Финансы
Фондовые торги в США закрылись падением котировокТАСС 17:11
Американский промышленный индекс Dow Jones в понедельник упал на 767,27 пункта (2,90%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки. На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 25 717,74 пункта.
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