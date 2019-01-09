«Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться укреплением индексов на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых бирж», — прокомментировал аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.

Финансы Финансы Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.

Финансы Финансы Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне» Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли благодаря надеждам на успешность стартовавших в понедельник переговоров Китая и США.

Финансы Финансы Названа новая мировая резервная валюта Китайский юань может стать будущей мировой резервной валютой вместо американского доллара.

Финансы Финансы Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.

Финансы Финансы Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до $20,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Финансы Финансы Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8% В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.

Финансы Финансы ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.

Финансы Финансы На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.

Финансы Финансы Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.

Финансы Финансы Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).

Финансы Финансы Молдова задолжала международным организациям 1,4 миллиарда долларов Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, при этом, задолженность перед Международной ассоциацией развития (IDA), входящей в группу Всемирного банка, в январе-сентябре 2018 г. увеличилась на 2,8% - с $610,97 млн (на конец 2017 г.) до $627,94 млн (на конец сентября 2018 г.), перед Международным валютным фондом - снизилась на 5,1% - с $296,53 млн до $281,4 млн, перед Европейским инвестиционным банком -выросла на 14% - со $188,03 млн до $214,34 млн.

Финансы Финансы Доллар и евро скачут: курс валют в Молдове на четверг Доллар продолжит тактику "малых шагов" и уступит нацвалюте Молдовы еще два бана. В четверг "американец" закрепится на отметке в 17,1811 лея.

Финансы Финансы Минфин Украины сохранил доходность облигаций внутреннего долга Минфин проводит первичное размещение облигаций внутреннего госзайма еженедельно, в основном по вторникам.

Финансы Финансы Глава Банка Эстонии пророчит криптовалютам бесславный конец Как писал Sputnik Эстония, самая популярная из криптовалют — биткоин — в конце 2017 года побила собственный рекорд стоимости, превысив психологически важный показатель в 20 тысяч долларов.