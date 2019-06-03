Финансы
Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 18:10, Ашберн
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Транспорт
Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД
Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
Экономика
Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет
В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплат
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:26
Шоу-бизнес
Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника
В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
Обновлено в 15:11
Политика
Трамп назвал условия поддержки Brexit
"Brexit не должен затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, и при этом обеспечить независимость Соединенного Королевства", - говорится в документе.
Обновлено в 16:39
Гаджеты
Apple представила iPadOS — отдельную версию iOS для своих планшетов
Сегодняшняя презентация Apple отдельно порадовала владельцев планшетов iPad. По крайней мере, не самых старых.
Обновлено в 16:46
Происшествия
В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика
В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Политика
Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН
Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Обновлено в 17:54
Происшествия
Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа
Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Теннис
Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке
Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
Обновлено в 17:48
Общество
У Петропавловской крепости поселился нерпенок
Обновлено в 11:37
Авто
Продажи Lada Granta Cross стартуют 12 июня
"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 10:37
Экономика
Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов
Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Энергетика
Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа
Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Обновлено в 17:37
Кино
Братья Руссо займутся адаптацией Magic: The Gathering для Netflix
Стриминговый сервис Netflix объединит усилия с режиссёрами «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо для работы над анимационный сериалом по мотивам коллекционной карточной игры Magic: The Gathering.
Обновлено в 09:44
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет
В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Космос
В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли
Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по Погба
«Ювентус» начал работу по возвращению в команду полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 17:50
Шоу-бизнес
Тарасов встретился с дочерью от первого брака
В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес
Ольга Бузова назвала Ксению Собчак «Маленькой врушкой»
Сегодня Ольга Бузова представила в столице свой новый клип на сингл «Водица».
Обновлено в 17:58
Транспорт
Задержки багажа в «Шереметьево» прекратятся до конца июня
Несколько дней в «Шереметьево» пассажиры не могут вовремя получить багаж. Некоторым пришлось ждать чемоданы по пять часов.
Обновлено в 11:59
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
Обновлено в 12:34
Авто
Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили
Обновлено в 09:50