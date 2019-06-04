Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимумТАСС вчера в 05:36

Индекс Мосбиржи в ходе торгов на бирже обновил исторический максимум, превысив 2700 пунктов. Как свидетельствуют данные торгов, индекс вырос на 1,4%, до 2703,37 пункта.
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Российские фондовые индексы завершили торги вторника в минусе

Росбалт12:15

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

ТАССвчера в 05:36

Рынок акций РФ корректируется вниз после бурного роста в понедельник

ПРАЙМ09:39

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.рувчера в 17:54

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Коммерсантъвчера в 06:13

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

РБКвчера в 06:08

Пункты назначения

Российская газета10:24
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество

Максим Галкин рассказал, почему его перестали звать в жюри КВН

Обновлено в 08:21
Авто

АвтоВАЗ объявил в России отзыв более 900 автомобилей Lada Xray

Обновлено в 10:42
Армия и оружие

СК возбудил уголовное дело после обстрела мечети в Донецке

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по факту обстрела мечети в городе Донецке, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:46
Здоровье

В Волгоградской области санавиация с начала года совершила 77 вылетов

Вертолет санитарной авиации в Волгоградской области с начала года совершил 77 вылетов.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено в 06:38
Экономика

Налоговая служба США начала проверку Uber

Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Культура

BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Экономика

Зависимость парламентской оппозиции от бюджета достигла максимума

Оппозиционные парламентские партии в 2018 году установили новый исторический рекорд зависимости от федерального бюджета — 4,56 млрд руб. (около 90%).
Обновлено в 07:09
Общество

В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

В ряде федеральных округов мусорные полигоны заполнены, если эту проблему не решать, она может перерасти в коллапс, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 08:21
Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Происшествия

В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании

В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Политика

Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Футбол

Переход Головина в «Монако» назвали катастрофой

Дебютный сезон полузащитника сборной России Александра Головина в «Монако» подвергся критике со стороны журналистов портала Goal.com.
Обновлено в 11:35
Происшествия

СМИ сообщили о закрытии дела подозревавшегося в изнасиловании Депардье

Прокуратура Парижа закрыла расследование в отношении актера Жерара Депардье, который подозревался в сексуальных домогательствах и изнасиловании молодой актрисы, передает агентство Франс Пресс.
Обновлено в 11:44
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено вчера в 17:33
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой в Твери

ДТП произошло в полдень 4 июня в Твери на подъезде к путепроводу со стороны Волоколамского проспекта.
Обновлено в 05:21
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Футбол

Леонид Федун: «Расширение премьер-лиги – экономическая глупость»

Считаю, что это экономическая глупость.
Обновлено в 11:55
Общество

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Политика

Трамп прибыл в Букингемский дворец

Президент США Дональд Трамп прибыл в Букингемский дворец в Лондоне на встречу в королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено вчера в 07:26
Общество

В уральской колонии заключенные строили яхту по заказу бизнесмена

В Нижнем Тагиле в исправительной колонии №12 заключенные строили десятиметровую парусную лодку по частному заказу.
Обновлено в 09:32
Политика

Рада отказалась рассматривать идею Зеленского об импичменте президента

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект президента Украины Владимира Зеленского об импичменте.
Обновлено в 07:50
Авто

Названы самые популярные в России китайские автомобили

Обновлено в 11:49
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество

В Выхино ввели карантин по бешенству

Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Общество

Диетологи разработали новые правила питания для женщин после 40 лет

Обновлено в 03:22
Армия и оружие

Украина проведет расследование из-за «румынского вторжения»

Размещение в сети YouTube фантазийного видеоролика под названием «Румыно-украинская война 2022» (Romanian — Ukrainian War 2022) стало поводом для уголовного расследование на Украине.
Обновлено в 11:59
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