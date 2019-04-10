Финансы
Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»Росбалт 10 апреля в 02:12
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов снизились на фоне заявлений по поводу новых пошлин США на товары из ЕС и в ожидании старта сезона отчетностей. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,56% и закрылся на отметке 7909,28 пункта.
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Рождаемость в России в 2018 году упала больше чем на 5%
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Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
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В ДНР заявили о неудачной попытке ВСУ выйти на позиции ополчения
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Обновлено в 05:03
Энергетика
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Прекращение транзита российского газа через Украину станет мощным ударом по энергетической безопасности европейских стран, заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 11:09
Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 год
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
Обновлено в 02:44
Общество
На Урале священника отправили служить в село из-за фото жены
Магнитогорская епархия направила священника Сергия Зотова служить в село из-за фотографий жены с конкурса красоты, сообщил РИА Новости секретарь епархии, отец Лев (Баклицкий).
Обновлено в 04:42
Происшествия
Мосгорсуд оставил Абызова под стражей
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Обновлено в 05:18
Политика
В США призвали к пересмотру отношений с Россией
В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика
Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий
Сбербанк получит контроль над разработчиком систем распознавания голоса и лиц «Центр речевых технологий» (ЦРТ), который сейчас почти полностью принадлежит Газпромбанку (по данным «СПАРК-Интерфакса»).
Обновлено 10 апреля в 17:14
Кино
Начались съемки фильма о докторе Лизе
В Москве начались съемки фильма «Доктор Лиза» о Елизавете Глинке. Главную роль исполнит Чулпан Хаматова.
Обновлено в 02:16
Происшествия
СК согласился не сажать врачей в тюрьму за ошибки
Совместная группа Следственного комитета России и Национальной медицинской палаты разработала изменения в статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для врачей за осложнения, возникшие при лечении больных, сообщает СК.
Обновлено в 03:32
Политика
МВД Украины: после выборов Порошенко могут допросить
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент Украины Петр Порошенко может быть вызван на допрос по делу о хищениях в украинской оборонно-промышленной сфере.
Обновлено в 04:58
Экономика
Богатые граждане владеют фактически всеми финансовыми активами и сбережениями в РФ
«Объемы финансовых активов населения почти полностью определяются богатейшей группой населения»,— заключают экономисты.
Обновлено вчера в 17:45
Экономика
Суд Лондона арестовал активы российского банкира по всему миру
Высокий суд Лондона в рамках рассмотрения иска Внешпромбанка арестовал активы совладельца банка Георгия Беджамова на сумму около £1,34 млрд ($1,75 млрд).
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Происшествия
При взрыве на рынке в Пакистане погибли 16 человек
Погибли 16 человек, 30 пострадали. В результате взрыва также повреждены близлежащие дома. Район ЧП оцеплен силами безопасности.
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Политика
Кадыров призвал простить долги за газ жителям Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал решение суда об отмене списания долгов жителей за газ.
Обновлено в 05:26
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Nvidia показала, насколько плохи старые видеокарты без RTX
Обновлено вчера в 10:18
Космос
Российские космонавты с МКС поздравили землян с Днем космонавтики
Российские члены экипажа МКС Олег Кононенко и Алексей Овчинин поздравили землян с Днем космонавтики.
Обновлено в 02:42
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили Великобритании из-за ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous разместили на своем сайте открытое обращение к британским властям, в котором потребовали освободить арестованного основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:50
Армия и оружие
На Украине рассказали, когда направят корабли в Керченский пролив
В декабре 2018 года власти Украины объявили о подготовке похода военных кораблей через Керченский пролив в Черное море.
Обновлено вчера в 16:53