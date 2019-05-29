Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»Росбалт вчера в 02:12

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов снизились на неуверенности инвесторов по поводу торгового соглашения между Соединенными Штатами и КНР. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,39% и закрылся на отметке 7607,35 пункта.

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне»

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