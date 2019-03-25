Финансы
Фондовые торги в РФ открылись в минусеБанки.ру вчера в 03:09
Российские фондовые индексы начали торговую сессию понедельника в минусе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:06 мск индекс Мосбиржи опустился на 0,65% по отношению к уровню закрытия предыдущей торговой сессии и составил 2 476,46 пункта.
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Происшествия
В Москве нашли мертвым генерал-майора ФСБ
Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в московской квартире тела генерал-майора ФСБ.
Обновлено в 03:24
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено в 03:16
Политика
Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля
25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году.
Обновлено вчера в 16:13
Баскетбол
Центровой «Портленда» Нуркич сломал ногу в матче НБА
Обновлено в 02:07
Авто
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
От обычного L200 концепт Mitsubishi Triton Absolute отличается увеличенным на 50 миллиметров дорожным просветом (до 270 миллиметров).
Обновлено в 05:28
Экономика
Правительство выделило 431 млрд руб. на расселение аварийного жилья
Обновлено вчера в 10:27
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено в 04:11
Футбол
Криштиану Роналду назвал сроки восстановления от травмы бедра
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, сколько времени потребуется на восстановление от травмы бедра.
Обновлено в 03:05
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии
Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.
Обновлено вчера в 14:59
Происшествия
Девятиклассница получила ножевое ранение в московской школе
На севере Москвы 16-летняя девочка получила ножевое ранение в школе, сообщает 26 марта РЕН ТВ.
Обновлено в 03:12
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
Самолет британской авиакомпании British Airways, летевший из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке совершил посадку в шотландском городе Эдинбург, сообщает издание Edinburgh News.
Обновлено вчера в 11:10
Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
Обновлено вчера в 03:27
Футбол
УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020
УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 05:00
Политика
Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме
В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
Обновлено в 05:23
Спорт
Bondik перешел в Winstrike Team
Обновленный состав Winstrike Team по CS: GO: Кирилл Boombl4 Михайлов Ауримас Kvik Квакшис Давид n0rb3r7 Даниелян Георгий WorldEdit Яскин Владислав bondik Нечипорчук Даниил pipsoN Мещеряков (тренер) Последней командой Нечипорчука была Gambit Esports, за которую он выступал с декабря 2018 по март 2019 года.
Обновлено в 04:59
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Племянник Аллы Пугачевой попал под машину
Племенника российской певицы Аллы Пугачевой сбил автомобиль.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Тарифы на газ вырастут из-за установки умных счетчиков
Интеллектуальная система включает установку "умных" счетчиков в квартирах с возможностью дистанционной передачи данных в газоснабжающие компании, а также приборы для обработки информации в абонентских службах поставщиков газа.
Обновлено в 03:59
Происшествия
«Индиана Джонс мира искусства» нашел похищенное полотно Пикассо в Голландии
Голландец Артур Брэнд, которого СМИ окрестили "Индианой Джонсом мира искусства", нашел картину Пикассо, похищенную 20 лет назад, сообщает портал NOS.
Обновлено в 04:57
Культура
Годунова после Годунова. О каких события расскажет продолжение «Годунова»
Первая часть "Годунова" В ноябре 2018 года канал "Россия 1" представил "Годунова" — исторического сериала, который рассказывал об одном из самых неоднозначных русских царей.
Обновлено вчера в 17:15
Гаджеты
Apple представила виртуальную банковскую карту Apple Card
Apple представила собственную банковскую карту Apple Card.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Лишенная титула «Мисс Москва» предостерегла от участия в конкурсах
Лишенная титула «Мисс Москва» Алеся Семеренко предостерегла девушек от участия в конкурсах красоты.
Обновлено в 03:19
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14