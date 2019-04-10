Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»Росбалт 10 апреля в 02:12

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов снизились на фоне заявлений по поводу новых пошлин США на товары из ЕС и в ожидании старта сезона отчетностей. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,56% и закрылся на отметке 7909,28 пункта.

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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