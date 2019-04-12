Финансы

Индексы Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 вырослиREGNUM 10 апреля в 19:04

Американские фондовые индексы выросли на торгах 10 апреля.
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Dow Jones и Nasdaq снизились, S&P 500 почти не изменился

Финмаркет01:57

Фондовый рынок США растет на открытии торгов

REGNUMвчера в 10:27

Американские индексы изменились незначительно

Finam.Ru02:15

Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»

Росбалт02:12

При смене настроений на сырьевых площадках рубль попробует вернуть утерянные ранее позиции. 12.04.19

Глас Народа01:10

Биржи США закрылись преимущественно в «красной» зоне перед сезоном отчетностей

ПРАЙМвчера в 16:44

Индекс S&P 500 закрылся без изменений в ожидании квартальных отчетов банков

Financial One03:34
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Политика

Полиция Эквадора задержала соратника Ассанжа

Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома в эфире радиостанции Sonorama сообщила, что эквадорская полиция задержала соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол

«Спартак» накажет Гулиева за драку с пешеходом

«Спартак» применит дисциплинарные меры к полузащитнику Аязу Гулиеву за драку на дороге.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

Смартфон среднего уровня HTC с 6 Гбайт ОЗУ засветился в бенчмарке

В результатах теста Geekbench указано, что смартфон располагает 6 Гбайт оперативной памяти.
Обновлено в 01:17
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено 10 апреля в 22:01
Политика

«Транснефть» прокомментировала позицию Минска по нефтепроводу «Дружба»

Как заявил советник президента компании Игорь Демин, за последние несколько лет «Транснефть-Диаскан» провела диагностику двух веток нефтепровода «Дружба», информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 14:29
Политика

Сторонники Порошенко опубликовали еще один ролик о Зеленском

Обновлено вчера в 19:33
Общество

Юрий Гагарин совершил первый полёт в космос 58 лет назад

12 апреля 1961 года человек впервые совершил полёт в космос.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Силовики задержали главу Бабаюртовского района Дагестана

Сотрудники спецслужб в Дагестане задержали главу Бабаюртовского района Дагестана Эльдара Карагишиева, сообщил информагентству источник в силовых структурах республики.
Обновлено в 03:10
Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Разработка системы С-500 близится к завершению

Заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Юрий Грехов сообщил, что разработка зенитной ракетной системы (ЗРК) С-500 близится к завершению.
Обновлено в 01:56
Экономика

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Экономика

Реальные зарплаты россиян выросли, заявил глава Минтруда

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие

Т-80БВМ оснащается динамической защитой в мягких чехлах

На телеканале «Звезда» вышел материал о дополнительной защите танка Т-80БВМ. Речь идёт о навесных блоках динамической защиты.
Обновлено вчера в 23:29
Политика

Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено 10 апреля в 19:07
Шоу-бизнес

Концерт Аллегровой в Краснодаре закончился скандалом

Ирина Аллегрова не смогла угнать сердца своих поклонников на концерте в Краснодаре.
Обновлено в 03:22
Общество

Московский зоопарк приглашает на прогулки в «Сумерки»

Обновлено в 01:38
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Политика

Хакеры из Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить Ассанжа

Хакеры из международной группы Anonymous обратились к властям Великобритании и их сторонникам в разных частях мира по случаю ареста в четверг в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:58
Общество

В Петербурге ко Дню космонавтики появилось граффити с Терешковой

Размер космического граффити составляет 9 на 12 метров. Рисунок занял всю стену заброшенного дома.
Обновлено в 03:01
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

В Сети появилось видео спора кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко и его конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 21:44
Общество

Названа дата прощания с основателем титановой корпорации Тетюхиным

Обновлено в 03:16
Транспорт

Госэкспертиза утвердила проект нижегородского участка ВСМ

До начала строительства будет произведен отвод земель в постоянное пользование, под объекты и сооружения ВСМ, и во временное – под строительные площадки и временные объездные дороги.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Как прошёл третий день слушаний по делу Кокорина и Мамаева

На третьем заседании Пресненского районного суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева был опрошен один из ключевых фигурантов — потерпевший Виталий Соловчук, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Обновлено вчера в 16:52
Музыка

Рэпер ST назвал причину распада группы «Ленинград»

Обновлено в 03:01
Космос

Гагарин приземлился под Энгельсом благодаря саратовской системе торможения

На встрече советник директора ПО «Корпус» Виктор Краснов рассказал, что Юрий Гагарин приземлился 12 апреля 1961 года в Саратовской области по ошибке.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Казани группа подростков избила сверстника

Обновлено в 02:52
Авто

Госпрограммы в I квартале: продано 30 тысяч машин

По итогам I квартала 2019 года в рамках госпрограмм стимулирования спроса было реализовано 29 719 единиц автомобильной техники.
Обновлено вчера в 08:56
Автоспорт

Феттель выиграл первую практику на Гран-при Китая, Квят стал восьмым

Обновлено в 01:35
Происшествия

В Бурятии проверят гибель пациента в больничном «карцере»

Баргузинский межрайонный следственный отдел СК Бурятии занялся проверкой смерти пациента центральной районной больницы.
Обновлено вчера в 12:59
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