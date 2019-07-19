Финансы
Фондовый рынок России демонстрирует уверенный ростФинмаркет вчера в 03:06
Американские фондовые индексы завершили четверг ростом на заявлениях председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джона Уильямса о необходимости снижения процентной ставки. Сегодня на подъеме торгуется фондовая Азия. Котировки фьючерсов на индексы США повышаются с утра.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Политика
Бориса Джонсона заподозрили в связях с бывшим руководством ЮКОСа
Лидера британской предвыборной гонки Бориса Джонсона подозревают в связях с бывшим вице-президентом нефтяной компании ЮКОС Александром Темерко.
Обновлено в 01:30
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Движение новых сил" отказывается участвовать в выборах в Раду, которые пройдут завтра, 21 июля.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Политика
В МИД заявили, что тема «винных» санкций в отношении Грузии закрыта
Российские законодатели обсуждали возможность введения запрета на поставки в РФ ряда грузинских товаров на фоне событий в Тбилиси конца июня — начала июля, однако на сегодняшний день тема "винных" санкций в отношении Грузии закрыта.
Обновлено вчера в 05:36
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице
С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.
Обновлено в 01:00
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Шоу-бизнес
У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога
Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41
Авто
Новый Kia KX1 обошел по продажам Kia Sportage
Напомним, модель Kia KX1 появилась на рынке летом прошлого года. Паркетник создан на той же платформе, что и российский Kia Rio.
Обновлено вчера в 21:48
Хоккей
«Рейнджерс» подписал семилетний контракт с Трубой
По прошлому контракту хоккеист зарабатывал 5,5 млн долларов. «Рейнджерс» приобрел права на Трубу в результате обмена с «Виннипегом».
Обновлено в 02:35
Происшествия
Аварийная посадка самолета в океане попала на видео
Обновлено в 02:15
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Американский F-35 назвали «айфоном» по сравнению с Су-57
Истребитель пятого поколения F-35 Lightning II Соединенных Штатов назвали «айфоном» в сравнении с российским истребителем Су-57.
Обновлено вчера в 14:21
Технологии
На сайте статистики Red Dead Redemption 2 нашли ещё одно упоминание РС-версии
Обновлено в 03:20
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Происшествия
Состояние Инны Чуриковой улучшилось
Состояние Инны Чуриковой улучшилось. Как сообщили РБК в справочной НИИ им. Склифосовского, ее из реанимации перевели в обычную палату.
Обновлено вчера в 08:35
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено вчера в 17:36
Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак».
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Подмосковье задержали двух следователей СК
В Московской области задержаны двое следователей территориальных отделов Следственного комитета по подозрению в получении взятки в размере 1,2 млн рублей.
Обновлено в 03:24
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
На Калининской АЭС после ЧП подключили к сети первый энергоблок
Напомним, ранее из-за короткого замыкания в одном из трансформаторов тока на Калининской АЭС произошёл сбой в работе высоковольтных линий электропередачи, в связи с чем энергоблоки № 1, 2 и 4 приостановили свою работу.
Обновлено в 01:59
Авто
АвтоВАЗ выпустит полицейские Lada Largus
Компания «АвтоВАЗ» получила одобрение типа транспортного средства на модель Lada Largus в кузове универсал и фургон, которые будут предназначаться для следственного комитета, полиции, а также МЧС и аварийно-спасательных служб.
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки
Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
У Верховной рады задержали мужчину с гранатой
Полиция Украины задержала у здания Верховной рады мужчину с гранатой. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия
Шесть человек получили ожоги при взрыве на катере в Башкирии
«При попытке запустить двигатель произошло возгорание паров бензина с последующим хлопком, в результате все шестеро человек, находившиеся на борту, получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы», — говорится в сообщении ведомства, которое приводит «РИА Новости».
Обновлено вчера в 15:43
Футбол
Экс-вратарь «Крыльев Советов» стал лучшим игроком финала Кубка Африки
В финале Кубка Африки между сборными Сенегала и Алжира со счетом 1:0 победили номинальные гости, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10