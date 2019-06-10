Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАСС12:43

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.ру03:27

Фондовые торги в РФ завершились в плюсе, индекс Мосбиржи достиг очередного пика

Банки.ру12:01

Российский рынок ценных бумаг показывает умеренный рост

News.ru04:24

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБК04:07

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалт12:15

«Sell in May and Go Away» не случилось: майское биржевое ралли плавно перешло в июньское

SIA.ruвчера в 21:50
Показать все источники
Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Происшествия

Многотонная фура улетела с моста в Приморье

Обновлено в 21:40
Культура

Пропавшая картина да Винчи найдена на яхте саудовского принца

Обновлено в 19:09
Происшествия

Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите

Обновлено в 20:28
Авто

Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости

Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Политика

Молдавские демократы предложили России тайную сделку

Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено в 19:56
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Общество

Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов

Самым богатым главой региона в России стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год больше 234 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие

Адмирал оценил реакцию моряков на американский крейсер

Американские моряки в Восточно-Китайском море попытались напомнить о себе россиянам.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле

Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Политика

Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу

Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Общество

В Хабаровском крае появился стобалльный результат на ЕГЭ по географии

В Хабаровский край пришли результаты единого государственного экзамена по географии и литературе.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие

Обучающиеся в США на F-35 пилоты из Турции прекратили полеты

Обновлено в 21:12
Происшествия

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

Обновлено в 21:44
Происшествия

Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции

Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Футбол

Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми

Обновлено в 11:16
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
Единоборства

Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля

Обновлено в 17:51
Общество

Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки

Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Происшествия

Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США

Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Происшествия

В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот

Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Баскетбол

Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе в пятом матче финала НБА

Легкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе на пятый матч финала НБА с «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 20:16
Гаджеты

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Общество

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Происшествия

Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора

В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия

В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты

На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия

В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице

Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия

Неизвестный разгромил редакцию проекта «Сноб»

В редакцию международного проекта "Сноб" проник неизвестный и разгромил весь офис.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Москве арестовали всех подозреваемых в убийстве спортсмена

Обновлено в 17:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное