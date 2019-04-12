Финансы
Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»Росбалт вчера в 02:12
Уже сегодня американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за I квартал, — сезон откроют крупнейшие банки JPMorgan Chase&Co и Wells Fargo&Co. Напомним также, что ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне решения Евросоюза перенести срок Brexit.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:05, Ашберн
Происшествия
ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию
Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
Обновлено вчера в 15:59
Кино
Тизер нового эпизода «Звездных войн» появился в Сети
Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Спорт
Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ
Российская одиночница Елизавета Туктамышева выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Фукуоке (Япония), сборная России завершила турнир на третьем месте.
Обновлено в 05:52
Гаджеты
Google и Huawei заплатят по 400 долларов каждому пользователю Nexus 6P
Компании Google и Huawei договорились урегулировать коллективный иск, поданный от имени пользователей смартфона Nexus 6P в США.
Обновлено вчера в 03:47
Общество
Росгвардию снабдят ослепляющим оружием
Росгвардия сможет расправляться с агрессивными правонарушителями с помощью ослепляющего и оглушающего оружия.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии
В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Общество
В Москве в воскресенье пройдет снег
Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Единоборства
Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы
Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР
По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16
Политика
Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва
Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия
Возле посольства России в Киеве произошел взрыв
В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах
Обновлено вчера в 11:04
Автоспорт
Квят провел лучшую квалификацию в сезоне
Обновлено в 05:14
Происшествия
Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров
В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Гаджеты
LG представила новую модель телевизора с прозрачным экраном
Южнокорейская компания LG Electronics представила телевизор с прозрачным экраном на выставке в Торгово-выставочном центре в Тайбэе.
Обновлено в 03:07
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Авто
Медведев утвердил правила тюнинга авто в России
Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие
В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп таскал ее за волосы
Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа.
Обновлено вчера в 21:08
Авто
Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар
После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
Обновлено в 01:11
Технологии
Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров
За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
Обновлено в 05:52
Космос
12 апреля в школе №4 им. С.П. Лоскутова г.Карачева Брянской области прошло мероприятие «Первый в космосе»
12 апреля в школе №4 имени С.П. Лоскутова работники Карачевской районной библиотеки провели мероприятие «Первый в космосе», посвященное Дню авиации и космонавтики.
Обновлено в 02:48
Авто
Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади
Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
Учительницу судят за экстремизм после ссоры на родительском собрании
Учительницу Ояшинской школы Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании, сообщают «НГС.Новости».
Обновлено в 04:53
Политика
В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко
В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Экономика
UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн
Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Политика
Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины
Обновлено вчера в 14:59
Экономика
Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 04:13