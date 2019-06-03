Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:05

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03:16

Рынок акций РФ заметно снижается по основным индексам

ПРАЙМ03:10

Понедельник ожидаемо начался со снижения

Finam.Ru04:22

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:05
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Наука

Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года

Обновлено вчера в 03:36
Происшествия

Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком

"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Транспорт

Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня

Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Транспорт

Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом

В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Политика

Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий

Мексика и США закрыли споры во Всемирной торговой организации (ВТО) касательно пошлин на импорт Соединенными Штатами стальной и алюминиевой продукции из Мексики и ответных пошлин на определённые товары США, сообщает ВТО.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой станцевала у фонтана в Турции

Дочь недавно умершей исполнительницы Юлии Началовой Вера станцевала возле одного из фонтанов.
Обновлено в 18:10
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Экономика

В России захотели ввести сбор за сигареты

Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика

В США арестовали фигуранта расследования Мюллера

Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Общество

Пенсионная реформа: Власть заставит стариков за копейки таскать кирпичи

Пенсионная реформа заставит пожилых граждан не просто работать дольше, но и соглашаться выполнять любую, в том числе — самую тяжелую работу.
Обновлено в 16:13
Футбол

Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Политика

Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце

Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Здоровье

Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак

Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Политика

Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него

Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено в 13:21
Гаджеты

Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона

Обновлено в 08:40
Футбол

СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника

Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено в 16:00
Финансы

Бум на рынке облигаций отложен до снижения ставки ЦБ

Бум на рынке облигаций отложен до снижения ставки ЦБ В мае эмитенты сократили активность на внутреннем долговом рынке после рекордного апрельского объема размещений.
Обновлено в 18:39
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Происшествия

В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков

Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Наука

Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем

Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Общество

Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку

Обновлено в 02:59
Общество

Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках

Обновлено в 18:15
Авто

Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера

Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Обновлено в 17:22
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто

Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч

Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол

«Локомотив» победил «Шелаш» в матче КЕЧ по пляжному футболу

Московский "Локомотив" нанес поражение лиссабонскому клубу "Шелаш" в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии.
Обновлено в 15:57
Как работают Яндекс.Новости?
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