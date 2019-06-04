Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС вчера в 05:36
Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Авто
АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке
Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Здоровье
В Волгоградской области санавиация с начала года совершила 77 вылетов
Вертолет санитарной авиации в Волгоградской области с начала года совершил 77 вылетов.
Обновлено в 05:32
Экономика
Налоговая служба США начала проверку Uber
Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Экономика
Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума
Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).
Обновлено в 07:09
Общество
В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса
В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество
В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии
Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Футбол
Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой
Дебютный сезон полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако» подвергся критике со стороны журналистов портала Goal.com.
Обновлено в 11:35
Происшествия
СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье
Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено вчера в 17:33
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери
ДТП произошло в полдень 4 июня в Твери на подъезде к путепроводу со стороны Волоколамского проспекта.
Обновлено в 05:21
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Футбол
Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»
Считаю, что это экономическая глупость.
Обновлено в 11:55
Общество
Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко
Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Политика
Трамп прибыл в Букингемский дворец
Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Общество
В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена
В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.
Обновлено в 09:32
Политика
Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента
Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.
Обновлено в 07:50
Авто
Названы самые популярные в России китайские автомобили
Обновлено в 11:49
Происшествия
В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута
По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Украина проведет расследование из-за «румынского вторжения»
Размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022) стало поводом для уголовного расследование на Украине.
Обновлено в 11:59