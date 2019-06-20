Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» после решений ФРСРосбалт вчера в 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой процентной ставки и на фоне заявления председателя Центробанка Джерома Пауэлла о возможности ее понижения в июле.

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» после решений ФРС

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