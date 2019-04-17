Финансы
Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»Росбалт 02:12
Американские фондовые индикаторы выросли по итогам вчерашних торгов на фоне корпоративных отчетов. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ прибавил 0,3% и закрылся на отметке 8000,23 пункта. Значение промышленного индекса Dow Jones увеличилось на 0,26% до 26452,66 пункта.
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Футбол
Мамаев сослался на слова Путина в суде
Обновлено в 03:41
Происшествия
BuzzFeed: сотрудники Нотр-Дама на 23 минуты затянули вызов пожарных
Сотрудники парижского собора Нотр-Дам-де-Пари 23 минуты пытались самостоятельно найти источник возгорания после первого срабатывания пожарной сигнализации, сообщает BuzzFeed со ссылкой на заявление французских должностных лиц.
Обновлено вчера в 23:10
Кино
Вышел финальный трейлер «Мстителей»
В России финальные «Мстители» выйдут 29 апреля.
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
На восстановление сгоревшего собора Нотр-Дам собран 1 млрд евро
Сумма пожертвований, поступивших для восстановления собора Парижской Богоматери после пожара, достигла 1 млрд евро.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Военно-морские силы прибалтийских стран признали беспомощными
Авторы доклада утверждают, что многолетнее игнорирование проблемы отсутствия инвестиций в развитие собственных военно-морских сил делает прибалтийские страны уязвимыми для "угрозы с Востока".
Обновлено в 02:35
Политика
Представитель Матвиенко назвал слухами сообщения о ее уходе из Совфеда
Сообщения СМИ об уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко из верхней палаты являются слухами.
Обновлено в 02:31
Транспорт
В Москве увеличат количество остановок пригородных поездов
Число остановок в Вербное воскресенье и на Пасху увеличится более чем у 60 поездов.
Обновлено в 04:08
Гаджеты
Apple и Qualcomm заключили мир. Что это значит для iPhone, Intel и 5G
Решающая битва в юридической войне Apple с производителем мобильных чипов Qualcomm не состоится: начавшийся более двух лет назад конфликт, который мог затянуться на годы и привести к отставанию iPhone от смартфонов конкурентов в работе с сотовыми сетями пятого поколения, закончился мировым соглашением.
Обновлено в 02:28
Происшествия
СМИ сообщили об уголовном деле против Тельмана Исмаилова в Швейцарии
Уголовное дело прокуратура Цюриха завела после проверки заявления, поступившего из БМ-банка, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 22:05
Футбол
Эрнесто Вальверде: «Не знаю, почему Коутинью так отпраздновал гол»
Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде отметил, что не знает, почему Филиппе Коутинью так необычно отпраздновал гол в ворота "Манчестер Юнайтед" (3:0) в матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 03:39
Общество
Кадастровая палата дала советы по покупке дачи
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Армия и оружие
США сделали Турции новое предложение по ракетным комплексам
Турция и США обсуждают новое предложение американцев по поставкам Анкаре систем противовоздушной и противоракетной обороны.
Обновлено в 04:10
Общество
В России могут запретить моментальные онлайн-лотереи
Минфин РФ предлагает запретить продажу билетов бестиражных (моментальных) лотерей в интернете.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов
Обновлено вчера в 08:34
Экономика
Polymetal получил листинг на бирже в Казахстане
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") получил листинг обыкновенных акции на бирже Международного финансового центра "Астана" (AIX) в Казахстане, сообщает компания.
Обновлено в 02:50
Путешествия
Названы города с рекордно растущей популярностью у туристов
Что касается стран, то рекордным интерес путешественников оказался к Филиппинам.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Екатеринбурге при пожаре погибли четыре человека
Обновлено вчера в 23:21
Культура
Шнуров написал стих о пожаре в соборе Парижской Богоматери
Обновлено вчера в 13:52
Экономика
Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ
13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
«Алроса» приступила к добыче алмазов на новом месторождении «Заря»
Алмазодобывающая компания "Алроса" в среду приступила к добыче алмазов на новом месторождении в Мирнинском районе Якутии.
Обновлено в 00:37
Гаджеты
Чехол для беспроводной зарядки Huawei P30 стоит 45 долларов
Сегодня вице-президент Huawei по мобильным телефонам Брюс Ли (Bruce Lee) сообщил в социальной сети Weibo, что чехол для беспроводной зарядки теперь доступен для покупки на Vmall.com примерно за 45 долларов.
Обновлено в 03:44
Здоровье
Радий Хабиров потребовал от главврачей «слезть с пьедестала»
Освободившиеся 78 млн рублей, по поручению Радия Хабирова, будут направлены на повышение зарплаты врачей и медработников.
Обновлено в 03:50
Технологии
Promobot представил в Сколково человекоподобного робота-компаньона
Пермская IT-компания Promobot представила на форуме Skolkovo Robotics 2019 человекоподобного робота-компаньона Алекса, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Пострадавшие при прорыве теплотрассы в Челябинске получили ожоги ног
В Челябинске после произошедшего 16 апреля прорыва на теплотрассе в ожоговом центре остаются два человека в возрасте 19 и 46 лет.
Обновлено в 01:33
Политика
Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Хоккей
«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Технологии
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров
Bloomberg нашел в России двух новых миллиардеров.
Обновлено в 03:26