Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:16

Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%

Общество Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.

Энергетика Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $61 Стоимость фьючерса нефти марки WTI с поставкой в июле текущего года тоже снижалась, показав падение на 1,1% — до 52,9 доллара за баррель.

Общество Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.

Общество Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.

Гаджеты «Ведомости»: Huawei приобрела российские технологии распознавания лиц Китайская Huawei приобрела патенты и команду разработчиков технологий распознавания лиц компании "Вокорд".

Происшествия В мэрии Южно-Сахалинска неизвестный с топором напал на человека Сотрудники административного здания работают в штатном режиме. По сообщениям местных СМИ, у нападавшего мужчины при себе были топор и нож.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье Неизвестный зарезал мужчину в ходе драки под Красногорском в Подмосковье и скрылся, сообщили управления СК и МВД по Московской области.

Экономика Россияне заметили снижение зарплат Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

Политика Зеленский уволил заместителя главы СБУ Кононенко Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, передает РИА "Новости".

Авто Новый Kia Soul начали продавать в России Дилеры KIA в России запускают продажи кроссовера KIA Soul третьего поколения.

Политика В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов Роспотребнадзор разработал поправки в закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и предлагает создать государственную базу данных о здоровье трудовых мигрантов, их инфекциях и прививках.

Общество Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.

Транспорт На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика, сообщается на сайте мэрии.

Авто Land Rover Defender получит традиционный «квадратный» дизайн Сохраняя квадратный силуэт, новый облик представляет собой смесь Land Rover Discovery и концепт-кара DC100 2011 года.

Экономика Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».

Общество Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.

Экономика В России захотели ввести сбор за сигареты Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».

Политика Юрий Лужков предложил простой способ снабжения Крыма водой Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.

Игры Глава Bethesda собирается удивить на E3 фанатов Fallout 76 Глава Bethesda Game Studios Тодд Говард признал, что проблемы с игрой Fallout 76 нанесли «некоторый ущерб» репутации Bethesda и восприятию бренда Fallout.

Происшествия В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере В Амурской области в детском оздоровительном лагере «Колосок» 2 июня умер подросток во время утренней зарядки.

Политика В США анонсировали план экономической дестабилизации России План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.

Политика В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.

Происшествия «Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота» Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).