Финансы
Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» после решений ФРСРосбалт вчера в 02:12
Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне решения Федеральной резервной системы (ФРС) США о сохранении базовой процентной ставки и на фоне заявления председателя Центробанка Джерома Пауэлла о возможности ее понижения в июле.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 02:57, Вашингтон
Политика
ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма
ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.
Обновлено в 01:30
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Полиция зачистила Тбилиси от протестующих
Обновлено в 02:10
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Политика
Поезд ушел: США вынудили смириться с «Северным потоком-2»
Президент США Дональд Трамп припозднился со своими угрозами о введении санкций против "Северного потока – 2", полагает управляющий американского фонда Principal Investors Кайл Шостак.
Обновлено в 01:48
Футбол
Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным
Игрок сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба выругался в прямом эфире передачи "Прямая линия" с президентом страны Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Скончалась теща композитора Бари Алибасова
На днях скончалась теща знаменитого композитора Бари Алибасова. Женщина ушла из жизни в возрасте 81-го года от начальной стадии рака.
Обновлено в 01:42
Политика
Госдеп США: на Украине идёт активная торговля людьми
«Украина не полностью соответствует минимальным стандартам по прекращению торговли людьми, однако прилагает значительные усилия по преодолению проблемы», — говорится в отчёте.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже отменил решение
Президент США Дональд Трамп одобрил нанесение ударов по Ирану после того, как вооруженные силы этой страны сбили американский беспилотник, однако позже отменил их.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко призналась в том, что у нее скрытое ожирение
На днях Дайнеко решила ответить поклонникам.
Обновлено в 02:11
Транспорт
Территорию у новой станции метро «Коммунарка» благоустроили
Обновлено в 02:21
Общество
Плату за отопление изменят в зависимости от этажности
С 2020 года в России планируется изменение тарифов на отопление в зависимости от этажности, сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Обновлено вчера в 05:19
Шоу-бизнес
Первая жена Брэдли Купера назвала его «превосходным манипулятором»
Еще до расставания Брэдли Купера с Ириной Шейк на полках книжных магазинов появилась автобиография единственной законной жены актера Дженнифер Экспозито.
Обновлено в 02:10
Музыка
Музыкант Шахрин рассказал о выборе названия группы «Чайф»
Лидер группы "Чайф", рок-музыкант Владимир Шахрин перед своим 60-летним юбилеем рассказал, как было придумано название коллектива.
Обновлено вчера в 20:03
Кино
В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»
Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Политика
Симоньян отреагировала на штурм парламента в Тбилиси
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян прокомментировала протесты в Грузии.
Обновлено в 01:29
Политика
Путин сказал, может ли Грудинин возглавить правительство РФ
Некоторые сравнивают Грудинина с Евгением Примаковым, который заявил, что хочет баллотироваться на пост председателя правительства России в марте 2000 года.
Обновлено вчера в 09:06
Технологии
На рынок выходят новые микроЦОДы
Представленный комплекс включает в себя серию микроЦОДов NetShelter APC by Schneider Electric, которые сертифицированы Cisco для размещения внутри них вычислительной платформы Cisco HyperFlex.
Обновлено в 02:37
Авто
Специнвестконтракты заключены с пятью автоконцернами
Министерство промышленности и торговли РФ на заседании межведомственной комиссии по специальным инвестиционным контрактам (СПИК) заключило контракты с пятью автоконцернами.
Обновлено вчера в 22:58
Экономика
В РФ выросли продажи дешевых телевизоров
В России в связи с переходом на цифровое ТВ выросли продажи телевизоров низкого ценового сегмента, следует из данных, с которыми ознакомился "Коммерсант".
Обновлено в 02:50
Политика
Минобороны РФ предложило наказывать зарубежных вандалов санкциями
Меры по отношению к лицам, причастным к повреждению или осквернению памятников российским военачальникам и значимым событиям истории за рубежом, предложило принять Министерство обороны (Минобороны) Российской Федерации.
Обновлено в 00:59
Авто
Названы самые непопулярные автомобили у угонщиков в России
Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ
Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Следствие по делу MH17 объявило подозреваемых
Подозреваемыми в деле о крушении Boeing-777 (рейса MH17) на территории Донецкой народной республики в 2014 году Совместная следственная группа назвала трех граждан России и одного гражданина Украины, заявил 19 июня журналистам представитель Международной следственной группы (JIT).
Обновлено 19 июня в 08:15
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Самым радикальным предложением стал отказ от административных арестов Кроме того, инспекторам могут позволить ограничивать действие водительских прав без суда.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов
Псевдо-вакцина оказалась взвесью живых личинок трихинелл — разновидности червей-паразитов. Через две недели их госпитализировали.
Обновлено в 01:30
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Автомобиль Chevrolet съехал в кювет на трассе в Тверской области, восемь человек, в том числе двое детей, пострадали, сообщила РИА Новости представитель управления ГИБДД УМВД России по области.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Ольга Бузова выступила перед детьми в Кремле в откровенном наряде
Поклонников шокировал откровенный образ Ольги Бузовой, в котором она выступила в Кремле перед детьми.
Обновлено в 01:22
Политика
Норкин заявил, что никогда не видел Путина таким, как на прямой линии
Андрей Норкин во время эфира программы "Место встречи" отметил, что "такого Путина он еще не видел", вспоминая о расстроившем российского президента эпизоде.
Обновлено вчера в 22:57
Наука
По атомному радио впервые в истории передали музыку
Первое в мире атомное радио, созданное физиками из Соединенных Штатов Америки, проиграло стереофоническую композицию, переданную при помощи амплитудной модуляции.
Обновлено 19 июня в 07:39