Финансы
Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04
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Политика
Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа
Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом
«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Гаджеты
Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке
В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 01:17
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика
«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»
Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском
Обновлено вчера в 19:33
Общество
Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад
12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана
Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, сообщил информагентству источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 03:10
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Разработка системы С-500 близится к завершению
Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что разработка зенитной ракетной системы (ЗРК) С-500 близится к завершению.
Обновлено в 01:56
Экономика
Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет
Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика
Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах
На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес
Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом
Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Общество
Московский зоопарк приглашает на прогулки в «Сумерки»
Обновлено в 01:38
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика
Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа
Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Общество
В Петербурге ко Дню космонавтики появилось граффити с Терешковой
Размер космического граффити составляет 9 на 12 метров. Рисунок занял всю стену заброшенного дома.
Обновлено в 03:01
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Транспорт
Госэкспертиза утвердила проект нижегородского участка ВСМ
До начала строительства будет произведен отвод земель в постоянное пользование, под объекты и сооружения ВСМ, и во временное – под строительные площадки и временные объездные дороги.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Обновлено вчера в 16:52
Музыка
Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»
Обновлено в 03:01
Космос
Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения
На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Казани группа подростков избила сверстника
Обновлено в 02:52
Авто
Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин
По итогам I квартала 2019 года в рамках госпрограмм стимулирования спроса было реализовано 29 719 единиц автомобильной техники.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия
В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»
Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59