Финансы

Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:31

Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Индексы РТС и Мосбиржи по итогам торгов выросли

ТАССвчера в 12:43

Индекс РТС на открытии торгов обновил максимум почти за полтора года

РБКвчера в 04:07

Рынок акций РФ вырос на 0,5-0,7% (уточненный вариант)

Финмаркетвчера в 12:15

Рынок акций РФ уверенно растет на позитивном внешнем фоне

ПРАЙМвчера в 09:01

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:15

Московская биржа открылась ростом

Взгляд.рувчера в 03:27

«Sell in May and Go Away» не случилось: майское биржевое ралли плавно перешло в июньское

SIA.ru09 июня в 21:50
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Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв

Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле

Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты

Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек

В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

Порошенко отрицает блокаду Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика

Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России

Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Общество

С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу

Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Общество

ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан

Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес

Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес

Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД

Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия

Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима

Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей

Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика

Huawei хочет заменить Android российской ОС

Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол

«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через год

Мюнхенский клуб намерен получить 23-летнего игрока бесплатно через год. Контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает летом 2020 года.
Обновлено в 01:19
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол

Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика

Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты

По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
Баскетбол

«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:25
Авто

В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов

С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес

Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным

Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Общество

Во вторник воздух в Москве прогреется до +30

По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Экономика

Голикова сообщила об уменьшении числа бедных россиян

Голикова подчеркнула, что количество бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% от общей численности населения страны.
Обновлено 09 июня в 23:18
Общество

Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Обновлено вчера в 23:07
Политика

Аудиторы красноярской Счетной палаты выступили против председателя

По словам вице-спикера заксобрания Сергей Попова, аудиторы считают, что именно предположения о конфликте интересов бьет по ним персонально и в целом по репутации Счетной палаты.
Обновлено вчера в 23:49
Авто

Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus

Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Общество

Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона

В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 12:03
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