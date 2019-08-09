Финансы
Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в РоссииРосбалт вчера в 02:10
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли на фоне ослабления опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,43% и закрылся на отметке 26378,19 пункта.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Обновлено в 06:03
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Экономика
Акционеры Metro отказались продавать ретейлера чешскому миллиардеру
Чешский миллиардер Даниэль Кржетинский не смог заручиться поддержкой акционеров своего предложения о покупке сети гипермаркетов Metro AG, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:30
Футбол
«Ливерпуль» сыграет в матче за Суперкубок УЕФА без основного голкипера
Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что вратарь Алиссон не сможет сыграть с командой в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 04:21
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Якутии совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
В Ленском районе Республики Саха (Якутия) совершил аварийную посадку вертолет Ми-8.
Обновлено в 03:17
Политика
Украинцы просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Петиция с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому сделать доллар национальной валютой появилась на сайте главы государства.
Обновлено в 05:41
Общество
Тишковец рассказал о прекращении дождей в Москве
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Политика
Политолог объяснил, почему Эрдоган отказывает признать Крым российским
Крымский политолог Денис Батурин объяснил, почему президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказывается признавать Крым российским.
Обновлено в 05:45
Экономика
Fitch повысило рейтинг России до «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».
Обновлено вчера в 16:16
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Алтай побил рекорд по доле беременных россиянок в 2018 году
Самую высокую долю беременных женщин в России в 2018 году отметили на Алтае. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав.
Обновлено в 04:21
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Авто
Hyundai продемонстрировал обновленный кроссовер Tucson
Южнокорейский бренд Hyundai существенно модернизировал популярный кроссовер Tucson, который имеет улучшенный кузов, салон, а также технические параметры.
Обновлено в 06:15
Игры
GRIS выйдет на iOS уже 22 августа
Недавно до iOS добралась Rogue Legacy и вскоре выйдет Dear Esther, а сегодня Devolver Digital анонсировала мобильную версию GRIS.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Футбол
Кокорин заявил, что готов завершить карьеру в «Зените»
Обновлено в 05:30
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено вчера в 06:51
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено в 06:07
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой показал фото с первого дня рождения дочки
В соцсетях телеведущей никаких тематических публикаций пока нет, но первыми фото с праздника Маши успел поделиться хоккеист.
Обновлено в 06:18
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Театры
Театр им. Вахтангова откроет сезон «Пер Гюнтом»
В постановке заняты молодые артисты. Юрий Бутусов назначен главным режиссером Театра им. Вахтангова в сентябре.
Обновлено вчера в 19:28