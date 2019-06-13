Финансы

Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексовБанки.ру вчера в 03:01

Российские фондовые индексы начали торговую сессию четверга в "красной зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индекс Мосбиржи снизился после очередного рекорда

DP.RU14:17

Индекс МосБиржи упал на 0,7%, индекс РТС - на 0,4%

Финмаркет11:59

Индекс РТС превысил 1350 пунктов впервые с июля 2014 года

Интерфакс03:57

Фондовые торги в РФ завершились в минусе

Банки.ру11:55

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:17

Индекс РТС превысил отметку в 1350 пунктов

ТАСС03:42

Российские фондовые индексы завершили торги пятницы в минусе

Росбалт12:12
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия

Умер один из пострадавших в массовой драке в Пензенской области

Мужчина, пострадавший в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области, скончался в больнице, сообщили ТАСС в пресс- службе Минздрава региона.
Обновлено в 13:57
Политика

Генпрокурор Украины сообщил о задержании экс-главы ЦИК ДНР

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу сообщил о задержании бывшего председателя Центральной избирательной комиссии Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 08:15
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено в 11:59
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Футбол

«Брайтон» отказал «Спартаку» в покупке игрока за 20 млн евро

Ранее сообщалось, что «красно-белые» намерены предложить за Мак Аллистера 20 млн евро.
Обновлено в 13:02
Происшествия

Фонд реставрации Нотр-Дама раскритиковал обещавших миллионы инвесторов

Обновлено в 11:52
Футбол

«Зенит» провел первую тренировку

Обновлено в 10:46
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, по которому сотрудники ведомства смогут отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено вчера в 20:40
Армия и оружие

Эквадор разрешил военным США использовать аэродром на Галапагосах

Власти Эквадора разрешили США использовать аэропорт Сан-Кристобаль на Галапагосских островах для операций американских военных, сообщает The Independent.
Обновлено в 11:46
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Происшествия

В Ростовской области мужчину обвинили в убийстве сорокалетней давности

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве сторожа, совершенном в 1979 году в Ростовской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 11:37
Наука

Какими будут крылья самолетов будущего: снова берем пример с птиц

Помимо опасности для других самолетов, формирование вихря не только отнимает часть подъемной силы крыла, но и создает сопротивление движению вперед.
Обновлено в 13:18
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Обновлено в 00:38
Происшествия

В Бахрейне при странных обстоятельствах погибла 22-летняя россиянка

Обновлено в 06:04
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира

Обновлено в 09:58
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Авто

Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7

Обновлено в 01:35
Здоровье

Два часа природы в неделю намного укрепляют здоровье

Авторы исследования подчеркивают, что два часа в неделю - абсолютно реалистическая цель для большинства людей, особенно с учетом того, что эти часы можно распределять меньшими по отрезку интервалами в течение всех 7 дней.
Обновлено в 07:00
Политика

Жители ДНР и ЛНР получили первые российские паспорта

В селе Покровское Неклиновского района паспорта РФ могут получить жители ДНР, а в Новошахтинске - жители ЛНР.
Обновлено в 08:22
Спорт

Отстраненный тренер работал на сборе легкоатлетов в Киргизии

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) установило тот факт, что на сборах легкоатлетов работал тренер, пожизненно отстраненный, сообщает ТАСС.
Обновлено в 13:37
Гаджеты

Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward

Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Общество

На Москву надвигается гроза с градом

"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес

Жена экс-короля Малайзии Оксана Воеводина впервые показала сына

В 2018 году «Мисс Москва-2015» Оксана Воеводина вышла замуж за бывшего правителя Малайзии.
Обновлено в 09:10
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Экономика

Чистый убыток ОАК по МСФО в 2018 году вырос в 7 раз

Ранее сообщалось, что совет директоров холдинга рекомендовал акционерам на годовом собрании принять решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года из-за убытка.
Обновлено в 13:13
Происшествия

МАК выпустил отчет о пожаре SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный доклад о катастрофе, произошедшей с самолетом SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное