Экономика
Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»Росбалт вчера в 02:12
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов снизились на неуверенности инвесторов по поводу торгового соглашения между Соединенными Штатами и КНР. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,39% и закрылся на отметке 7607,35 пункта.
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Политика
В правительстве Оренбургской области прошло еще два увольнения
В четверг, 30 мая, стало известно об увольнении с должности и.о. министра экономического развития Натальи Безбородовой.
Обновлено в 03:55
Кино
Забайкальский международный кинофестиваль открывается в Чите
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия
Airbus А320 совершил аварийную посадку в Шереметьево
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Шпагат Анастасии Волочковой попал в Книгу рекордов России
Поперечный шпагат заслуженной артистки России Анастасии Волочковой внесен в Книгу рекордов России.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Момент столкновения двух судов на Дунае попал на видео
Камера наружного наблюдения зафиксировала момент столкновения теплохода с прогулочным катером в Будапеште, в результате которого последнее судно затонуло.
Обновлено в 02:13
Шоу-бизнес
Жены Краско оставили его без жилья, сообщили СМИ
Дачу 88-летнего актера Ивана Краско захватили родственники, сообщает издание "Собеседник" со ссылкой на соседа артиста.
Обновлено в 05:23
Общество
Сбой в работе оператора Tele2 устранили
30 мая с утра пользователи начали жаловаться на сбои в работе сотового оператора Tele2, следует из данных сайта Downdetector.
Обновлено в 06:06
Технологии
Первый российский квантовый телефон нашли на Amazon за 14 тысяч рублей
На площадке Amazon IP-телефон GXV3375 (от американского производителя Grandstream) стоит 192,85 евро (около 14 тысяч рублей).
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Зеленский отреагировал на крушение Ми-8 на Украине
Обновлено в 02:37
Политика
Президент России наградил прокурора Волгоградской области
Обновлено в 04:43
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Происшествия
Лауреат премии «Мама года» зарезала мужа за отказ пустить ее в бар
Ранее Хелена Карин Атай получила от одной из газет премию "Мама года" за кампанию по сбору средств на лечение своей дочери от нейробластомы.
Обновлено в 04:54
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Синоптики предупредили о ливнях с грозами в Москве 30 мая
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
Украина захотела избавиться от прапорщиков ради НАТО
Как сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, документом предлагается ввести новую шкалу армейских и корабельных воинских званий.
Обновлено в 05:52
Происшествия
«Аэрофлот» потребовал от хабаровского главы опровергнуть слова об SSJ
«Аэрофлот» ожидает от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала официального опровержения его заявлений о причинах катастрофы с SSJ100 в Шереметьево.
Обновлено вчера в 15:44
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Экономика
Силуанов предложил уравнять ставки НДФЛ для россиян и иностранцев
Правительство рассматривает вопрос об уравнивании ставок налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для иностранных граждан и россиян.
Обновлено в 02:27
Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено вчера в 13:27
Происшествия
Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом
Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.
Обновлено в 05:33
Политика
Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.
Обновлено в 01:50
Политика
Песков: Кремль четко знает, как повысить благосостояние россиян
Дмитрий Песков назвал причины падения уровня жизни россиян и заверил, что в Кремле знают, как изменить ситуацию с доходами.
Обновлено в 05:55
Футбол
Лучано Спаллетти покинул «Интер»
Обновлено в 05:21
Общество
В России уменьшилось число непьющих
Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 01:44
Политика
Сергей Шойгу в Токио почтил память разведчика Рихарда Зорге
Обновлено вчера в 22:05
Политика
В Кремле надеются, что выборы в США не вызовут «русофобских истерик»
В Кремле надеются, что русофобские истерики не лягут во главу угла новой президентской кампании в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:45
Экономика
Жители России предпочитают хранить сбережения в рублях — опрос
Большинство имеющих сбережения жителей России хранят их в рублях, свидетельствуют данные опроса, проведенного холдингом «Ромир».
Обновлено в 01:59
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
Энергетика
Прибыль «Газпрома» выросла на 44%
По итогам первого квартала 2019 года прибыль «Газпрома», относящаяся к акционерам, выросла на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 04:04