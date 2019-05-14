Экономика
Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»Росбалт 14 мая в 02:12
Американские фондовые индикаторы резко снизились по итогам вчерашних торгов на фоне эскалации торгового конфликта Соединенных Штатов и Китая. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 3,41% и закрылся га отметке 7647,02 пункта.
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Фондовый рынок США падает на слабых статданных, дешевеют акции автопроизводителей
Финмаркетвчера в 10:29
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Первый канал аннулировал результаты финала шоу «Голос. Дети»
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Смотрим лучшие образы с красной дорожки Каннского фестиваля
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На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей, два человека погибли
Два человека погибли, один пострадал в результате столкновения восьми автомобилей на Ставрополье, сообщает управление ГИБДД по региону.
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Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
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Экономика
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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
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Россияне назвали основными причинами своих болезней работу и стресс
Каждый четвертый опрошенный (25%) назвал основной причиной своих болезней возраст и отсутствие отдыха.
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Транспорт
«Уральские авиалинии» отменили рейсы из «Жуковского» в Париж и Ниццу
"На сегодняшний момент российские авиационные власти не смогли договориться с французскими авиационными властями о выполнении рейсов, и авиакомпания вынуждена отменить рейсы по маршрутам Жуковский-Ницца и Жуковский-Париж, начиная с 18 мая", - пояснила собеседница агентства.
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Кино
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Политика
В команде Зеленского прокомментировали назначение даты его инаугурации
Назначением инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского на 20 мая депутаты Верховной рады решили «насолить украинскому народу», который ждёт его скорейшего вступления в должность.
Обновлено в 05:09
Экономика
Работающий в России с 1992 года топ-менеджер ушел с поста главы Metro
Джери Калмис начал работать в России в 1992 году в компании "Вымпел-Коммуникации" в качестве коммерческого директора.
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри рассказал о первых днях отцовства
Друг принца рассказал, что после рождения сын принц постоянно улыбается и ходить с горящими от счастья глазами.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
В общей сложности преступник вставил в банкомат сувенирные деньги на 740 тысяч рублей. Большую часть из них устройство приняло.
Обновлено в 05:56
Политика
МИД Турции рассказал о поставках С-400
Контракт по поставкам в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов С-400 реализуется без задержек.
Обновлено вчера в 06:55
Экономика
Акции «Лукойла» выросли на Мосбирже на 4,6%
Обыкновенные акции "Лукойла" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 4,6%, до 5 229 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.
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Олигарх Коломойский вернулся на Украину
О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.
Обновлено в 04:15
Наука
В Японии прошли испытания новейшего скоростного поезда
В Японии начали тестировать новый сверхскоростной поезд Alfa-X.
Обновлено в 06:02
Гаджеты
Переводчик Google научился имитировать речь пользователя
Американская компания Google разработала алгоритм, который может напрямую переводить речь на другой язык, не используя текстовые представления и сохраняя голосовые данные и темп речи говорящего.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Екатеринбурге на акции протеста против храма задержаны десятки людей
Акция протеста против строительства храма Святой Екатерины в сквере возле Театра драмы в Екатеринбурге — уже третья по счету за последние три дня — завершилась задержанием нескольких десятков активистов.
Обновлено вчера в 18:27
Экономика
Сбербанк и ВТБ приостановили создание региональной авиакомпании
О поручении правительства Сбербанку и ВТБ создать авиакомпанию для региональных перевозок «Ведомостям» рассказали источники в октябре 2018 г. По словам источников, создание авиакомпании планировалось не ранее 2019 г. Ее пассажиропоток должен был составлять 6–10 млн человек в год.
Обновлено в 07:06
Армия и оружие
Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией
Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Технологии
МВД РФ создаст портал для жалоб на хакеров от населения
По задумке авторов проекта, проект позволит раскрывать преступления, которые сегодня не расследуют К концу 2020 года МВД России должно будет разработать специальный ресурс, с помощью которого россияне смогли бы оставлять свои жалобы на хакеров, сообщает РБК.
Обновлено в 07:56
Теннис
Федерер вышел в третий круг «Мастерса» в Риме
Швейцарец Роджер Федерер вышел в третий круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Риме, призовой фонд которого превышает 5,2 миллиона евро.
Обновлено в 07:50
Происшествия
В Горелово маршрутка с пассажирами влетела в дерево
Маршрутка с полным салоном пассажиров влетела в дерево на пересечении Аннинского и Красносельского шоссе в Горелово.
Обновлено в 06:40
Финансы
Еврокомиссия оштрафовала банки ЕС на €1 млрд за картельный сговор
Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала банки Евросоюза (ЕС) Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan и MUFG за картельный сговор на валютном рынке.
Обновлено в 06:59
Политика
Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе Международного молодежного юридического форума заявил про выявленные миллиардные хищения в госкорпорации Роскосмос, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Климкин отменил поездку на заседание СЕ из-за решения по России
Глава МИД Украины Павел Климкин не поедет на министерское заседание Совета Европы в Хельсинки из-за решения по России, сообщил украинский постпред в организации Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 04:35