Финансы
Российский фондовый рынок начал неделю ростом индексовРосбалт вчера в 03:31
Торги на российском рынке акций стартовали в понедельник ростом основных индикаторов: к 10:01 мск индекс МосБиржи прибавил 0,30% к предыдущему закрытию и достиг 2737,93 пункта. Долларовый индекс РТС поднялся на 0,37% до 1330,81 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 02:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой
Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Умер пострадавший при взрыве газа в жилом доме в Нижнем Тагиле
Мужчина, пострадавший при взрыве бытового газа в многоквартирном доме в Нижнем Тагиле, умер.
Обновлено в 00:44
Общество
Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать хорошие продукты
Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пищевых продуктов, пригодных к употреблению.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек
В Одессе из-за пожара в психбольнице погибли шесть человек. Об этом 11 июня сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Порошенко отрицает блокаду Донбасса
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не устанавливал экономическую блокаду в отношении неподконтрольных территорий Донбасса.
Обновлено вчера в 18:52
Экономика
Всемирный банк выявил трудности с кредитами у 60% заемщиков в России
Социологи зафиксировали резкий рост лояльности россиян к жизни в кредит Выяснилось, что 9% заемщиков имеют просроченную задолженность, десятой части россиян пришлось реструктурировать или продлять кредит, или же им вовсе банки отказали.
Обновлено в 01:47
Общество
С 12 июня меняется порядок выезда детей из России за границу
Пограничная служба российской ФСБ проинформировала о начале действия с 12 июня нового порядка подачи, рассмотрения и ведения заявлений о несогласии на выезд несовершеннолетних за пределы России, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:33
Общество
ВЦИОМ назвал главные символы России для граждан
Россияне назвали главными символами России единство нашего народа, его сплоченность и многонациональность, а также официальные символы страны - герб, гимн и флаг (по 16%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Викторию Дайнеко затравили за снимок топлес
Виктория Дайнеко часто рассказывает в социальных сетях о своей жизни, интересах, о маленькой дочке.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД
Кремль не комментирует предположения о кадровых перестановках в МВД.
Обновлено вчера в 07:30
Происшествия
Бывшего главу Коми Гайзера осудили на 11 лет колонии строгого режима
Прокурор запросил для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:32
Происшествия
На изъятых у Голунова пакетах с наркотиками нашли ДНК других людей
Адвокат журналиста Сергей Бадамшин, в свою очередь, заявил, что на пакетиках с наркотиками, изъятых у Голунова, не нашли отпечатков журналиста.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку
Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишеневе с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Футбол
«Бавария» надеется получить Вернера бесплатно через год
Мюнхенский клуб намерен получить 23-летнего игрока бесплатно через год. Контракт Вернера с «Лейпцигом» истекает летом 2020 года.
Обновлено в 01:19
Музыка
Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ
Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено вчера в 15:53
Футбол
Испания разгромила Швецию благодаря пенальти в отборе на Евро-2020
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу испанцев, сообщает "Советский спорт". Первые два мяча были забиты с пенальти.
Обновлено вчера в 16:44
Экономика
Назвали регионы, где больше всего вырастут зарплаты
По оценкам Института социально-экономических исследований, в 2019 году ВВП России вырастет на 1,8 процента, в 2020 году темп роста ВВП несколько увеличится - до двух процентов.
Обновлено вчера в 20:46
Баскетбол
«Голден Стэйт» сократил отставание от «Торонто» в финальной серии
«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в пятом матче финальной серии плей-офф НБА.
Обновлено в 00:25
Авто
В России с 1 июля запретят ввоз праворульных микроавтобусов
С 1 июля в Российскую Федерацию будет запрещен ввоз транспортных средств с посадочными местами от 8 единиц при наличии праворульной модификации, сообщает daily-motor.ru.
Обновлено вчера в 13:20
Шоу-бизнес
Сестра певицы Нюши рассказала о романе с Арсением Бородиным
Сестра певицы Нюши Мария Шурочкина подтвердила роман с солистом группы «Челси» Арсением Бородиным.
Обновлено в 01:37
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
Обновлено вчера в 23:14
Общество
Во вторник воздух в Москве прогреется до +30
По данным метеорологов, при переменной облачности осадков не ожидается. Днем воздух сможет прогреться выше +30 градусов.
Обновлено в 01:45
Экономика
Голикова сообщила об уменьшении числа бедных россиян
Голикова подчеркнула, что количество бедных россиян в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% от общей численности населения страны.
Обновлено 09 июня в 23:18
Общество
Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Аудиторы красноярской Счетной палаты выступили против председателя
По словам вице-спикера заксобрания Сергей Попова, аудиторы считают, что именно предположения о конфликте интересов бьет по ним персонально и в целом по репутации Счетной палаты.
Обновлено вчера в 23:49
Авто
Глава УАЗа стал гендиректором производителя Aurus
Должность генерального директора компании ООО «Аурус», которая производит президентский лимузин из проекта «Кортеж», занял глава УАЗа и Ford Sollers Адиль Ширинов.
Обновлено вчера в 14:09
Общество
Египет потребовал у Британии возвращения бюста Тутанхамона
В МИД Египта потребовали от Британии возвращения каменного бюста фараона Тутанхамона.
Обновлено вчера в 22:08
Общество
Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде
Обновлено вчера в 12:03