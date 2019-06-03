Финансы
Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Наука
Российский термоядерный реактор запустят в конце 2020 года
Обновлено вчера в 03:36
Происшествия
Сахалинец, напавший с топором на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска, подозревается в покушении на убийство - следком
"В отношении 31-летнего жителя города Холмска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:33
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Транспорт
Злостным нарушителям ПДД запретят пользоваться каршерингом
В России планируется запретить пользоваться каршерингом водителям, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы раз были лишены прав.
Обновлено в 14:00
Политика
Мексика и США закрыли споры в ВТО вокруг пошлин на сталь и алюминий
Мексика и США закрыли споры во Всемирной торговой организации (ВТО) касательно пошлин на импорт Соединенными Штатами стальной и алюминиевой продукции из Мексики и ответных пошлин на определённые товары США, сообщает ВТО.
Обновлено в 16:43
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой станцевала у фонтана в Турции
Дочь недавно умершей исполнительницы Юлии Началовой Вера станцевала возле одного из фонтанов.
Обновлено в 18:10
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
В США арестовали фигуранта расследования Мюллера
Один из свидетелей спецпрокурора США Роберта Мюллера, связанный с расследованием возможных попыток ОАЭ повлиять на политику американского президента Дональда Трампа, в понедельник арестован по обвинению в хранении детской порнографии, говорится в сообщении прокуратуры Восточного округа штата Вирджиния.
Обновлено в 19:19
Общество
Пенсионная реформа: Власть заставит стариков за копейки таскать кирпичи
Пенсионная реформа заставит пожилых граждан не просто работать дольше, но и соглашаться выполнять любую, в том числе — самую тяжелую работу.
Обновлено в 16:13
Футбол
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании, сообщает Globo Esporte.
Обновлено в 19:25
Политика
Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце
Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.
Обновлено в 07:59
Здоровье
Росздравнадзор: Популярные таблетки от давления могут вызывать рак
Росздравнадзор заподозрил многие популярные таблетки от давления в способности вызывать рак.
Обновлено в 12:10
Политика
Вексельберг назвал «кризисом жизни» санкции США против него
Руководитель группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг считает, что его включение в сакционный список США несправедливо по сути своей.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали камеру под экраном смартфона
Обновлено в 08:40
Футбол
СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено в 16:00
Финансы
Бум на рынке облигаций отложен до снижения ставки ЦБ
Бум на рынке облигаций отложен до снижения ставки ЦБ В мае эмитенты сократили активность на внутреннем долговом рынке после рекордного апрельского объема размещений.
Обновлено в 18:39
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Ливане произошло три вооруженных нападения на силовиков
Вооруженная группа людей совершила три нападения на военный патруль и сотрудников полиции в ливанском Триполи, передает телеканал LBC.
Обновлено в 18:05
Наука
Физики «наполнили» сверхзвуковую плазму сильным магнитным полем
Американские физики впервые получили стабильный пучок плазмы, объем которого пронизан магнитным полем напряженностью порядка ста миллионов гаусс.
Обновлено в 08:07
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Обновлено в 02:59
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Авто
Mercedes-Benz придумал дизайн для нового электрического кроссовера
Бренд Denza, созданный Daimler и китайской BYD, представил на автосалоне в Шэньчжэне шоу-кар Concept X. Этот кроссовер, над стилистикой которого работали сотрудники центра дизайна Mercedes-Benz в Китае, выйдет на местный рынок в следующем году.
Обновлено в 04:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Авто
Новый пикап Tesla оценен в $50 тысяч
Ожидается, что на полном заряде пикап Tesla проедет около 800 км. Пикап получит полный привод с двигателем для каждой оси, регулируемую подвеску и высокий показатель крутящего момента.
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
«Локомотив» победил «Шелаш» в матче КЕЧ по пляжному футболу
Московский "Локомотив" нанес поражение лиссабонскому клубу "Шелаш" в матче Кубка европейских чемпионов по пляжному футболу в Португалии.
Обновлено в 15:57