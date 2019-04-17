Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 17 апреля в 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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