Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру вчера в 03:09

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,46 пункта.

Фондовые торги в РФ открылись в минусе

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