Финансы
Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 11:09, Ашберн
Футбол
Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново»
Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.
Обновлено в 10:51
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
Трамп встретился с Елизаветой II
Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Кино
Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне
Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.
Обновлено в 08:00
Общество
Более 9 тысяч выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня в Югре выпускники 11 классов сдали Единый госэкзамен по русскому языку.
Обновлено в 07:45
Общество
Главный раввин Москвы объяснил большое число евреев среди богачей
«Есть социологический ответ: евреи из-за антисемитизма должны были работать в два раза или три раза больше для того, чтобы получить то же самое, что другие», — пояснил Гольдшмидт.
Обновлено в 02:31
Наука
Дайджест научно-популярных мероприятий 03.06 – 09.06
Кто рассказывает: кандидат медицинских наук Дмитрий Воронков.
Обновлено в 01:08
Происшествия
На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских
Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.
Обновлено в 09:06
Политика
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Обновлено в 10:20
Политика
Польша выразила протест из-за открытия на Украине памятника Шухевичу
«Посол Польши Бартош Цихоцкий и посол Израиля Джоэл Лион на Украине написали письмо к мэру Ивано-Франковска, выражая протест против открытия нового памятника Роману Шухевичу», — указывается в сообщении дипмиссии.
Обновлено в 07:50
Политика
В Совфеде прокомментировали слушания дела Украины против РФ в суде ООН
По информации департамента, 3–7 июня в Международном суде в ООН в Гааге пройдут устные слушания по делу «Украина против Российской Федерации».
Обновлено вчера в 07:13
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор»
В Израиле умер последний участник восстания в концлагере «Собибор» 96-летний Семен Розенфельд.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Суд в Швеции отказался арестовывать Ассанжа
Обновлено в 10:29
Происшествия
Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье
В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.
Обновлено в 05:58
Политика
Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России
Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
Обновлено в 10:35
Общество
Абдулатипов выступит свидетелем по делу дагестанских экс-чиновников
Адвокат Юсуфова Дагир Хасавов рассказывал РИА Новости, что СК уже направил обвинительное заключение по этому делу в Генпрокуратуру.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Алсу открыла комментарии в соцсетях, ее затравили подписчики
Впервые за долго время Алу опубликовала пост в своём Инстаграме, в котором показала фотографии с благотворительного мероприятия «Алсу детям».
Обновлено в 07:16
Политика
В ЕС захотели продлить санкции против Крыма еще на год
Европейский союз (ЕС) намерен продлить санкции против Крыма и Севастополя, срок действия которых истекает 23 июня.
Обновлено в 10:47
Происшествия
Небольшой самолет разбился в Канаде, есть жертвы
Как сообщает телеканал CTV, в канадской провинции Альберта вскоре после вылета из аэропорта города Медисин-Хэт потерпел крушение небольшой самолет.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Тарифы на ЖКУ в Петербурге вырастут с 1 июля на 0,4% вместо 4,3%
Тарифы на коммунальные услуги в Санкт-Петербурге вырастут с 1 июля 2019 года на 0,4% вместо планировавшихся 4,3%, сообщил вице-губернатор города Максим Шаскольский.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде
«Фиорентина» выпустила заявление, подтверждающее, что нападающий команды Федерико Кьеза останется в клубе в следующем сезоне.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медработников
Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
Обновлено в 09:15
Политика
Вексельберг назвал «тотальным кризисом в жизни» санкции США против него
Глава совета директоров «Реновы» Виктор Вексельберг заявил в интервью Financial Times, что не мог предсказать свое попадание под санкции со стороны США.
Обновлено в 09:19
Общество
Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ
Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".
Обновлено в 09:59