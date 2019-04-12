Финансы

Фондовые торги в США завершились преимущественно в «красной зоне»Росбалт вчера в 02:12

Уже сегодня американские компании начнут публиковать отчеты о финансовых результатах за I квартал, — сезон откроют крупнейшие банки JPMorgan Chase&Co и Wells Fargo&Co. Напомним также, что ведущие фондовые индикаторы стран Западной Европы завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне решения Евросоюза перенести срок Brexit.
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Биржи США завершили торги пятницы в плюсе на отчетах, новости о сделке Chevron и Anadarko

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ФСБ проводит в Тюмени антитеррористическую операцию

Поздним вечером 12 апреля сотрудники РУ ФСБ по Тюменской области начали в Тюмени контртеррористическую операцию, сообщают местные СМИ.
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Кино

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Девятый эпизод фантастической киносаги «Звездные войны» получил название «Восхождение Скайуокера».
Обновлено вчера в 17:58
Спорт

Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

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Компании Google и Huawei договорились урегулировать коллективный иск, поданный от имени пользователей смартфона Nexus 6P в США.
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Общество

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Росгвардия сможет расправляться с агрессивными правонарушителями с помощью ослепляющего и оглушающего оружия.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
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Общество

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Синоптики прогнозируют временный снежный покров в Москве в воскресенье.
Обновлено в 04:59
Единоборства

Ломаченко сломал руку во время нокаута Кроллы

Чемпион мира по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко получил травму во время боя против Энтони Кроллы.
Обновлено в 03:54
Происшествия

Хакеры выложили в сеть данные тысяч сотрудников ФБР

По информации издания, хакеры взломали, по меньшей мере, три сайта, связанных с Ассоциацией национальной академии ФБР в Куантико, штате Вирджиния и выложили в сеть имена членов ассоциации и названия их должностей, личные адреса, телефонные номера, а также адреса электронной почты.
Обновлено в 05:16
Политика

Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва

Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:09
Происшествия

Возле посольства России в Киеве произошел взрыв

В Киеве возле российского посольства произошел взрыв.
Обновлено в 05:37
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах

Обновлено вчера в 11:04
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Происшествия

Россиянина наградили в Китае за спасение утопающего

Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали несколько торговых центров

В Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем десяти объектов, в том числе торговых центров, из-за сообщений с угрозами, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Группировку ЧФ в Черном море усилили на время маневров НАТО

Обновлено в 03:50
Гаджеты

LG представила новую модель телевизора с прозрачным экраном

Южнокорейская компания LG Electronics представила телевизор с прозрачным экраном на выставке в Торгово-выставочном центре в Тайбэе.
Обновлено в 03:07
Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга авто в России

Появился документ, за подписью премьер-министра РФ, регламентирующий правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 03:57
Армия и оружие

В результате артобстрелов ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

В результате обстрелов осколочное ранение в брюшную полость получила жительница посёлка Александровка 1966 года рождения.
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Шоу-бизнес

Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп таскал ее за волосы

Голливудская актриса Эмбер Херд выдвинула новые обвинения против своего бывшего мужа Джонни Деппа.
Обновлено вчера в 21:08
Авто

Суперкар Lamborghini Huracan переделали в ралли-кар

После заезда блогер решил избавиться от лишних кузовных панелей, потому что грязь с трассы забивала вентиляцию, и превратить ее в ралли-кар в духе «Безумного Макса».
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Технологии

Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров

За год после вынесения Таганским судом Москвы решения о блокировке Telegram остался в тройке самых популярных мессенджеров и нарастил аудиторию, сообщает РБК.
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Космос

12 апреля в школе №4 им. С.П. Лоскутова г.Карачева Брянской области прошло мероприятие «Первый в космосе»

12 апреля в школе №4 имени С.П. Лоскутова работники Карачевской районной библиотеки провели мероприятие «Первый в космосе», посвященное Дню авиации и космонавтики.
Обновлено в 02:48
Авто

Кабриолет Aurus показали перед парадом на Красной площади

Российский кабриолет класса «люкс» Aurus Senat Cabrio принимает участие в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:41
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Учительницу судят за экстремизм после ссоры на родительском собрании

Учительницу Ояшинской школы Новосибирской области обвиняют в экстремизме за ссору с гражданкой Узбекистана на родительском собрании, сообщают «НГС.Новости».
Обновлено в 04:53
Политика

В «Олимпийском» подтвердили, что 14 апреля ожидают Порошенко

В администрации Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в Киеве подтвердили, что в воскресенье там ожидают действующего президента Украины Петра Порошенко, где он намерен провести предвыборные дебаты с другим кандидатом на пост главы государства Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:19
Экономика

UC Rusal сэкономит на переезде в Россию $80–100 млн

Сменив остров Джерси на Россию, UC Rusal не станет платить больше налогов, напротив, сможет даже сэкономить на них.
Обновлено в 04:02
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Экономика

Visa увеличила лимит покупок без ПИН-кода

Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, которые можно оплачивать без ввода пин-кода, с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей.
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