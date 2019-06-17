Финансы
Фондовые торги в России открылись незначительным ростомБанки.ру 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск заявил, что удалил собственный аккаунт в Twitter.
Обновлено в 03:27
Культура
Экстренно госпитализирован Александр Калягин
Обновлено в 05:30
Экономика
Сотрудникам «Тинькофф» рекомендовали не называть его банком
Руководитель «Тинькофф» Оливер Хьюз призвал подчиненных отказаться от слова «банк» при общении с коллегами и во время публичных выступлений, - пишут "Ведомости".
Обновлено в 01:27
Происшествия
Семь человек пострадали от взрыва в Казахстане
Обновлено в 05:35
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Авто
Tesla запустила продажи подержанных Model 3
В Сан-Франциско стало возможным приобрести подержанную Model 3 Tesla на официальном сайте компании, а не с рук у бывших владельцев.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Челябинского полицейского обвинили в домогательствах
В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
Четыре человека погибли, еще трое пострадали в понедельник в результате стрельбы на рынке сельхозпродукции в селе Беюк Кесик Акстафинского района на западе страны.
Обновлено в 05:05
Финансы
Официальный курс евро снизился на 59 копеек
По последним данным, курс евро опустился до 72,1077 руб. Кроме того, курс доллара уменьшился на 11,39 коп. и составил 64,3187 руб. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась до 67,8238 руб. Следить за курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе "Котировки".
Обновлено в 05:30
Политика
Глава Демпартии Молдавии объяснил, почему покинул страну
Ситуация в Молдавии В начале лета в Молдавии вновь обострилась политическая ситуация.
Обновлено в 05:16
Происшествия
Роскомнадзор удалил фейковую информацию о конфликте в Чемодановке
В воскресенье губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о том, что с момента конфликта в Чемодановке в социальных сетях идет массовое распространение ложной информации.
Обновлено в 04:30
Экономика
На Камчатке с 1 июля снизят тарифы на отопление и горячую воду
Тарифы на отопление и горячую воду с первого июля будут снижены для жителей наиболее крупных муниципальных образований Камчатки, заявляет пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 02:25
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Примеру украинского главы последовали и некоторые из горожан Президент Украины Владимир Зеленский во время поездки в Мариуполь пробежал через фонтан на городской площади, передает РИА Новости.
Обновлено 15 июня в 18:31
Политика
Офицера бельгийской разведки уволили из-за подозрения в шпионаже на РФ
В Бельгии офицера уволили в связи с подозрением в якобы имевшем место шпионаже в пользу России, однако доказательств этому никто не привел.
Обновлено в 04:28
Происшествия
ДТП на Ставрополье: количество пострадавших увеличилось
Представитель управления ГИБДД по Ставропольскому краю Евгений Синицын сообщил, что после аварии с участием микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Hyundai одиннадцать человек доставлены в больницу Невинномысска.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение
Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.
Обновлено в 05:48
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Космос
Телескоп «Хаббл» сфотографировал звездообразование в галактике
Телескоп «Хаббл» сфотографировал вспышку звездообразования в галактике ESO 495-21, которая по параметрам соответствует первым галактикам Вселенной.
Обновлено 14 июня в 10:19
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Итальянского Джорджа Клуни задержали в Таиланде
Итальянца Франческо Галделли, который выдавал себя за актера Джорджа Клуни, задержали в Таиланде.
Обновлено вчера в 23:45
Политика
Путин поручил ввести электронные визы для иностранцев
Президент РФ Владимир Путин подписал поручение председателю правительства, главам МИД, МВД и ФСБ ввести с 1 января 2021 года единой электронной однократной визы для въезда иностранцев в Россию.
Обновлено в 05:52
Общество
Жителей Киселёвска, которые пожаловались Канаде на экологию, переселят
Глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что решил переселить жителей города Киселёвска, которые ранее попросили помощи у Канада в связи в плохой экологической обстановкой.
Обновлено 15 июня в 15:11
Кино
Дэниел Крэйг занимается силовыми тренировками с гипсом на ноге
Английский актер Дэниел Крэйг, получивший травму на съемочной площадке, приступил к тренировкам, чтобы не терять форму.
Обновлено вчера в 13:33
Здоровье
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока
В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Политика
Бабича назначили замминистра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.
Обновлено в 05:18
Общество
Блогер Хованский стал помощником депутата
Обновлено в 05:42
Теннис
Циципас: я вообще не смотрю в турнирные сетки
Грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Лондоне под первым номером, признался, что не обращает внимания на своё положение в сетке и не следит за соперниками.
Обновлено в 05:30
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 17:21
Авто
В Новосибирске создадут невероятный электрокар
Обновлено в 05:11