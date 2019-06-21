Финансы

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимумаРБК 02:07

Энергетический и технологический секторы S&P 500 выросли на 2% и 1,4% соответственно, оказав наибольшее влияние на рост индикатора. The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,9%, Nasdaq Composite поднялся на 0,8%.
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S&P 500 завершил торги четверга на рекордном максимуме

Финмаркет04:22

Индекс крупнейших компаний США вырос до нового исторического максимума

РБК02:07

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 21.06.19. Уверенное закрепление под уровнем 63 откроет дорогу рублю к отметкам 61-62. 21.06.19

Глас Народа01:36

Индекс S&P 500 закрылся на рекордном уровне на ожидании снижения ставки в июле

ПРАЙМвчера в 17:54

Индекс S&P 500 обновил рекорд на фоне возможного снижения базовой процентной ставки

ТАССвчера в 14:12

Индекс S&P установил рекорд на закрытии Уолл-стрит

REGNUMвчера в 16:43
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Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Обновлено вчера в 02:51
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Политика

Депутат Гаврилов объяснил ситуацию с креслом главы парламента Грузии

Депутат Госдумы России Сергей Гаврилов рассказал, почему он сел в кресло председателя парламента Грузии на Межпарламентской ассамблее православия (МАП).
Обновлено в 05:27
Происшествия

Бетонная плита упала на трехлетнего ребенка в Челябинской области

Обновлено в 01:29
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Авто

Названы самые непопулярные автомобили угонщиков в России

Ранее в «АльфаСтраховании» составили рейтинг самых угоняемых автомобилей в России по итогам первого квартала 2019 года, основанный на анализе обращений клиентов, чьи машины были застрахованы по каско.
Обновлено вчера в 06:03
Транспорт

ЦОДД предупредил о вечерних пробках в Москве

В столичном Центре организации дорожного движения напомнили о пятничных пробках и посоветовали водителям, зависящим от жары, не садиться за руль.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Единоборства

Поветкин проведёт бой 12 июля в Саудовской Аравии

Как сообщает промоутерская компания World of Boxing Promotions, россиянин выйдет на ринг 12 июля в Саудовской Аравии на турнире в Джидде.
Обновлено в 06:30
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

Журналист и телеведущий канала НТВ Андрей Норкин признался, что никогда не видел Владимира Путина таким, каким он предстал во время Прямой линии, рассказывая о стыдном эпизоде в своей президентской карьере.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Политика

На пост главы британских консерваторов остались только два кандидата

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон и нынешний министр иностранных дел Джереми Хант остались последними кандидатами на пост руководителя Консервативной партии и премьер-министра.
Обновлено вчера в 13:30
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima

Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено вчера в 10:46
Наука

Потерянные бумажники с деньгами возвращают владельцам чаще

Ален Кон (Alain Cohn) из Мичиганского университета, Мишель-Андре Маршал (Michel André Maréchal) из Цюрихского университета отправили тринадцать швейцарских студентов в разные страны мира с заданием проверить, насколько часто там будут возвращать владельцам найденные бумажники.
Обновлено в 06:00
Общество

Нижегородские выпускницы выбирают размер L

Обновлено в 03:57
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Баскетбол

Первым номером драфта НБА стал Зайон Уильямсон

Нападающий университета Дьюка, баскетболист Зайон Уильямсон стал первым номером драфта НБА, в свою команду его отобрал клуб «Нью-Орлеан Пеликанс».
Обновлено в 05:01
Происшествия

Пожар на свалке у храма в Москве потушен

Пожар на свалке у храма Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в Москве потушен.
Обновлено в 05:46
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Политика

Reuters: Иран получил предупреждение от США о планируемом ударе

Иранское руководство в ночь на пятницу получило предупреждение от президента США Дональда Трампа о планируемом американском ударе по Ирану.
Обновлено в 04:43
Политика

Ирландцам запретили въезд на Украину из-за поддержки ДНР

Двоим туристам из Ирландии на три года запретили въезд на Украину за то, что во время посадки самолета в Киеве они начали произносить речевки в поддержку самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 06:58
Происшествия

ФСБ разгромила ячейку исламистов в Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесской Республике силовики остановили деятельность ячейки исламистов, сообщает пресс-служба ФСБ.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Мичуринск объявлен зоной риска по распространению кори

Роспотребнадзор объявил Мичуринск и Мичуринский район территорией риска по распространению кори.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Германии задержали мужчину, который угрожал устроить взрыв в Берлине

Полиция немецкого города Оснабрюк в земле Нижняя Саксония в среду задержала мужчину, который угрожал подорвать себя в Берлине, сообщила телерадиокомпания RBB со ссылкой на министра внутренних дел земли Бориса Писториуса.
Обновлено в 05:47
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