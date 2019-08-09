Финансы
Фондовые торги в США завершились уверенным ростом, как и в РоссииРосбалт вчера в 02:10
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли на фоне ослабления опасений по поводу состояния мировой экономики. Индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 1,43% и закрылся на отметке 26378,19 пункта.
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Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах рыбалки
Обновлено вчера в 16:20
Происшествия
В Геленджике задержали авиадебошира на самолете из Екатеринбурга
"Сотрудникам транспортной полиции в аэропорту Геленджик поступило сообщение от диспетчера о том, что на борту самолета сообщением Екатеринбург-Геленджик находится пассажир, который нарушает общественный порядок, выражается нецензурной бранью, на неоднократные замечания бортпроводников не реагирует.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Суд Панамы признал невиновным экс-президента Мартинелли
Верховный суд Панамы снял обвинения с бывшего президента страны Рикардо Мартинелли в политическом шпионаже, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Политика
В Москве пройдет митинг за свободные выборы
Есть множество причин выйти на сегодняшний митинг на проспекте Сахарова, - сказала юрист ФБК Любовь Соболь.
Обновлено вчера в 23:30
Музыка
Конфликт Наргиз и Фадеева: промоутер назвал причины разрыва
Обновлено вчера в 08:20
Армия и оружие
В результате обстрела Коминтерново в ДНР погибли два человека
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
При испытаниях двигателя погибли пять сотрудников «Росатома»
Пять сотрудников «Росатома» погибли и трое пострадали при испытании реактивной двигательной установки на военном полигоне в Архангельской области, говорится в поступившем в РБК сообщении госкорпорации.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Возросло число пострадавших от новых взрывов под Ачинском
В результате взрывов пороховых зарядов к боеприпасам на складе Центра материально-технического обеспечения Центрального военного округа в селе Каменка Ачинского района Красноярского края пострадали девять человек, сообщили врачи местной больницы.
Обновлено вчера в 14:27
Волейбол
Игрок сборной России — о матче с Мексикой: «Чувствовали себя не в своей тарелке»
Связующий сборной России Александр Бутько подвел итоги матча против Мексики, в котором национальная команда одержала победу.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
ВЦИОМ решил реже публиковать открытый рейтинг доверия президенту
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил публиковать рейтинг доверия россиян к политикам, в том числе к президенту не еженедельно, а раз в месяц, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Польша опасается сближения Евросоюза с Россией
Евросоюз неоднократно своими мерами призывал РФ отказаться от своей агрессивной политики.
Обновлено вчера в 01:49
Политика
В Дагестане ответили на претензии Кадырова в адрес имама Шамиля
Муфтият Дагестана прокомментировал заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено 07 августа в 21:09
Здоровье
В Нижнем Тагиле модернизировали больницу в рамках нацпроекта
Обновлено вчера в 16:28
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Гаджеты
Samsung показала работу нового игрового сервиса для смартфонов
На Galaxy Note 10 играть в игру через PlayGalaxy Link можно с помощью специального геймпада.
Обновлено вчера в 15:35
Космос
«Роскосмос» запатентовал «спутник-самоубийцу»
Госкорпорация «Роскосмос» запатентовала проект «спутника-самоубийцы», который способен саморазлагаться в космосе.
Обновлено вчера в 21:05
Общество
Появились результаты экспертиз по делу судьи Елены Хахалевой
Обновлено вчера в 08:11
Происшествия
Более 50 человек погибли из-за наводнений в Индии
В Индии более 50 человек погибли из-за наводнений. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.
Обновлено вчера в 09:46
Футбол
ЦСКА внес в заявку 15-летнего вратаря
Московский ЦСКА заявил для участия в матчах чемпионата 15-летнего голкипера Владислава Торопа, передает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Трамп пригрозил ответить на предупреждения не ездить в США
США могут ответить на предупреждения других стран об опасности поездок в Штаты, появившиеся после нескольких инцидентов со стрельбой, заявил американский президент Дональд Трамп, пишет The Hill.
Обновлено вчера в 19:37
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным по ситуации в Донбассе
Обновлено 07 августа в 04:18
Происшествия
В Telegram опубликовали данные около 3 тысяч «сторонников Навального»
Telegram-канал «Товарищ майор» опубликовал базу персональных данных около трех тысяч человек, в которой содержатся паспортные данные, телефоны и адреса.
Обновлено вчера в 17:23
Баскетбол
Сборная России победила команду Италии в товарищеском матче
После двух туров товарищеского турнира россияне одержали две победы. Ранее сборная России победила команду Венесуэлы.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»
Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено 08 августа в 10:00
Шоу-бизнес
Вилли Токарева похоронили в Москве
Напомним, в среду сообщалось, что певец Вилли Токарев будет похоронен 9 августа на Калитниковском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
Три полосы перекрыты на МКАД из-за ДТП с пятью машинами
В результате ДТП перекрыты для движения транспорта три полосы из пяти.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским
Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
Рудковская объявила награду за «голову» Лены Миро
Продюсер Димы Билана назвала Миро "убогим, обделенным любовью чучелом, изрыгающим зловонный словесный понос", чем спровоцировала появление очередного поста, посвященного уже конкретно ей.
Обновлено вчера в 12:51