Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,8%Интерфакс 03:16
Рынок акций РФ открылся в понедельник снижением цен большинства blue chips на фоне продолжающегося падения мировых площадок из-за торгового противостояния США с остальным миром, что подогревает опасения замедления глобальной экономики, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,5-0,8%.
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Обновлено в 01:40
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В России предложили создать базу данных о болезнях мигрантов
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Общество
Запорожская АЭС отключила пятый энергоблок
На Украине Запорожская атомная электростанция отключила энергоблок №5 от энергосети для проведения планового среднего ремонта.
Обновлено в 02:54
Футбол
«Ливерпуль» проводит парад в честь победы в Лиге чемпионов
Вчера «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом».
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Тайсон может перейти в «Рому», если её возглавит Фонсека
Полузащитник «Шахтёра» Тайсон может перейти в «Рому».
Обновлено в 01:20
Транспорт
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика
На Бутовской линии метро появятся шпалы из переработанного пластика, сообщается на сайте мэрии.
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Авто
Land Rover Defender получит традиционный «квадратный» дизайн
Сохраняя квадратный силуэт, новый облик представляет собой смесь Land Rover Discovery и концепт-кара DC100 2011 года.
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Экономика
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Обновлено вчера в 21:40
Общество
Мэр Екатеринбурга призвал защитников сквера выработать единую позицию
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский призвал выступающих за сохранение сквера в центре города выработать единую позицию по вопросу о строительстве храма святой Екатерины, говорится в заявлении главы города, размещенном на сайте мэрии.
Обновлено в 03:42
Экономика
В России захотели ввести сбор за сигареты
Организация «Трезвая Россия» предложила ввести экологический сбор с производителей сигарет, пишут «Известия».
Обновлено в 02:29
Политика
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Юрий Лужков считает, что 3-4 кубокилометра из них следует перенаправить в Дон и Волгу, а оттуда по трубопроводу через Керченский пролив в Северо-Крымский канал.
Обновлено вчера в 16:24
Игры
Глава Bethesda собирается удивить на E3 фанатов Fallout 76
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Происшествия
В Приамурье подросток умер во время зарядки в детском лагере
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Происшествия
В Дзержинске число пострадавших при взрывах выросло
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Политика
В США анонсировали план экономической дестабилизации России
План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 22:34
Политика
В кабмине поддержали законопроект о запрете курения кальяна в кафе
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект, запрещающий курение кальянов и вейпов в общественных местах.
Обновлено в 03:49
Происшествия
«Уралхим» признан потерпевшим в новом уголовном деле «Тольяттиазота»
Согласно пресс-релизу, распространенному сегодня компанией «Уралхим», 31 мая 2019 года Басманный районный суд г. Москвы арестовал председателя правления «Тольяттихимбанка» Александра Попова сроком на 2 месяца по обвинению в преступлении, предусмотренном ч.4 ст. 210 УК РФ (Организация преступного сообщества).
Обновлено в 02:00
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено вчера в 12:32