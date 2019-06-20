Финансы
Индекс S&P 500 установил рекорд после решения ФРС США по ставкамВедомости 11:06
Американский фондовый индекс S&P 500 подскочил в начале торгов в четверг на 0,9%, превысив рекордный уровень закрытия, установленный 30 апреля (2945,83 пункта). Он также поднялся выше максимальной отметки, которой достигал на торгах 1 мая, – 2954,13 пункта.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 14:30, Вашингтон
Политика
Минобороны предложило принять меры в отношении оскверняющих памятники
Министерство обороны РФ предлагает принять ряд мер по отношению к оскверняющим памятники российским военачальникам и значимым событиям истории, соответствующий законопроект опубликован в базе федерального портала проектов нормативно-правовых актов.
Обновлено в 13:47
Происшествия
Появилась информация о задержании главы Пушкинского района
К главе Евгению Жиркову, возглавившему муниципалитет в феврале, наведались сотрудники ФСБ и, как сообщает ряд медиа, задержали.
Обновлено вчера в 06:51
Политика
Путин ответил на критику в адрес «Единой России»
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал один из вопросов с критикой в адрес политической партии "Единая Россия".
Обновлено в 13:57
Армия и оружие
Иран сбил беспилотник США над Персидским заливом
Обновлено в 05:58
Политика
Путин заявил о важности диалога между Россией и США
Российский президент Владимир Путин считает важным диалог между Москвой и Вашингтоном.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Сына генерала ФСБ приговорили к десяти годам по делу о наркотиках
Евгения Здановича приговорили к десяти годам колонии строгого режима по наркотическому делу, сообщила РБК пресс-секретарь Никулинского районного суда Москвы Мадонна Кочина.
Обновлено в 13:41
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Семейный внедорожник начнет производить Ульяновский автозавод: в России появится дом на колесах.
Обновлено в 13:47
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Общество
В СК предложили изменить статьи УК РФ по врачебным ошибкам
За незаконное осуществление медицинской деятельности (статья 235 УК РФ) планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти двух и более лиц.
Обновлено в 05:07
Политика
В Грузии оппозиция начала штурм парламента
Обновлено в 14:16
Гаджеты
Xiaomi представит 21 июня новую линейку смартфонов
Обновлено в 08:28
Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредитный экспресс".
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский назвал украинские законы трешем
Президент Украины Владимир Зеленский констатировал устарелость текстов некоторых действующих законов страны.
Обновлено в 12:02
Происшествия
СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора
Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Арестован экс-глава подмосковного отделения наркополиции
По обвинению в фальсификации материалов дела и незаконном обороте психотропных веществ арестован экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков подмосковной полиции.
Обновлено в 10:45
Транспорт
В Петербурге появилась первая «вафельница»
Обновлено в 01:34
Общество
Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату Путину
В ходе прямой линии президенту задали вопрос о низких доходах в регионах Учитель из Тверской области пожаловался на зарплату президенту России Владимиру Путину во время ежегодной прямой линии.
Обновлено в 05:43
Авто
Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Музыка
Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima
Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Летевший в Петербург самолет вернулся в Симферополь из-за неполадок
"Борт, который сегодня вылетел в Санкт-Петербург, по техническим причинам вернулся и благополучно сел в аэропорту Симферополя", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 06:18
Путешествия
Названы самые быстрые в выдаче шенгенских виз россиянам страны
Специалисты ведущих российских туристических компаний оценили работу визовых центров европейских стран и рассказали, где быстрее и удобнее всего можно получить шенгенскую визу.
Обновлено в 06:25
Футбол
Кудряшов покидает турецкий клуб «Истанбул Башакшехир»
Отмечается, что турецкий клуб также покинули защитник Сердар Таски, выступавший за московский "Спартак", и форварды Риад Байич и Эммануэль Адебайор.
Обновлено в 13:06
Космос
Проект Breakthrough Listen не обнаружил никаких признаков инопланетян
Обновлено вчера в 12:56
Финансы
Евро упал ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года
Доллар торгуется на уровне 62,9 руб./$, упав ниже 63 руб. впервые с 1 августа 2018 года.
Обновлено в 12:12
Финансы
Россия разместит евробонды после смягчения риторики ФРС
Время для размещения близко к идеальному, учитывая вчерашние итоги заседания ФРС США (регулятор видит все больше аргументов в пользу смягчения политики) и крайне позитивную реакцию глобального долгового рынка, резкое снижение доходностей ценных бумаг Казначейства США и развивающихся рынков, перечисляет главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
Посольство в Лондоне ответило на обвинения в адрес России по делу MH17
Обвинения России в нежелании сотрудничать в расследовании катастрофы малазийского MH17 являются ложью, Москва продолжит оказывать содействие следствию для установления виновных в произошедшем и привлечении их к ответственности, говорится в заявлении российского посольства в Лондоне.
Обновлено в 13:19
Экономика
Первый зампред правления Сбербанка продал свою долю в уставном капитале банка
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис снизил свою долю в уставном капитале банка с 0,0013% до 0%, следует из материалов кредитной организации.
Обновлено в 13:03