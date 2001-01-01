Экономика
Фондовые торги в России открылись ростомБанки.ру 03:10
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника ростом, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 08:33, Вашингтон
Общество
Навальный нашёл у лидера московских единороссов отели в Австрии
На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ситуация на рынке необеспеченного потребительского кредитования в РФ напряженная, уровень долговой нагрузки граждан становится социальной проблемой, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:20
Экономика
В России изменились правила выдачи микрокредитов
Новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года, вступил в силу, 1 июля сообщается на сайте Государственной Думы Российской Федерации.
Обновлено в 02:57
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Энергетика
Большинство министров ОПЕК+ поддержали продление сделки на 9 месяцев
Большинство министров ОПЕК+, присутствовавших на заседании мониторингового комитета, рекомендовали продлить сделку по сокращению добычи нефти на 9 месяцев, сообщил журналистам министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Обновлено 29 июня в 15:59
Общество
В РФ изменились правила продажи молочных продуктов
В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Политика
Певица Нино Катамадзе удалила пост об отказе выступать в России
Ранее певица отказалась от концертов РФ, поддержав митингующих в Грузии Грузинская певица Нино Катамадзе удалила пост на своей странице в Facebook об отказе от дальнейших выступлений в России.
Обновлено в 00:31
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Обновлено в 04:39
Общество
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Общество
В России увеличилось пособие по уходу за детьми-инвалидами
С 1 июля в России сумма ежемесячной выплаты родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы увеличилась до 10 тысяч рублей, сообщает региональное отделение ПФР.
Обновлено в 06:12
Экономика
Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова
Карпова сменила на этой должности Николая Галушина, который возглавлял РНПК с момента основания в 2016 году и покинул компанию с 1 июля.
Обновлено в 03:56
Общество
Появилось видео модернизированной винтовки Мосина
Обновлено в 05:41
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2800 пунктов
1 июля индекс Мосбиржи впервые поднялся выше отметки 2800 пунктов. Значение стало максимальным за всю историю, начиная с 1997 года.
Обновлено в 08:15
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 11:08
Экономика
Гендиректор сети гипермаркетов «Карусель» покинул свой пост
Генеральный директор сети гипермаркетов "Карусель" (X5 Retail Group) Максим Гацуц принял решение покинуть должность.
Обновлено в 05:48
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Политика
Аксёнов пообещал показать миру данные о нанесённом Киевом ущербе Крыму
Итоги работы по определению ущерба, который был нанесён Крыму «за годы украинской аннексии» обязательно будут представлены мировой общественности, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.
Обновлено в 08:23
Общество
Рособрнадзор: резервный период ЕГЭ-2019 прошел в штатном режиме
"Резервные дни основного периода ЕГЭ-2019, проходившие с 17 июня по 1 июля, завершились в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений", - сообщили в ведомстве.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Боевики напали на пост полиции в Чечне
В Ачхой-Мартановском районе Чечни совершено нападение на пост полиции. По информации источников, погибли два силовика.
Обновлено в 08:28
Общество
«Вкусвилл» запустит новый формат магазинов
Компания «Вкусвилл» начала поиск помещений для открытия торговых точек нового формата, рассказали РБК три источника на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 06:32
Экономика
Путина попросили помочь Липецку с экологией
Одна из главных проблем области - экология, но и тут ситуация меняется.
Обновлено в 07:40
Интернет
VPN-сервис «Лаборатории Касперского» начал блокировать сайты из реестра Роскомнадзора
VPN-сервис Kaspersky Secure Connection начал блокировать ресурсы из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора, сообщает «Роскомсвобода».
Обновлено в 07:17
Политика
Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку
Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
Обновлено в 02:15