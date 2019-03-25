Финансы

Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру вчера в 03:09

Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,46 пункта.
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Рынок акций снижается в начале торгов

Газета.Ru03:18

Пора начинать покупать дивидендные акции

Инвест-Форсайтвчера в 08:49

Индексы Мосбиржи и РТС выросли по итогам торгов на 0,2-1,2%

ТАССвчера в 12:54

Российские фондовые индексы завершили торги понедельника в плюсе

Росбалтвчера в 12:06

Индексы РФ завершили торги ростом

Банки.рувчера в 12:00

Рынок акций РФ и рубль в начале дня продолжат расти

ПРАЙМ02:43

Рубль вернулся к росту

Ведомостивчера в 07:43
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Армия и оружие

Минобороны РФ безвозмездно передаст Таджикистану военные городки

Обновлено в 02:55
Происшествия

В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика

ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика

Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Баскетбол

Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА

Обновлено в 02:07
Авто

Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом

От обычного L200 концепт Mitsubishi Triton Absolute отличается увеличенным на 50 миллиметров дорожным просветом (до 270 миллиметров).
Обновлено в 05:28
Экономика

Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья

Обновлено вчера в 10:27
Авто

Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей

Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие

Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео

В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Футбол

Криштиану Роналду назвал сроки восстановления от травмы бедра

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, сколько времени потребуется на восстановление от травмы бедра.
Обновлено в 03:05
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Политика

Власти Венесуэлы заявили о новой атаке на систему электроснабжения

Обновлено в 04:32
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии

Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Общество

Минпросвещения поручило разобраться с увольнением учительницы на Алтае

Обновлено в 02:48
Происшествия

Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе

На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика

В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу

Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа

Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол

УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020

УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Политика

Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Спорт

Bondik перешел в Winstrike Team

Обновленный состав Winstrike Team по CS: GO: Кирилл Boombl4 Михайлов Ауримас Kvik Квакшис Давид n0rb3r7 Даниелян Георгий WorldEdit Яскин Владислав bondik Нечипорчук Даниил pipsoN Мещеряков (тренер) Последней командой Нечипорчука была Gambit Esports, за которую он выступал с декабря 2018 по март 2019 года.
Обновлено в 04:59
Важное за сутки

«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Происшествия

Племянник Аллы Пугачевой попал под машину

Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Энергетика

Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков

Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия

«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии

Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

ВСУ открыли артиллерийский огонь по поселку под Донецком

Обновлено в 03:00
Культура

Годунова после Годунова. О каких события расскажет продолжение «Годунова»

Первая часть "Годунова" В ноябре 2018 года канал "Россия 1" представил "Годунова" — исторического сериала, который рассказывал об одном из самых неоднозначных русских царей.
Обновлено вчера в 17:15
Гаджеты

Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card

Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах

Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Хоккей

Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом

Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
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