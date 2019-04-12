Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»Росбалт вчера в 02:12

Уже сегодня американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за I квартал, — сезон откроют крупнейшие банки JPMorgan Chase&Co и Wells Fargo&Co. Напомним также, что ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне решения Евросоюза перенести срок Brexit.

Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»

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