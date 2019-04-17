Финансы

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 17 апреля в 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.
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Рынок США практически проигнорировал публикацию результатов расследования Р. Мюллера

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Фондовые индексы США повысились во главе c промышленным сектором

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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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Биржи США закрылись в плюсе перед праздниками

ПРАЙМвчера в 16:40

Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе

REGNUMвчера в 16:56

Активность на российских площадках будет наблюдаться только в первые и в последние часы торгов. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 19.04.19

Глас Народа01:06

Индекс S&P500 близок к историческому максимуму

Finam.Ru16 апреля в 08:05
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Политика

Российские телеканалы покажут дебаты Порошенко и Зеленского

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля.
Обновлено вчера в 07:50
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Peugeot сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика

Мадуро назвал противозаконными санкции США в отношении ЦБ Венесуэлы

17 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая в Майами (штат Флорида), анонсировал новые санкции в отношении ЦБ Боливарианской Республики, призванные "ограничить американские транзакции с этим банком и запретить ему доступ к долларам США".
Обновлено 17 апреля в 19:49
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Экономика

Губернатор Чукотки в 2018 году заработал 5,5 миллиона рублей

Доходы губернатора Чукотского автономного округа Романа Копина в 2018 году возросли на 1,4 миллиона рублей - до 5,5 миллиона, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительства региона.
Обновлено в 02:40
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Общество

ГИБДД может изменить правила сдачи экзамена на права

ГИБДД планирует лишить права на ошибку при сдаче экзамена на водительские права. Изменения могут коснуться теоретической части.
Обновлено вчера в 23:18
Технологии

«Сбербанк» показал телеведущую «Елену» с ИИ

«Сбербанк» создал цифрового двойника телеведущей под именем «Елена» с искусственным интеллектом, способным имитировать манеру речи и эмоции настоящего человека.
Обновлено в 02:57
Экономика

Близкая к Ротенбергам компания купит поставщика металлолома у Пумпянского

Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского в 2016 году продала ломозаготовительную сеть "ТМК Чермет" его же группе "Синара" за 5 млрд руб. Тогда ТМК объяснила эту сделку необходимостью снизить долговую нагрузку.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин поздравил российских евреев с Песахом

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с религиозным праздником Песах.
Обновлено в 03:18
Наука

Диагностировать рак поджелудочной железы помогает сигнальный белок LIF

Обновлено вчера в 11:09
Политика

Путин встретился с президентом Эстонии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился с главой Эстонии Керсти Кальюлайд в Кремле в четверг 18 апреля.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Порошенко призвал сторонников нанести удар по «реваншистам»

Украинский лидер Петр Порошенко за два дня до президентских выборов призвал сторонников сгруппироваться и ударить по "реваншистам".
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Германии создан браслет, способный выявлять наркотики в напитках

Разработка браслета, способного выявлять наркотики в напитках, стало проектом немецкого стартапа Xantus, о котором пишет газета Handelsblatt.
Обновлено вчера в 13:40
Наука

Геологи увидели «всплытие» очага крупного землетрясения

Проанализировав сигналы от множества мелких землетрясений, ученые смогли наглядно увидеть, как на глубине зарождаются крупные землетрясения и как их нарастающая сейсмическая активность распространяется вверх и вдоль сейсмогенной зоны.
Обновлено вчера в 14:02
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено 17 апреля в 14:37
Футбол

Зинченко приступил к тренировкам

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко приступил к тренировках после травмы.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Ольга Бузова вышла на улицу в образе кислотной феи

Более трешевый наряд придумать было бы сложно - прозрачный пеньюар со страусиными перьями, полосочка ткани на месте, где должна быть грудь, велосипедки кислотного цвета и заколки на голове, куда же без них, в таком наряде Ольга Бузова вышла на улицу.
Обновлено в 03:20
Происшествия

На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено вчера в 08:15
Хоккей

Василевский и Кучеров присоединятся к сборной России в ближайшее время

Игроки Тампы-Бэй Андрей Василевский и Никита Кучеров присоединятся к сборной России для подготовки к чемпионату мира, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:19
Происшествия

В Северной Ирландии в результате теракта погибла женщина

В североирландском городе Лондондерри в результате стрельбы погибла 29-летняя женщина.
Обновлено в 00:50
Экономика

Россия нашла нарушения в поставках сахара в Казахстан

По ее данным, если в 2014 году Казахстан поставил на рынок ЕАЭС 12,6 тыс. т сладкой воды, то в 2018-м — уже 99,3 тыс. т. Поставки кондитерских изделий из сахара выросли в два раза, до 23,7 тыс. т. В начале этого года Минэкономразвития России повторно внесло в Европейскую экономическую комиссию предложение исключить иностранный белый сахар из режима свободной экономической зоны.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия

Во Владивостоке подростки поставили сверстника на колени и избили

Обновлено в 02:28
Политика

Коломойский назвал Порошенко своей марионеткой

Предприниматель Игорь Коломойский назвал президента Украины Петра Порошенко своей марионеткой. Об этом сообщает «Экономическая правда».
Обновлено вчера в 14:55
Общество

На Камчатке хотят засудить бизнесмена за долг в одну копейку

Администрация города собирается засудить местного бизнесмена за долг в одну копейку, якобы неуплаченную за аренду земли.
Обновлено вчера в 02:52
Общество

У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей

Обновлено вчера в 13:58
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено вчера в 09:03
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