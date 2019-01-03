Финансы
Фондовые торги в РФ открылись снижением
Фондовые торги в РФ открылись снижениемБанки.ру02:13
«Российский рынок акций рискует начать первую торговую сессию 2019 года снижением индексов на фоне неблагоприятных сигналов с мировых бирж», — прокомментировал аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
Банки.ру02:13
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Финансы
Биржевые индексы Токио падают в первый торговый день года
Первые в 2019 году торги на Токийской фондовой бирже открылись падением основных индексов.
Обновлено в 20:18
Финансы
Российская валюта испытает давление со стороны Запада в 2019 году
Аналитики определили главные факторы давления на российский рубль со стороны стран Запада.
Обновлено в 13:00
Финансы
Рост кредитования в еврозоне ускорился
Несмотря на замедление экономики еврозоны, по данным ЕЦБ, банки блока в ноябре 2018 г. нарастили кредитование юридических лиц и домохозяйств.
Обновлено в 06:14
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал дочернюю структуру российского Сбербанка
Сумма составила почти 3,5 миллиона долларов.
Обновлено вчера в 18:13
Финансы
Инфляция в 2019 году не опустится ниже 5%
Не исключено, что в 1 полугодии мы увидим рост годовой инфляции до 5−5.5%.
Обновлено в 17:00
Финансы
ЦБ: жители Томской области хранят в банках 129 млрд руб
На начало ноября 2018 года жители Томской области, по информации специалистов, хранили в банках 129 миллиардов.
Обновлено вчера в 06:00
Финансы
Что происходит с курсом валют в Молдове
Румынский лей уступит один бан, его цена составит 4 лея 19 банов.
Обновлено вчера в 12:50
Финансы
Эксперт: Рубль интересен в качестве игры в «carry trade»
В некоторые моменты в 2018 году нефть и рубль не коррелировали и скорее всего этот тренд продолжится и в 2019 году.
Обновлено вчера в 21:38
Финансы
20 лет назад образовалась еврозона
За 20 лет еврозона испытала на себе все торговые профиты открытого движения товаров и услуг.
Обновлено 01 января в 03:41
Финансы
В Узбекистане вводится плоская шкала налога на доходы физлиц в 12%
Ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 12% при плоской шкале налогообложения вводится в Узбекистане с 1 января 2019 года, высококвалифицированные иностранные специалисты будут уплачивать подоходный налог в размере 50%.
Обновлено вчера в 01:25
Финансы
Доллар обновил максимум марта 2016 года
Фьючерсы на нефть марки Brent (поставка в марте 2019 года) торгуются на лондонской бирже ICE по 54,33 доллара за баррель, что ниже уровня предыдущих торгов на 1,06 процента.
Обновлено в 03:59
Финансы
Аналитики рассказали о курсе рубля в 2019 году
Курс российской валюты в 2019 году может вплотную приблизиться к 70 рублям за доллар и даже на какое-то время перешагнуть через этот рубеж, считают аналитики.
Обновлено в 05:08
Финансы
Rabobank: курс доллара к лире может вскоре возобновить рост
Курс доллара к турецкой лире, возможно, сформировал важное дно и может вскоре возобновить рост, отмечают эксперты Rabobank.
Обновлено в 16:43
Финансы
Каплан: ФРС стоит приостановить повышение ставок
По оценкам чиновника, ФРС стоит взять паузу в цикле ужесточения монетарной политике в течение "первых нескольких кварталов года" из-за заметного усиления волатильности на финансовых рынках и неопределенности с перспективами роста экономики США и мировой экономики в целом.
Обновлено в 12:50
Финансы
Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск просел до 69,39 рубля
Банк России с 15 апреля 2003 года устанавливает официальный курс доллара к рублю на основе средневзвешенного значения, сложившегося на 11:30 мск предыдущего торгового дня.
Обновлено в 03:30