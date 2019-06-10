Финансы
Фондовые торги в РФ стартовали ростом индексовБанки.ру 03:01
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в "зеленой зоне", свидетельствуют данные Московской биржи.
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Политика
Ушаков заявил, что Россия видит сигналы от США по налаживанию диалога
Помощник президента отметил, что у России настрой к выравниванию отношений никогда не пропадал, так как есть понимание, насколько они важны для обеспечения безопасности и стабильности в мире.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на тульской трассе
Пять спасателей пострадали в ДТП с участием фуры, водитель которой не совладал с управлением и протаранил колонну МЧС в Тульской области.
Обновлено в 04:22
Футбол
Смертельно больной экс-футболист «Зенита» проведет прощальный вечер
Экс-футболист санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с тяжелым заболеванием и потерял способность говорить, анонсировал последнюю в его жизни благотворительную встречу с болельщиками.
Обновлено в 04:42
Общество
Россиян ждет короткая рабочая неделя
Ранее сообщалось, что россиянам напомнили о короткой рабочей неделе.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия
На Сахалине рыбаки нашли тело бывшего мэра Шахтерска
Тело бывшего мэра Шахтерска Владимира Хапалова нашли в Тихой бухте в Углегорском районе Сахалинской области.
Обновлено в 05:05
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря
«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Политика
По данным опроса, украинцы поддерживают кандидатуру Бойко на пост премьера
Около 12,9% избирателей поддерживают кандидатуру депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко на пост премьер-министра Украины, за ним следует лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, ее поддержка составила 11,3%, свидетельствуют опубликованные в понедельник данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:25
Происшествия
В анализах Голунова не нашли следов наркотиков
Тест на наркотики корреспондента "Медузы" Ивана Голунова показал отрицательный результат, сообщил РИА Новости главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 04:13
Политика
Шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате на Украине
Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что во Львовской области рабочие всех шести шахт перекрыли трассу Львов - Рава-Русская.
Обновлено в 05:14
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено 08 июня в 11:30
Происшествия
Тувинец откусил напавшему на него медведю язык
Обновлено в 04:36
Политика
Тимошенко призвала партии объединиться против старой власти Украины
Все демократические политические силы Украины должны объединится, чтобы не допустить прихода в парламент страны старой власти.
Обновлено в 05:12
Здоровье
Почему одну из самых опасных инфекций так и не искоренили
Нет и однозначного понимания, как распространяется проказа сейчас, какую роль играет генетическая предрасположенность (известно, что эта инфекция довольно избирательна), как быстро разовьются резистентные к существующим антибиотикам штаммы.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
10 июня 1999 года прекратились авиаудары НАТО по Югославии
10 июня 1999 года генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана отдал приказ о прекращении воздушных атак по Югославии, которые практически беспрерывно велись с 24 марта, приводя к человеческим жертвам, катастрофическим разрушениям и серьезно угрожая экологии региона.
Обновлено в 04:31
Наука
Ученые: Пингвины «левши» оказались агрессивнее «правшей»
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест на два месяца
Николинский суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на два месяца.
Обновлено 08 июня в 15:22
Происшествия
Аскольд Запашный попал в ДТП в Москве
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Крис Пратт женился на дочери Шварценеггера
Свадьба прошла на частном ранчо в Калифорнии Старшая дочь бывшего губернатора Калифорнии и звезды "Терминатора" Арнольда Шварценеггера писательница Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта, сообщает lenta.ru.
Обновлено в 05:34
Футбол
Абонементы на матчи «Спартака» стоят от 7 до 217 тысяч рублей
Самые дешевые абонементы на матчи московского "Спартака" в сезоне-2019/20 стоят 7000 рублей, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
ЧП в небе над Севастополем показали на видео
Обновлено в 02:57
Общество
В России ужесточили штрафы за кражу электричества
Закон увеличивает штрафы за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям.
Обновлено в 05:10
Политика
Глава МИД Германии планирует встретиться с президентом Ирана
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и президент Ирана Хасан Рухани встретятся 10 июня в Тегеране, чтобы обсудить иранскую ядерную сделку, сообщил анонимный источник в немецком МИДе, 9 июня сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%
Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Армия и оружие
ВКС России проводят мониторинг над Чёрным морем на фоне учений НАТО
Самолёты Военно-космических сил России проводят наблюдательные полёты над Крымом и Кубанью на фоне учений НАТО в причерноморских государствах Восточной Европы, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.
Обновлено в 05:20
Общество
Число кошек и собак в квартире могут ограничить
Число кошек и собак в квартире могут ограничить нормативами, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 03:42
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже $40 за баррель
Цены на нефть могут упасть ниже $40 и к $30 за баррель в случае, если страны ОПЕК не договорятся по сделке о сокращении уровня нефтедобычи, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Ребенок задохнулся в холодильнике в Саратовской области
В Саратовской области проводится проверка по факту смерти восьмилетнего мальчика. Тело ребенка обнаружили в старом закрытом холодильнике.
Обновлено в 04:26
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено 07 июня в 11:46