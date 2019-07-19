Финансы
Фондовый рынок России демонстрирует уверенный ростФинмаркет 03:06
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки. Сегодня на подъеме торгуется фондовая Азия. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются с утра.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 20:09, Вашингтон
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Политика
Британский танкер задержан иранскими силами в Ормузском проливе
Британский танкер Stena Impero, предположительно, захвачен в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции, передает телеканал Press TV.
Обновлено в 14:44
Транспорт
По Фрунзенскому радиусу метро прошел пробный поезд
Обновлено в 10:26
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Происшествия
Грузовик с нетрезвыми бойцами «Айдар» подорвался в Донбассе
Грузовик, который перевозил бойцов нацбатальона «Айдар», подорвался 18 июля на мине в Донбассе.
Обновлено в 14:50
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Космос
Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли на 22 июля
Обновлено в 10:40
Спорт
Рапиристка Дериглазова завоевала золото чемпионата мира
Обновлено в 15:15
Политика
Путин прокомментировал план Медведчука по Донбассу
Президент России Владимир Путин прокомментировал план главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука относительно Донбасса.
Обновлено в 16:09
Происшествия
Трехлетняя девочка из РФ отравилась наркотиками на Ибице
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Общество
Новый плавательный центр в «Лужниках» может открыться осенью
Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу осмотрел ход строительства многофункционального плавательного центра в "Лужниках", стройку планируют завершить в течение ближайших месяцев.
Обновлено в 10:55
Музыка
В Великобритании выбрали самую популярную песню XXI века
В Великобритании определили самую популярную песню XXI века.
Обновлено в 06:05
Экономика
Росстат: зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Например, в Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана— 66 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
Определился победитель футбольного Кубка Африки
Обновлено в 17:39
Экономика
S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено в 18:48
Гаджеты
Появились фото кнопочного телефона Nokia с ОС Android
В сети Интернет были опубликованы первые фотографии нового кнопочного гаджета Nokia, базирующегося на операционной системе «Андроид».
Обновлено в 03:46
Политика
Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду
Обновлено в 17:54
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Футбол
«Челси» уступил «Кавасаки» в товарищеском матче
Японский «Кавасаки» в товарищеском матче обыграл лондонский «Челси».
Обновлено в 07:56
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Американская компания Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона "Ведьмака".
Обновлено в 18:46
Гаджеты
Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Опубликовано видео уничтожения крылатой ракеты в Черном море
Экипаж фрегата "Адмирал Макаров" в ответ должен был отследить ракету и поразить из зенитного ракетного комплекса "Штиль".
Обновлено в 05:05
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Афинах
Землетрясение магнитудой 5,1 случилось в Греции неподалеку от Афин.
Обновлено в 07:43
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Авто
Обновленную LADA Granta Sport заметили на тестах
Обновлено в 00:48
Происшествия
СК возбудил дело после гибели 25 человек при паводке в Приангарье
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели 25 человек при паводке в Иркутской области.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
Танковый бой Abrams и Т-72М сняли на видео в Польше
Бой между американским боевым танком Abrams и советским Т-72М на учениях сняли на видео.
Обновлено в 14:48