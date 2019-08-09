Финансы

Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в РоссииРосбалт вчера в 02:10

Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли на фоне ослабления опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,43% и закрылся на отметке 26378,19 пункта.
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