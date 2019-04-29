Финансы

Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексовБанки.ру 03:03

Российские фондовые индексы начали торговую сессию вторника в "красной зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Фондовые торги в РФ стартовали снижением индексов

Банки.ру03:03

Рынок акций РФ умеренно снижается вслед за рядом «голубых фишек»

ПРАЙМ08:24

Российский рынок акций снижается по основным индексам

Газета.Ru03:20

Газпром – в лидерах роста среди «голубых фишек»

SIA.ru08:33

Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,24 и 0,64%

ТАССвчера в 12:11

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:07

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:05
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:47, Ашберн
Политика

Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Ревы

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отставки министра соцполитики Андрея Ревы.
Обновлено в 09:48
Общество

Новый император взошёл на престол в Японии

Ранее уже бывший император Японии Акихито завершил серию ритуалов перед отречением от престола.
Обновлено в 11:19
Происшествия

Повредившего картину Репина вандала приговорили к 2,5 годам колонии

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Футбол

Полиции понравился баннер «Зенита» с пьяным представителем власти

Обновлено в 08:05
Политика

Прокуратура проверит, как губернатор Хакасии избежал службы в армии

Коновалов, отвечая на вопрос об армии в прямом эфире, заявил, что служить там — это почетно.
Обновлено в 03:39
Политика

СМИ сообщили о скором отзыве посла России в Белоруссии Бабича

Российский посол в Белоруссии Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван, передаёт РИА Новости со ссылкой на источник в комитете Государственной думы по делам СНГ.
Обновлено в 11:31
Политика

Жена Зеленского высказалась о перспективах диалога Украины с Россией

Елена Зеленская, супруга избранного президента Украины, рассказала о перспективах двусторонних переговоров мужа с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:26
Экономика

Доход генпрокурора РФ Юрия Чайки в 2018 году составил 9 млн рублей

Доход генерального прокурора России Юрия Чайки в 2018 году снизился на 2,65 млн рублей по сравнению с 2017 годом (11,72 млн) и составил чуть более 9 млн рублей.
Обновлено в 11:34
Политика

Бутина: я выступала за улучшение отношений России и США

Как известно, как указано в документах, я выступала за улучшение отношений между Россией и США.
Обновлено в 10:24
Гаджеты

Tele2 уже ограничил выдачу eSim из-за «ажиотажного спроса»

Как пояснили сотрудники салонов связи Tele2, переход на eSim оказался «ажиотажным». Вчера в одной точке выдали 20 QR-кодов, а в другой 14.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие

Россия утратила лидерство по военным расходам

Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Политика

Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Происшествия

Участник банды Басаева получил 13 лет

13 лет колонии строгого режима за участие в мятеже в Дагестане в 1999 году получил участник банды Шамиля Басаева и Хаттаба Ризван Муласанов.
Обновлено в 11:28
Политика

Мэра Евпатории временно отстранили от должности

Глава городской администрации Евпатории Андрей Филонов, подозреваемый в превышении должностных полномочий, временно отстранен от должности, соответствующее решение принято на сессии горсовета во вторник.
Обновлено в 11:15
Гаджеты

Исследование: какие фитнес-трекеры обманывают своих владельцев

В целом, большинство самых неточных фитнес-трекеров занижали результаты тестировавших их марафонцев, исключение составили лишь Apple Watch Series 3 (GPS) и Huawei Watch 2 Sport, которые добавили к реальной дистанции 13 и 28 % соответственно.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Игорь «Ты кому сигналишь, дядя?» Новоселов вышел на свободу

Обновлено в 04:40
Политика

Зеленского официально объявили избранным президентом Украины

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
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Политика

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Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер на встрече с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко заявил, что готов снизить цену на газ в рамках прямых поставок на 25% и войти в консорциум по управлению газотранспортной системой страны.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В шприце, на который напоролся в кинотеатре воронежец, нашли наркотик

Неприятная история с походом в туалетную комнату кинотеатра «Пролетарий», в которую попал житель Воронежа Дмитрий, получила продолжение.
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Подводная лодка «Колпино» с «Калибрами» вернется в Новороссийск

Вооруженная суперсовременными ракетами "Калибр" подводная лодка Черноморского флота "Колпино" направилась из Средиземного моря к месту своего постоянного базирования в Новороссийск.
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Общество

Insider: Меган Маркл снова нарушит традиции королевской семьи

Обновлено в 11:39
Политика

Киев воспротивился выдаче российских паспортов жителям Донбасса

МИД Украины выразил протест в связи с началом работы в Ростовской области центров выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
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Политика

Власти Венесуэлы сообщили о попытке госпереворота

Обновлено в 07:21
Общество

Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав

Обновлено в 09:54
Политика

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Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес на рассмотрение Госдумы законопроект о наказании для чиновников вплоть до пяти лет лишения свободы за оскорбление граждан.
Обновлено в 09:34
Общество

Саратовское общежитие оформили ко Дню Победы плакатом с нацистами

В Саратове в общежитии № 2 СГАУ имени Вавилова вывесили плакат ко Дню Победы, на котором запечатлены солдаты вермахта.
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Зеленский встретился с главой ПЦУ Епифанием

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Россиянка сломала ногу и шесть километров ползла до дома

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