Экономика

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов благодаря договоренностям США и Мексики по торговле и мигрантам. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 1,05% и закрылся на отметке 7823,17пункта.
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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

Росбалт02:12

Сегодня давление на индекс МосБиржи будут оказывать акции Сбербанка. оОбзор мировых рынков от «ФИНАМ» 11.06.19

Глас Народа01:23

Биржи США прибавили до 1,7% на надеждах на смягчение монетарной политики

ПРАЙМ07 июня в 17:02

Во вторник рост индекса МосБиржи будет сдерживать снижение акций Сбербанка - ГК «ФИНАМ»

Финмаркетвчера в 12:43

В центре внимания будут данные по инфляции в США

Finam.Ruвчера в 11:00

«Фридом Финанс: Индекс S&P500 направился к 2900 пунктам

SIA.ruвчера в 09:21

Фондовый рынок США закрылся в плюсе в ответ на отмену пошлин против Мексики

REGNUMвчера в 16:48
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 06:13, Ашберн
Общество

Пятеро калининградских выпускников получили 100 баллов по ЕГЭ

Географию сдавали 75 человек, пятеро из них получили более 80 баллов, а выпускник школы №11 – 96 баллов.
Обновлено в 03:21
Общество

Бари Алибасов пришел в сознание

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Москве задержали подозреваемого в разгроме редакции «Сноба»

Московская полиция задержала мужчину, проникшего в офис организации на Берсеневской набережной и похитившего оттуда ноутбук, сообщил во вторник начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Бывший глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено вчера в 11:44
Музыка

Лазарев отреагировал на сообщения о своей ссоре с Лободой

В СМИ сообщалось, что Лазарев за кулисами "нецензурно обругал Лободу", получившую премию в номинации "Лучшая певица года".
Обновлено в 05:01
Экономика

Сбербанк запустил сервис получения наличных в банкомате через СМС

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных через банкомат, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:46
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов в Россию запретят с 1 июля

С 1 июля 2019 года вступят в силу требования техрегламента Таможенного союза, запрещающие ввоз в Россию праворульных микроавтобусов, сообщают "Вести-Приморье".
Обновлено в 04:01
Наука

В Канаде нашли растение, поедающее саламандр

Исследования показали, что почти каждое пятое растение в парке сумело захватить в ловушку саламандр длиной примерно в человеческий палец, а некоторые из них содержали несколько пойманных амфибий.
Обновлено вчера в 02:33
Экономика

Россия начнёт выплачивать пенсии трудовым мигрантам

В настоящее время трудовые мигранты делают отчисления в Пенсионный фонд России, однако пенсий они не получают.
Обновлено в 01:28
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала нереальную фигуру в бикини

Фигуре Высоцкой могут позавидовать даже молодые девушки.
Обновлено в 03:00
Общество

Ветеринары не нашли заболеваний у рыбы, погибшей в московском водоеме

Врачи не выявили заболеваний у рыбы, которую нашли мертвой на берегу Борисовских прудов в Москве, рассказали РИА Новости в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Наука

Ученые нашли способ превратить в «жаворонков» «сов»

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

СК возбудил дело по факту взрыва на танкере в Махачкале

Обновлено в 03:12
Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната.
Обновлено в 04:25
Политика

Зеленский покинул заседание Конституционного суда по роспуску Рады

Президент Украины Владимир Зеленский покинул здание Конституционного суда, где рассматривается роспуск Верховной рады.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Общество

Немецкий журнал опубликовал список десяти самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 22:31
Общество

В Петербурге очистили уличное пианино, которое залили цементом

Уличное пианино в Петроградском районе Санкт-Петербурга, клавиатуру которого неизвестные залили цементом, уже очищено, сообщают инициаторы проекта.
Обновлено в 02:51
Политика

Филарет назвал автокефалию сменой одной зависимости на другую

По словам Филарета, если бы в УПЦ КП знали содержание томоса, то никто бы не голосовал за него, поскольку документ закрепляет переход из одной зависимости в другую.
Обновлено в 05:49
Экономика

Компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом

Американская компания Amazon заняла первое место в ренкинге BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands и стала самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 02:09
Политика

Песков отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Политика

Грушко рассказал, когда РФ выплатит взнос в Совет Европы

«Как только сама возможность дискриминационных ограничений будет устранена, РФ выплатит свой взнос и задолженность», — отметил заместитель главы министерства иностранных дел РФ.
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Покупка Индией С-400: русские будут раздражены

Обновлено вчера в 10:24
Происшествия

С блогера Мэддисона сняли судимость

Статья 282 была декриминализирована, в связи с чем Мэддисон подал ходатайство о снятии судимости.
Обновлено в 06:04
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Большинство россиян вступают в брак в возрасте от 25 до 34 лет, говорится в сообщении на сайте Росстата.
Обновлено в 03:53
Авто

Уволен руководитель производителя «Кортежа» Путина

В настоящее время на должность гендиректора назначен Адиль Ширинов.
Обновлено в 06:02
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