сборщиком очков Google Glass третьего поколения будет компания Pegatron.
Обновлено в 07:07
Политика
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИДа России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд.
Обновлено в 15:05
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело по факту убийства оппозиционной активистки Елены Григорьевой.
Обновлено в 12:00
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 15:28
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»
Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
Обновлено в 07:51
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
Корпус Zalman X3 для игрового ПК вышел в белом и чёрном вариантах
Новинка выйдет в белом и чёрном вариантах цветового исполнения.
Обновлено в 09:05
Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 09:41
Общество
Гарантийный срок эксплуатации дорог в Петербурге увеличат до 12 лет
Как сообщает пресс-служба Смольного, градоначальник пояснил, что претендующим на ремонт магистралей подрядчикам уже предложено увеличить гарантийный срок эксплуатации до 12 лет.
Обновлено в 14:46
Здоровье
Минздрав Подмосковья напомнил о первой помощи при укусе змеи
Если вы заметили змею на небольшом расстоянии, но она не ведет себя агрессивно, нужно замереть и дождаться, когда она уползет или отойти подальше.
Обновлено в 12:35
Политика
Вакарчук считает, что Украине нужен закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер украинской партии "Голос", музыкант Святослав Вакарчук считает, что Верховная рада должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения между Украиной и Россией во всех сферах.
Обновлено в 15:20
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ
В Липецке группа неизвестных попыталась повредить двери липецкого офиса КПРФ с помощью взрывного устройства и облила монтажной пеной стоящий рядом памятник Сталину.
Обновлено в 11:20
Общество
Зарплаты четверти учителей оказались ниже 15 тысяч рублей
Почти четверть (23 процента) работников сферы образования в России получают зарплату меньше 15 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 12:45
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Здоровье
В Тверской области возросло количество укусов клещей
Роспотребнадзор по Тверской области уверяет, что клещевая активность находится в пределах нормы для конца июля и не превышает среднестатистических значений.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Во Франции обнаружили подлодку, затонувшую 50 лет назад
Обновлено в 12:22