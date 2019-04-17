Финансы

Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12

Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.
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Биржи США выросли на отчетах компаний

ПРАЙМвчера в 17:00

Американские фондовые индексы выросли на 0,1-0,3%

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Американские индексы продемонстрировали рост

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Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»

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Индекс Dow Jones вырос после квартальных отчетов крупных компаний США

REGNUMвчера в 21:57

Отчетность банков не оправдала ожиданий. Акции ушли вниз

РБК15 апреля в 09:22
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Мамаев сослался на слова Путина в суде

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Происшествия

BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных

Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Кино

Вышел финальный трейлер «Мстителей»

В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов

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На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро

Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие

Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными

Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35
Политика

Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда

Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Транспорт

В Москве увеличат количество остановок пригородных поездов

Число остановок в Вербное воскресенье и на Пасху увеличится более чем у 60 поездов.
Обновлено в 04:08
Гаджеты

Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G

Решающая битва в юридической войне Apple с производителем мобильных чипов Qualcomm не состоится: начавшийся более двух лет назад конфликт, который мог затянуться на годы и привести к отставанию iPhone от смартфонов конкурентов в работе с сотовыми сетями пятого поколения, закончился мировым соглашением.
Обновлено в 02:28
Происшествия

СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии

Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Футбол

Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:39
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие

США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам

Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Обновлено в 04:10
Общество

В России могут запретить моментальные онлайн-лотереи

Минфин РФ предлагает запретить продажу билетов бестиражных (моментальных) лотерей в интернете.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Экономика

Polymetal получил листинг на бирже в Казахстане

Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") получил листинг обыкновенных акции на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) в Казахстане, сообщает компания.
Обновлено в 02:50
Путешествия

Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов

Что касается стран, то рекордным интерес путешественников оказался к Филиппинам.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие

Снайперский комплекс «Уголек» вышел на новый этап испытаний

Обновлено в 04:05
Происшествия

В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека

Обновлено вчера в 23:21
Культура

Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери

Обновлено вчера в 13:52
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»

Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Гаджеты

Чехол для беспроводной зарядки Huawei P30 стоит 45 долларов

Сегодня вице-президент Huawei по мобильным телефонам Брюс Ли (Bruce Lee) сообщил в социальной сети Weibo, что чехол для беспроводной зарядки теперь доступен для покупки на Vmall.com примерно за 45 долларов.
Обновлено в 03:44
Здоровье

Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»

Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Технологии

Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона

Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног

В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика

Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес

Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»

Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Технологии

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров

Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26
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