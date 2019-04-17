Финансы
Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 17 апреля в 02:12
Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.
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Транспорт
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"Яндекс" введет блокировку для водителей каршеринга и такси Москвы за опасную езду и грубые нарушения правил дорожного движения, сообщает пресс-служба департамента транспорта на своей странице в Twitter.
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Шоу-бизнес
«ВКонтакте» покажет прямую трансляцию с открытия ММКФ
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ЦСКА проиграл «Басконии» во втором матче серии Евролиги
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Обновлено вчера в 21:37
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Обновлено в 06:16
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Авто
УАЗ выпустил экспедиционный УАЗ «Хантер» за 1 млн рублей
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Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
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Россия запретила экспортировать нефть на Украину
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Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за I квартал 2019 года в размере 35,43 руб. на акцию, сообщила компания.
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