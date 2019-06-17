Финансы
Фондовые торги в России открылись незначительным ростомБанки.ру вчера в 03:05
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в незначительном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:50, Вашингтон
Армия и оружие
Ракеты С-500 могут работать за пределами атмосферы, заявили в «Алмаз-Антее»
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Xiaomi объявила о старте продаж смарт-телевизоров в России
Обновлено вчера в 19:51
Экономика
Кудрин не исключил социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин в интервью программе "Познер" не исключил социального взрыва в России из-за роста уровня бедности.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Роскачество назвало лучшие смартфоны этого года
Эксперты Роскачества рекомендуют не сбрасывать со счетов модели, которые не попали в топ-10 лучших смартфонов.
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском На пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил, что переговоры должны начаться с «конкретных шагов».
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Кузбасскую шашлычную арестовали за долги
Приставы опечатали здание шашлычной, владелец которой отказался погасить долг по аренде.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым
Обновлено вчера в 11:51
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев оригинально ответил на слухи о себе
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Роскомнадзор подготовил правила изоляции Рунета в случае угрозы
Роскомнадзор разработал проект приказа, определяющего правила изоляции российского сегмента интернета (Рунета) в случае угрозы.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия
Утром на оранжевой ветке петербургского метро закрыли четыре станции
Во вторник, 18 июня, на оранжевой ветке метро Санкт-Петербурга поезда начали ходить с увеличенным интервалом.
Обновлено в 01:24
Общество
Чиновники предложили изымать земли за мусор и нескошенную траву
Минэкономразвития подготовило два законопроекта, прописывающие механизм изъятия частных земельных участков, если они используется с нарушением требований пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
ООН назвала год падения численности населения России ниже 100 млн
Число жителей в России через 59 лет сократится до 100 млн человек. Это следует из демографического доклада ООН, рассчитанного до 2100 года.
Обновлено вчера в 14:36
Политика
Европу предупредили о газовом кризисе из-за России и Украины
«Пока Россия продолжает откладывать дату проведения трехсторонних переговоров о транзите газа, мрачный сценарий газового кризиса следует рассматривать серьезнее», — отметила Зеркаль.
Обновлено вчера в 11:22
Политика
Трамп анонсировал масштабную депортацию мигрантов
Иммиграционная и таможенная полиция США на следующей неделе начнет масштабный процесс депортации.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
«Агрокомплекс» стал самым дорогим землевладением в России
По данным журнала Forbes, первое место в топ-20 самых дорогих землевладений России занимает фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Путину доложили о событиях в Чемодановке
Президент России Владимир Путин проинформирован о конфликте в селе Чемодановка Пензенской области, в результате которого один человек погиб, а еще один находится в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 06:34
Футбол
Сборная Чили разгромно победила Японию
Обновлено в 01:08
Политика
Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении государственных средств
Власти Венесуэлы располагают доказательствами участия лидера оппозиции Хуана Гуайдо в хищении государственных средств для заказа наемных убийц.
Обновлено вчера в 20:30
Общество
Названы города с наибольшим числом невест
Аналитики сервиса для размещения объявлений "Авито" назвали города, жительницы которых больше всего хотят выйти замуж.
Обновлено в 01:38
Общество
При въезде в Екатеринбург демонтировали указатель «Город бесов»
В Екатеринбург по предписанию ГИБДД демонтировали знак "Город бесов", Он появился ранее при въезде в город со стороны аэропорта Кольцово.
Обновлено вчера в 04:42
Общество
Представитель Алибасова сообщил о его состоянии после выписки
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Паттайю задержали из-за недовольных пассажиров
Вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю (аэропорт Утапао) был задержан более чем на 1,5 часа, потому что часть пассажиров отказалась лететь в пункт назначения из-за проблем с судном перед вылетом, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено в 00:31
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата бомбардировщика ВВС США российским Су-27
Минобороны опубликовало кадры перехвата российским истребителем Су-27 американского бомбардировщика В-52Н.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Путин назвал целью всех стран надежную систему безопасности
"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - привел секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев слова президента.
Обновлено в 01:16
Политика
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер во время суда
В возрасте 67 лет во время судебного заседания умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси.
Обновлено вчера в 12:25
Энергетика
EIA опубликовало прогноз добычи сланцевой нефти в США
Управление энергетической информации (EIA) правительства США ожидает роста добычи нефти на семи основных сланцевых месторождениях страны в июле на 70 тыс. баррелей в сутки, 17 июня передаёт агентство Reuters.
Обновлено вчера в 14:48
Происшествия
Двухлетнюю девочку сбило потоком воздуха от поезда в Хабаровском крае
Двухлетняя девочка упала на железнодорожные пути во время прохождения грузового поезда в Хабаровском крае.
Обновлено в 00:55
Армия и оружие
«Алмаз-Антей»: система ПВО сдержала США от бомбардировки объектов СССР
США после Великой Отечественной войны готовы были нанести удар по советским мирным городам, однако создание системы противовоздушной обороны и атомной бомбы сдерживало их от этого сценария, сообщил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора по научно-техническому развитию - первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин.
Обновлено в 01:34
Армия и оружие
Очередная битва за домик паромщика
Несанкционированная акция 12 июня в Москве, сопровождавшаяся, как всегда, задержаниями, поражает своей бессмысленностью.
Обновлено в 01:00