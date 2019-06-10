Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт 03:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 22:38, Ашберн
Происшествия
Многотонная фура улетела с моста в Приморье
Обновлено в 21:40
Происшествия
Мотоциклист погиб в аварии с внедорожником в Чите
Обновлено в 20:28
Авто
Газонокосилка Honda снова установила рекорд скорости
Газонокосилка компании Honda снова стала самой быстрой в мире.
Обновлено в 09:23
Политика
Молдавские демократы предложили России тайную сделку
Вице-премьер пояснил, что Россия не обсуждала вопрос урегулирования конфликта в Приднестровье и федерализации страны ни с одной из политических партий несмотря на то, что Плахотнюк обвиняет нынешнего президента Игоря Додона и новое правительство в сговоре с Москвой именно с этой целью.
Обновлено в 19:56
Экономика
Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян
Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Общество
Главы регионов ДФО вошли в число самых богатых губернаторов
Самым богатым главой региона в России стал врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер, заработавший за год больше 234 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:24
Армия и оружие
Адмирал оценил реакцию моряков на американский крейсер
Американские моряки в Восточно-Китайском море попытались напомнить о себе россиянам.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Полицейский начальник, чьи подчиненные задерживали журналиста Ивана Голунова, не видит ошибок в его деле
Щиров отрицает, что является владельцем земли в Подмосковье на 70 миллионов рублей.
Обновлено в 20:04
Политика
Посол России и замгоссекретаря США проведут встречу
Российский посол в США Анатолий Антонов и заместитель государственного секретаря США по политическим делам Дэвид Хейл проведут встречу 11 июня.
Обновлено в 21:28
Общество
В Хабаровском крае появился стобалльный результат на ЕГЭ по географии
В Хабаровский край пришли результаты единого государственного экзамена по географии и литературе.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке
Вертолет врезался в здание в Нью-Йорке, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер
Обновлено в 21:44
Происшествия
Генпрокуратура истребовала дело Голунова у полиции
Генеральная прокуратура России истребовала у полиции уголовное дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.
Обновлено в 14:43
Футбол
Адвокат: суд отказал Мамаеву в свидании с детьми
Обновлено в 11:16
Происшествия
«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии
Обновлено в 09:56
Единоборства
Гассиев дебютирует в тяжеловесах против Давейко 27 июля
Обновлено в 17:51
Общество
Производитель ракет «Ангара» сорвал заводские сроки
Генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко рассказал РИА Новости, что сроки изготовления ракет-носителей "Ангара", указанные в приказе производственного объединения "Полет" - это внутренний производственный график предприятия, смещенный на шесть месяцев влево относительно графика исполнения государственных контрактов.
Обновлено в 20:04
Происшествия
Хакеры похитили фото из базы погранслужбы США
Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) сообщила, что хакеры получили доступ к фотографиям путешественников и номерных знаков автомобилей в результате взлома, передает CNN.
Обновлено в 21:59
Происшествия
В Хабаровске возбудили дело после голодовки бесквартирных детей-сирот
Уголовное дело о превышении полномочий должностных лиц министерства Хабаровского края при строительстве жилья для детей-сирот возбуждено в Хабаровске, сообщает краевая прокуратура во вторник.
Обновлено в 22:32
Баскетбол
Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе в пятом матче финала НБА
Легкий форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант выйдет в стартовом составе на пятый матч финала НБА с «Торонто Рэпторс».
Обновлено в 20:16
Гаджеты
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено в 21:39
Общество
Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Продюсер и музыкант Бари Алибасов находится под пристальным вниманием врачей из-за вероятности того, что может вскрыться рубец на ожоге желудка, а это может привести к летальному исходу, сообщил "Интерфаксу" сын музыканта Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 14:55
Происшествия
Экс-глава волгоградского СКР задержан за покушение на губернатора
В конце мая сообщалось, что Федеральной службой безопасности совместно с подразделениями СК и МВД в Москве по подозрению в покушении на жизнь главы Волгоградской области Андрея Бочарова, совершенное в 2016 году путем поджога его домовладения, задержан криминальный "авторитет" Евгений Ремезов.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В Польше назвали возможное местонахождение Янтарной комнаты
На северо-западе Польши музейщики нашли вход в тоннель на территории комплекса немецких бункеров в поселении Мамерки, в котором, предположительно, может находиться Янтарная комната.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В Одессе шесть человек погибли при пожаре в психбольнице
Пожар разгорелся в здании психбольницы в Одессе, в результате возгорания погибли шесть человек, сообщается на сайте государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 19:12
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Неизвестный разгромил редакцию проекта «Сноб»
В редакцию международного проекта "Сноб" проник неизвестный и разгромил весь офис.
Обновлено в 07:00