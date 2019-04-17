Финансы

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 17 апреля в 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.
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Фондовый рынок США ушёл на выходные в небольшом плюсе

REGNUMвчера в 16:56

Индексы США снизились из-за сектора здравоохранения

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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

Росбалтвчера в 02:12

Техническая картина по-прежнему говорит за продолжение роста цены на нефть к отметкам $73,10 - $74,90. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ»

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Биржи США закрылись в минусе на снижении акций компаний здравоохранения

ПРАЙМ17 апреля в 16:49

Американские фондовые индексы выросли на 0,1-0,3%

Финмаркет17 апреля в 01:48
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Армия и оружие

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Общество

Супруга писателя Быкова рассказала о его состоянии

Обновлено 17 апреля в 07:15
Армия и оружие

Минобороны Франции заявило о росте экспорта оружия в 2018 году на 30%

Стоимость экспорта французских вооружений выросла в 2018 году до €9 млрд, сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью радиостанции Radio Classique.
Обновлено в 02:45
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика

Создание российско-китайского самолета оказалось под угрозой

Обновлено вчера в 17:12
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина

Ирине Цывиной было всего 55 лет. Друзья актрисы обвинили в ее смерти затяжную депрессию, с которой Цывина боролась длительное время.
Обновлено вчера в 09:33
Авто

Renault сертифицировал Arkana для России

Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Политика

МИД не нашел в докладе Мюллера доказательств «вмешательства России»

В четверг был опубликован доклад Мюллера о "российском вмешательстве" в выборы в США в 2016 году, "сговоре" команды Трампа с властями РФ, а также о том, препятствовал ли президент США правосудию.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Канске потушили пожар на крыше пятиэтажки

В городе Канск Красноярского края потушили пожар, который произошел в пятиэтажном жилом доме.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС

Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

На западе России разместят новые «Искандеры»

Ракетная бригада под Курском - главная ударная сила 20-й гвардейской армии, - в 2019 году начнет принимать на вооружение оперативно-тактические комплексы "Искандер".
Обновлено вчера в 02:16
Политика

Медведев объявил о запрете экспорта нефти на Украину

Россия после недружественных действий Украины приняла решение ввести запрет на экспорт в украинское государство нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:33
Футбол

Стали известны все полуфиналисты «Лиги Европы»

В полуфинал европейского футбольного турнира «Лига Европы» вышли немецкий «Айнтрахт», английские «Арсенал» и «Челси», а также испанская «Валенсия».
Обновлено в 01:30
Футбол

Жена футболиста Мамаева выступила в поддержку Мамаева и Кокорина, раскритиковав Пака

Обновлено в 04:56
Религия

Православные готовятся встретить Вербное воскресенье

Верующие идут в храм, где освящают вербы, участвуют в праздничном богослужении. До Пасхи Христовой остается с этого дня всего одна неделя.
Обновлено 16 апреля в 08:02
Политика

США вслед за Европой готовятся отменить свободу в интернете

В США планируют регулировать свободу слова в интернете.
Обновлено в 03:48
Авто

Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор

Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено 17 апреля в 11:38
Общество

В России могут появиться частные кладбища

В России могут появиться частные кладбища.
Обновлено в 00:05
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

В Киеве выступили «координаторы украинского подполья» в Донбассе

На Украине прошла пресс-конференция в издании Ukrinform, на которой человек, который представился «руководителем подпольного движения» в «оккупированном Донбассе», выступил с речью.
Обновлено в 03:40
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 миллиона рублей

Из огня удалось спасти около 120 тысяч рублей – все остальное превратилось в пепел, сообщают «Брянские новости».
Обновлено в 02:45
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Близнецы, зачатые в один день, появились на свет с разницей в 97 дней. Этот случай произошел в одной из клиник немецкого города Кельн.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Китай испытал турбовентиляторный двигатель

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Нефрологи описали последствия передозировки витамином D

Передозировка витамина D, который известен еще как "солнечный витамин", грозит почечной недостаточностью.
Обновлено в 02:24
Шоу-бизнес

Анна Нетребко отменила из-за болезни два концерта в Берлине

Обновлено в 03:35
Происшествия

ЕСПЧ обязал Россию срочно оказать физику Кудрявцеву медпомощь вне СИЗО

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о применении «срочных мер» к 75-летнему физику Виктору Кудрявцеву, который арестован по делу о госизмене.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В Москве на территории строящегося ЖК произошел пожар

В Даниловском районе Москвы на территории строящегося ЖК произошел пожар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:55
Происшествия

В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями

По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
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