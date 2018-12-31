Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%
Рынок акций РФ открылся снижением индексов Мосбиржи и РТС на 0,4%Интерфакс02:18
Рынок акций РФ на первых в новом году торгах стартовал с разнонаправленной динамики цен blue chips на фоне смешанных сигналов с мировых площадок, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,4% на бумагах нефтяников и металлургов.
Интерфакс02:18
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Происшествия
В Магнитогорске завершился поиск погибших под завалами
Обновлено в 09:10
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено в 04:25
Политика
Украина снова направит военные корабли через Керченский пролив
Киев вновь намерен отправить военные корабли через Керченский пролив, но уже в присутствии международных наблюдателей, заявил советник президента Украины и министра обороны Юрий Бирюков.
Обновлено в 11:07
Спорт
Устюгов стал вторым в гонке преследования на «Тур де Ски»
Россиянин Сергей Устюгов занял второе место в лыжной гонке преследования на 15 км на этапе многодневки «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Франция все-таки выдала России экс-министра финансов Подмосковья
Франция выдала России бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Обновлено в 08:53
Экономика
Акции Apple упали более чем на 9%
Акции компании Apple снизились более чем на 9% на открытии торгов после ухудшения прогноза выручки в связи со снижением объемов сбыта смартфонов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца
В Москве арестовали задержанного по обвинению в шпионаже американца Пола Уилана, сообщил РИА Новости его адвокат Владимир Жеребенков.
Обновлено в 10:11
Космос
Зонд New Horizons передал первые снимки астероида Ultima Thule
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало первые снимки астероида Ultima Thule, сделанные зондом New Horizons.
Обновлено вчера в 16:40
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро
Курс доллара по состоянию на 10:05 по мск опустился на 32,25 копейки к уровню закрытия предыдущего дня и составил 69,49 рубля, свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Обновлено в 03:42
Происшествия
Из-под завалов рухнувшего подъезда в Магнитогорске спасли собаку
После завершения поисково-спасательных работ на месте взрыва бытового газа и обрушения подъезда дома в Магнитогорске сотрудники МЧС извлекли из-под завалов живую собаку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 10:24
Культура
Умерла заслуженная артистка России Райна Праудина
Заслуженная артистка России, народная артистка Латвии Райна Праудина (Праудиня) скончалась в возрасте 83 лет.
Обновлено в 07:32
Происшествия
«Росбалт»: У Уилана была флешка с секретными данными
У американца Пола Уилана, арестованного по обвинению в шпионаже, при задержании изъяли флешку с полным списком сотрудников некоего секретного ведомства, сообщает "Росбалт" со ссылкой на источник в российских спецслужбах.
Обновлено в 03:10
Культура
В первый день Нового года скончался Крис Кельми
1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 13:03
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на ряде телефонов
На некоторых операционных системах для телефонов мессенджер WhatsApp перестанет работать. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 04:13
Гаджеты
Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд
Руководитель и основатель Xiaomi Лей Цзунь объяснил решение компании выделить смартфоны Redmi в отдельный бренд.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В Киеве полицейские избили 81-летнего создателя самолета «Мрия»
В Киеве был избит авиаконструктор завода "Антонов" Виктор Ковальский.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Боксер одним ударом убил сотрудника охраны Порошенко
Позже было установлено, что убитый являлся 26-летним сотрудником Управления государственной охраны, обеспечивающей безопасность первых лиц государства.
Обновлено в 09:38
Музыка
Юрий Лоза раскритиковал «Голубой огонек»
Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.
Обновлено вчера в 20:11
Общество
Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), совокупно в районах, которые предположительно могут быть затронуты тропическим штормом (острова Самуи, Панган, Тао, Пхукет и провинция Краби), сейчас могут находиться в общей сложности до 50-60 тыс. туристов из России.
Обновлено вчера в 04:24
Экономика
Dow Jones рухнул на 600 пунктов на новостях от Apple
Американский фондовый индекс Dow Jones по итогам торгов 3 января упал на 657 пунктов, передает CNBC News.
Обновлено в 10:59
Авто
В Болгарии нашли забытый склад с новыми BMW
Как сообщает портал Autoclub со ссылкой на болгарское Facebook-сообщество "Център за борба с ръждата", на днях на складе в городе Благоевград были обнаружены десять седанов и один универсал BMW 5 Series в кузове E34, законсервированные сразу после поступления на склад 25 лет назад.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске извлекли тело еще одной погибшей
Из-под завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске извлечено тело еще одной жертвы трагедии.
Обновлено в 08:59
Спорт
Бывшая чемпионка мира по конькобежному спорту умерла в 37 лет
Обновлено в 10:22
Гаджеты
Эксперты назвали самые опасные в мире смартфоны
Самый опасный уровень излучения, заявляют специалисты, выявлен у смартфонов OnePlus 6T, OnePlus 6, LG V40, Google Pixel 3 XL и Pixel 3.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить убийц Хашогги
Генпрокуратура Саудовской Аравии потребовала казнить пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
Обновлено в 07:24
Общество
В Брюсселе суд запретил сервис такси Uber
Ещё в сентябре и декабре 2018 года суд указывал, что правом на таксомоторные перевозки пассажиров в городе обладают только те водители, которые получают соответствующую лицензию и устанавливают значки такси.
Обновлено в 07:09
Политика
УПЦ хотят лишить помещения в Киево-Печерской лавре
Украинская православная церковь(УПЦ) может лишиться помещения в Киево-Печерской Лавре и Кременецко-Почаевском государственном историко-архитектурном заповеднике.
Обновлено в 04:01
Автоспорт
Семья Шумахера выступила с заявлением о состоянии здоровья гонщика
Информация о состоянии здоровья многократного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера не разглашается по его просьбе.
Обновлено вчера в 08:27
Шоу-бизнес
Иван Ургант кардинально сменил имидж
Российский телеведущий Иван Ургант встретил Новый год, побрившись налысо. Фотография новой прически опубликована в его инстаграме.
Обновлено в 10:12
Спорт
Комиссия спортсменов WADA призвала отстранить РУСАДА
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) призвала лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса о соответствии.
Обновлено вчера в 15:30