Финансы

Фондовые торги в России открылись незначительным ростомБанки.ру 03:05

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Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексов

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Фондовые торги в России открылись незначительным ростом

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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
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