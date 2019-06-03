Финансы

Фондовые торги в России открылись в минусеБанки.ру 03:05

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Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника снижением, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру17:54

Фондовые торги в России открылись в минусе

Банки.ру03:05

Рынок акций РФ заметно снижается по основным индексам

ПРАЙМ03:10

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Интерфакс03:16

Понедельник ожидаемо начался со снижения

Finam.Ru04:22
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
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Стало известно, сколько машин проезжают по МКАД

Как сообщила пресс-служба организации, каждый день по МКАД проезжает 1,36 млн автомобилей.
Обновлено в 15:28
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Цена акций «Газпрома» выросла до максимума за 8 лет

В середине мая совет директоров компании рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 05:52
Экономика

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

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Обновлено вчера в 23:05
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Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:26
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Надежда Мейхер-Грановская показала сына-выпускника

В этом году 16-летний сын артистки Игорь окончил школу. На своей странице в Instagram певица опубликовала снимок с наследником.
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"Brexit не должен затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, и при этом обеспечить независимость Соединенного Королевства", - говорится в документе.
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Обновлено в 16:46
Происшествия

В Киеве у здания МВД начались протесты из-за убитого полицией мальчика

В Киеве у здания Министерства внутренних дел проходит протестная акция после предполагаемого убийства пьяными полицейскими пятилетнего мальчика.
Обновлено в 16:59
Политика

Избиение российского дипломата в Косово вынесено на обсуждение СБ ООН

Ситуация с нападением на сотрудников ООН в Косово, включая россиянина Михаила Краснощекова, станет предметом обсуждения в ходе заседания Совета Безопасности, назначенного на 10 июня, сообщил председательствующий в Совбезе постпред Кувейта Мансур аль-Отейби.
Обновлено в 17:54
Происшествия

Суд в Швеции не стал заочно арестовывать Ассанжа

Если бы суд санкционировал арест Ассанжа, то прокуратура Швеции могла бы выдать евросоюзный ордер на его арест, который подразумевает экстрадицию в Швецию.
Обновлено в 12:09
Теннис

Мария Шарапова может сыграть в турнире на Майорке

Турнир, который пройдет на острове Майорка в городке Санта-Понса, обещает быть представительным.
Обновлено в 17:48
Общество

У Петропавловской крепости поселился нерпенок

Обновлено в 11:37
Авто

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"Автоваз" 12 июня 2019 года запускает в продажу универсал Lada Granta Cross, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:20
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Зеленский отреагировал на снос бюста Жукова в Харькове

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Экономика

Москва может войти в десятку городов мира по темпам роста туристов

Эксперты международной консалтинговой компании BCG «Красота среди бегущих: Москва на мировой карте туризма» провели исследование и установили, что Москва к 2025 году может войти в топ-10 городов-чемпионов мира по темпам роста туристического потока.
Обновлено в 17:28
Энергетика

Аргентина начинает экспорт сжиженного природного газа

Аргентинская государственная YPF начала загрузку партии сжиженного природного газа, которая впервые в истории страны будет поставлена на экспорт, сообщила YPF.
Обновлено в 17:37
Кино

Братья Руссо займутся адаптацией Magic: The Gathering для Netflix

Стриминговый сервис Netflix объединит усилия с режиссёрами «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо для работы над анимационный сериалом по мотивам коллекционной карточной игры Magic: The Gathering.
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Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт

В Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет

В Санкт-Петербурге планируют обновить 800 вагонов для метро за семь лет, сообщает Nation News.
Обновлено в 15:24
Общество

«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов

Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено в 13:26
Космос

В ESO показали двойной астероид, пролетевший мимо Земли

Европейская Южная Обсерватория (ESO, European Southern Observatory) получила уникальное изображение двойного астероида, пролетевшего мимо нашей планеты около полутора недель назад — 25 мая.
Обновлено в 10:00
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Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
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«Ювентус» начал переговоры по Погба

«Ювентус» начал работу по возвращению в команду полузащитника Поля Погба.
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В Сети мужчину упрекали в безразличии к дочери от первого брака.
Обновлено в 06:37
Шоу-бизнес

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Обновлено в 17:58
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Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

В новом сериале «Чернобыль» американского телеканала НВО пользователи интернета обнаружили киноляп.
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Авто

Volvo запустила в России сервис подписки на автомобили

Обновлено в 09:50
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