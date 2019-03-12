Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт вчера в 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов благодаря технологическому сектору и надеждам на скорое торговое соглашение Вашингтона и Пекина. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 2,02% и закрылся на отметке 7558,06 пункта.

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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