Финансы
«Торги на российском фондовом рынке в среду могут начаться укреплением индексов на фоне роста цен на нефть и позитивной динамики мировых бирж», — прокомментировал аналитик ГК Forex Club Иван Марчена.
Банки.ру02:09
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Финансы
Центробанк перевел часть резервов в юани, иены и евро
Банк России (ЦБ) к концу июня 2018 года снизил за год долю доллара в международных резервах на 24,4%.
Обновлено в 17:20
Финансы
Фондовые торги в США завершились в «зеленой зоне»
Американские фондовые индикаторы по итогам вчерашних торгов существенно выросли благодаря надеждам на успешность стартовавших в понедельник переговоров Китая и США.
Обновлено в 01:12
Финансы
Названа новая мировая резервная валюта
Китайский юань может стать будущей мировой резервной валютой вместо американского доллара.
Обновлено в 16:50
Финансы
Присоединение Бинбанка вывело «ФК Открытие» на 5-е место по капиталу
Регулятор направил на докапитализацию группы «ФК Открытие» 456 млрд руб. (из них 189,1 млрд – на покрытие дыры, а 182 млрд – на формирование капитала «ФК Открытие»), Бинбанка – 56,9 млрд.
Обновлено в 14:39
Финансы
Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6%
Международные резервы Украины в 2018 году выросли на 10,6% - до $20,8 млрд. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).
Обновлено в 02:34
Финансы
Рост российского ВВП по итогам 2018 года составит 1,7-1,8%
В целом текущие тенденции указывают на то, что в 4К18 годовой рост ВВП должен был ускориться и приблизиться к 2%. Следовательно, в зависимости от округления, по итогам года темпы роста ВВП будут в диапазоне 1,7–1,8%, прогнозируют стратеги Sberbank Investment Research.
Обновлено в 04:11
Финансы
ЦБР установил лимит депозитного аукциона на 7 дней в 1,87 трлн р
Лимит привлечения средств на предыдущем недельном аукционе, 25 декабря, был установлен в размере 1,48 триллиона рублей; банки разместили на депозиты в ЦБР 1,23 триллиона рублей под 7,7 процента годовых.
Обновлено в 03:00
Финансы
На Урале рассказали о росте ипотечного кредитования
Число выданных ипотечных кредитов на Урале в 2018 году выросло примерно на четверть в сравнении с 2017 годом, пишет URA.RU со ссылкой на Уральский Сбербанк.
Обновлено в 06:39
Финансы
Нацбанк Украины оштрафовал «дочку» Сбербанка на $3,4 млн
В начале 2019 года Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» ПАО «Сбербанк России» на 94,7 млн гривен или на $3,4 млн за нарушение «антиотмывочного» законодательства.
Обновлено в 02:59
Финансы
Частные клиенты доверили Россельхозбанку 1 трлн рублей
В декабре 2018 года Россельхозбанк предложил действующим и потенциальным клиентам новый инструмент для сбережений – «Накопительный счет» с возможностью свободного распоряжения денежными средствами и получения дополнительного дохода (5% годовых в рублях РФ, 1% годовых в долларах США, начисляемых на ежедневный остаток денежных средств на счете).
Обновлено в 05:04
Финансы
Молдова задолжала международным организациям 1,4 миллиарда долларов
Как сообщили агентству InfoMarket в Нацбанке Молдовы, при этом, задолженность перед Международной ассоциацией развития (IDA), входящей в группу Всемирного банка, в январе-сентябре 2018 г. увеличилась на 2,8% - с $610,97 млн (на конец 2017 г.) до $627,94 млн (на конец сентября 2018 г.), перед Международным валютным фондом - снизилась на 5,1% - с $296,53 млн до $281,4 млн, перед Европейским инвестиционным банком -выросла на 14% - со $188,03 млн до $214,34 млн.
Обновлено в 17:00
Финансы
Доллар и евро скачут: курс валют в Молдове на четверг
Доллар продолжит тактику "малых шагов" и уступит нацвалюте Молдовы еще два бана. В четверг "американец" закрепится на отметке в 17,1811 лея.
Обновлено в 14:44
Финансы
Минфин Украины сохранил доходность облигаций внутреннего долга
Минфин проводит первичное размещение облигаций внутреннего госзайма еженедельно, в основном по вторникам.
Обновлено в 07:13
Финансы
Глава Банка Эстонии пророчит криптовалютам бесславный конец
Как писал Sputnik Эстония, самая популярная из криптовалют — биткоин — в конце 2017 года побила собственный рекорд стоимости, превысив психологически важный показатель в 20 тысяч долларов.
Обновлено в 07:35
Финансы
Доллар и евро резко подешевели после праздников
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 10 января.
Обновлено в 07:26